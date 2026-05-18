Ginger Lab、THE VILLAGE OSAKAでコミュニティ共創プログラムを2026年5月より始動

Ｇｉｎｇｅｒ Ｌａｂ株式会社

Ginger Lab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：流郷綾乃）は、いちご地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：細野康英）と連携し、一棟全室セットアップオフィス「THE VILLAGE OSAKA」（所在地：大阪府大阪市中央区）にて、2026年5月よりコミュニティ共創プログラムの運営を開始しました。5月21日（木）には記念すべき第1回「OSAKA CROSSOVER～新たな関西の共創エコシステム～」というテーマでイベントを開催します。

Ginger Labは、コミュニティ設計、イベントプログラム企画・運営、共創拠点の立ち上げ支援などを提供しています。本プログラムの設計・運営も、その一例です。同施設には、Ginger Labの親会社であるスパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木広之介）の関西拠点が入居しており、プログラムの企画・運営支援を担います。施設に集まる企業・スタートアップ・起業家が定期的に交流し、具体的な協業や新規事業の立ち上げにつながるコミュニティ形成を推進します。

イベント詳細・申し込みページはこちら :https://peatix.com/event/4973587/view

■なぜ今、この場所でコミュニティをつくるのか

解放感溢れるTHE VILLAGE OSAKA 1Fラウンジスペース

Ginger Labは、「『希望の循環』を社会実装する」をミッションに掲げ、構想段階のアイデアを実際のプロダクト・サービスとして社会に根づかせることに取り組んでいます。第一弾プロジェクトとして展開中の「KIBOU CURRY」でも、防災備蓄・食品ロス削減・子ども食堂支援を一つの仕組みに接続するモデルを構築してきました。（設立時、該当プレスリリースはこちら(https://spice-factory.co.jp/news/20374/)）

親会社であるスパイスファクトリーは、これまで企業・自治体へのDX・事業開発支援を通じて、多様な組織と協業プロジェクトを推進しています。その経験の中で、アイデアを社会実装（実際のサービス・プロダクトとして世に出すこと）へとつなげるには、単発のイベント施策や一度きりの出会いではなく、継続的な対話と実践的な交流機会の創出が不可欠だと実感してきました。

こうした背景から、DXや新規事業への関心が高い関西地域において、「THE VILLAGE OSAKA」を「継続的に協業が生まれる共創拠点」として機能させるべく、いちご地所株式会社と連携し本プログラムを立ち上げます。

■【イベント告知情報】 第1回「OSAKA CROSSOVER～新たな関西の共創エコシステム～」

第1回「OSAKA CROSSOVER～新たな関西の共創エコシステム～」

本イベント「OSAKA CROSSOVER」は、スタートアップ・大手企業・投資家・学生といった多様なプレイヤーが交差し、“次のアクション”を生み出すことを目的とした共創型イベントです。

単なる交流や情報交換にとどまらず、具体的な協業や事業創出につながる「実利」を重視し、登壇セッションとネットワーキングを通じて、参加者同士がその場で次の一歩を踏み出せる設計としています。

当日は、関西を中心に活躍する事業会社やスタートアップによるトークセッションを通じて、

・共創のリアルな成功/失敗事例

・大企業とスタートアップの連携における本質的な課題

・世代や立場を超えた協働の可能性

といったテーマを深掘りします。

▼こんな方におすすめです▼

・スタートアップ経営者／事業責任者で、事業を加速させたい方

・大手企業で新規事業・DXを推進し、具体的な共創先を探している方

・VC・CVC・エンジェルなど投資家の方

・起業志向の学生／長期インターンの方

・THE VILLAGE OSAKAへの入居・活用に関心のある方

＜開催概要＞

テーマ：「OSAKA CROSSOVER～新たな関西の共創エコシステム～」

日時：5月21日（木）16:00-20:30

場所：THE VILLAGE OSAKA （大阪府大阪市中央区本町一丁目6番17号）

参加チケット申し込み：https://peatix.com/event/4973587/view

■定期開催するイベントプログラムの3つの軸

本プログラムは、月2回で定期開催し、以下3つの機能を軸に設計しています。テーマは「共創・オープンイノベーション」「AI・テクノロジー活用」「新規事業創出」「人材・次世代育成」「プロジェクト化・実装支援」を軸に設定し、参加者の関心や事業フェーズに応じた内容を提供していきます。

