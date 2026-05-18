限界を超える薄さと、パワフルな吸引力。7.98cmの超薄型設計と25,000Paのパワーを兼ね備えたロボット掃除機「Roborock Qrevo Edge 2」を発売

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は、業界トップクラスの7.98cmの超薄型設計と25,000Pa※1のパワフルな吸引力を両立したロボット掃除機「Roborock Qrevo Edge 2（ロボロック キューレボ エッジ ツー）」（以下：Qrevo Edge 2）を、2026年5月28日（木）よりAmazon限定で発売します。

「Qrevo Edge 2」は、自動昇降式のLDS（Laser Distance Sensor）テクノロジーを採用することで、高精度なマッピング性能を維持しながら本体の高さをわずか7.98cmに抑え、ソファやベッドの下などの狭いスペースへの進入を可能にしたロボット掃除機です。25,000Pa※1の強力な吸引力と、毛の絡まりを防ぐ※2「デュアル毛がらみ防止ブラシ」を搭載することで、微細なホコリからカーペットの奥のゴミまできれいに掃除します。さらに、280種類以上※3の障害物回避を可能にするAI機能や、最大80℃※4の温水モップ洗浄に対応した多機能ドックを備えることで、掃除の前と後の手間を軽減します。

■7.98cmの超薄型デザインと高精度ナビゲーションの両立

LDSレーザーセンサーを自動昇降式にすることで、業界トップクラスとなる7.98cmの超薄型設計を実現し、従来のロボット掃除機では進入が難しかった家具の下などの狭い隙間にもスムーズに入り込みます。通常の空間では、センサーを展開しながら空間を正確に把握し、低いスペースへの進入を検知すると、低い空間へ入り込めるよう、瞬時にセンサー部分を本体内部へ格納します。格納中もセンサーが位置情報を正確に把握するため、狭い場所でも迷うことなく、最適な清掃ルートを導き出します。

■薄型ながらもパワフルな吸引力と「デュアル毛がらみ防止ブラシ」を搭載

25,000Pa※1のパワフルな吸引力を誇り、フローリングの溝に入り込んだ微細なホコリから、カーペットに絡みついたゴミまできれいにします。さらに、掃除における大きなストレスである長い髪の毛やペットの毛の絡まりを防ぐ※2「デュアル毛がらみ防止ブラシ」を搭載。中央の2つに分かれたメインブラシと外側に伸びるサイドブラシが連動することで、長い髪の毛でも絡ませることなくダストボックスへ集めます。

■進化した水拭き性能と四隅まで届くFlexiArm(R)テクノロジー

部屋の四隅や壁際を検知すると、サイドブラシが自動で外側に伸びる独自のFlexiArm(R)テクノロジーにより、部屋の隅にいたるゴミまでかき出します※5。水拭き性能も大幅に進化し、着脱式のモップが8N※6の圧力をかけることで、床の頑固な油汚れまで取り除きます。加えて、汚れが乾燥しているか濡れているかを瞬時に識別するDirTect(R)テクノロジーにより、液体の汚れを検知した際はメインブラシをリフトアップし、モップのみで清掃するなど、清掃状況に応じて最適な選択をし、床全体を美しく仕上げます。

■280種類以上の障害物回避と充実したペットフレンドリー機能

ストラクチャードライトとRGBカメラを組み合わせた「Reactive（リアクティブ） AI（人工知能）障害物認識機能」を搭載し、床に置かれたケーブルやスリッパなど280種類以上※3の障害物を昼夜問わず認識して回避するため、掃除前の片付けの手間を軽減します。また、ペットを飼っているご家庭へ配慮した設計も大きな特長です。清掃中にペットに近づくと静かに回避する機能や、外出先からでもペットの様子を確認できるビデオ通話機能に加え、ペットを撮影可能な見守り機能なども搭載し、清潔で安心な生活環境をサポートします。

■日常の掃除をさらに快適にする、スマートなAI機能を搭載

「Qrevo Edge 2」は、部屋の環境やユーザーの習慣を学習し、状況に応じた最適な清掃を自動で選択する機能「SmartPlan(TM) 3.0」をはじめとした日々の掃除をより快適にする機能が充実しています。専用アプリでカーテンの位置をマークすることで、カーテンで仕切られたその先の床まで認識して清掃する機能や、汚れの種類を検知して頑固な汚れには自動で清掃力を強化する機能、さらには人やペットがいて掃除ができなかったエリアへ後から戻って清掃漏れを防ぐ機能などを搭載しているため、部屋全体を美しく保ちます。さらに、Wi-Fi環境がなくても「Hello Rocky」と話しかけるだけで本体が聞き取って応答する音声アシスタントも内蔵しており、思い立った時に声だけで手軽に掃除を始めることができます。

■究極のハンズフリーを実現する最新の多機能充電ドック

清掃完了後、本体がドックへ戻ると、最大80℃※4の温水でモップを洗浄します。また、洗浄後は55℃※7の温風でモップを乾燥させることで、生乾きの嫌なニオイや細菌の繁殖を防ぎ衛生的な状態を保ちます。さらに、ロボット掃除機が吸い上げたダストバッグ内のゴミを自動で排出し、ドック内に収集するため、最大65日間※8、手動でのお手入れが不要になり、メンテナンスのストレスや時間を削減します。

【価格と販売状況】

オープン価格（希望小売価格：税込み163,900円）

【Amazon販売ページ】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1H7RRNJ

【公式サイト】

https://jp.roborock.com/

※1 Roborockが、IEC 62885-2:2021/5.11規格に従って、フルバッテリーでMax+モードを使用して実施した内部試験に基づいています。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。

※2実際の結果は、使用状況などによって異なる場合があります。国際的な第三者認証機関である、TUV（テュフ・ラインランド）とSGSの認証取得。

※3 製造元による内部テストに基づき、幅3cm・高さ3cmまでの物体を検知・回避します。

※4 Roborockが標準的な大気圧下で実施した社内試験に基づいています。実際の温度は環境により異なる場合があります。

※5 Roborockによる内部テストでは、壁際や四隅の清掃カバー率100%を確認しています。

※6 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は環境条件などによって異なる場合があります。

※7 ドックの排気口付近での測定値です。実際の性能は環境により異なる場合があります。

※8 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際のゴミ収集間隔は清掃頻度や環境等により異なります。

※9 出典：

・IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4（2026年IDC調査）

・Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window,and Pool Robots Surge

【製品に関するお問い合わせ】

Roborockカスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp

営業時間：午前10時～午後5時（土日祝を除く）

【Roborockについて】

インテリジェントなクリーニングソリューションで知られるRoborockは、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDCによると、ロボット掃除機ブランド売上高第1位※9となったRoborockは、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開するRoborockは、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026年現在、Roborockは2,200万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、（ https://global.roborock.com/ ）をご覧ください。

- その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。- 掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。