１．ビジネスマッチング

大手企業・スタートアップ・テナント企業間の具体的な協業機会を創出します。名刺交換にとどまらず、事業課題を起点にした商談やPoC（概念実証：新たなビジネスアイデアを小規模に試す取り組み）の検討につながる接点づくりを重視します。

２．起業支援・事業開発サポート

起業家やスタートアップが、DX・事業開発の知見を持つ専門家や事業会社に対してアイデアをぶつけ、フィードバックを得られる機会を提供します。スタートアップ・事業会社によるピッチセッションや共創テーマに基づくワークショップなど多様なコンテンツを展開します。

３．ナレッジ共有とコミュニティ形成

AI・DX・新規事業に関する知見を参加者間で共有し、各社の事業推進力の底上げを図ります。

■「交流の場」から「事業が生まれる場」へ

Ginger Labは本プログラムを通じて、THE VILLAGE OSAKAを 「交流の場」から「事業が生まれる場」へと発展させることを目指します。 スパイスファクトリーが持つDX支援・事業開発のネットワークも活用しながら、 参加企業間の協業や実証実験、新規プロジェクトの立ち上げにも段階的に取り組んでいきます。

また、テナントと地域が一体となったコミュニティ形成を施設運営の核に置くいちご地所の知見と、Ginger Labが持つ事業創出・社会実装のノウハウを掛け合わせることで、オフィス施設を起点とした新たな共創モデルの構築を目指します。

さらに、KIBOU CURRYをはじめとするGinger Labのプロジェクトで培ってきた「社会課題とビジネスを接続する知見」を本プログラムでも活かし、関西から社会実装の新たなモデルを生み出していきます。

■Ginger Lab株式会社

Ginger Lab ロゴ

Ginger Lab（ジンジャーラボ）は、社会における「希望の循環」を加速させるとともに、それを実際のプロダクト・サービスとして社会に根づかせるために生まれた“実験室”です。企業や地域と連携しながら、まだ価値の見い出されていない領域へと踏み出し、課題の奥底から可能性を発掘。テクノロジー、クリエイティブ、パブリック・リレーションズといった多様なアプローチで“スパイス”を加えることで、新たな突破口を開いていきます。

会社名：Ginger Lab株式会社（Ginger Lab, Inc.）

代表取締役：流郷 綾乃

設立：2026年3月17日

所在地：東京都港区台場二丁目３番１号トレードピアお台場２０階南

事業内容：新規事業の創出・社会実装支援 など

■いちごグループ 概要

いちご地所株式会社 ロゴ





いちごは、サステナブルな社会の実現を目指し、不動産の有効活用とエネルギー創出を軸とした事業を推進しています。現存不動産に新しい価値を創造する「心築」（しんちく）、太陽光発電や風力発電等の「クリーンエネルギー」、３つの上場投資法人をはじめとした不動産運用を行う「アセットマネジメント」をコア事業とし、私たちの生活を支える社会インフラの持続可能性を高め、社会課題の解決を図ることで、いちごが掲げる「日本を世界一豊かに」という経営理念の実現を目指しております。

いちごグループ公式サイト：https://www.ichigo.gr.jp

会社名：いちご地所株式会社

設立： 2005年11月10日

代表：代表取締役社長 細野 康英

資本金：500百万円

本社：東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング20階

事業内容：心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する不動産心築（しんちく）事業

■THE VILLAGE OSAKA 概要

THE VILLAGE OSAKA ロゴ





本オフィスビルは、門前仲町の「Tokyo Monnaka Village」、赤坂の「いちご赤坂Village」、お台場のTokyo Bay Village「トレードピアお台場」、札幌の「THE VILLAGE SAPPORO」と同様、いちごのオフィスビルブランド「Villageシリーズ」であり、ご入居いただくテナント様や地域の皆さまと一つのコミュニティを形成することを目指しております。



物件名：THE VILLAGE OSAKA

所在地：大阪府大阪市中央区本町一丁目6番地17号

交通：大阪メトロ堺筋線・中央線「堺筋本町駅」徒歩2分

敷地面積：475.36平方メートル （143.80坪）

延床面積：3,594.58平方メートル （1,087.36坪）

用途：オフィス

構造：S/SRC

階数：地下1階/地上10階

THE VILLAGE OSAKA公式サイト：https://ichigo-the-village.jp/osaka