【5/20～6/2】KEYNICE スマイルセール開催決定--期間限定！このチャンスをぜひお見逃しなく！！！

メリショー・ジャパン 株式会社

≪商品販売ページ≫

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GS5885N9

原販売価格：4580円

セール価格：3579円(22％OFF)

≪商品特徴≫

自動首振り（左右75°） / 風量4段階 / リズム風モード / 1～6時間タイマー / マグネット固定 / クリップ / 壁掛け / 吊り下げ / 卓上

≪商品の推奨用途≫

オフィス、キャンプ、車中泊、ガレージ、寝室、キッチン、脱衣所、熱中症対策、空気循環、防災・節電

≪商品販売ページ≫

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B086DHF1PP

原販売価格：2980円

セール価格：2261円(25％OFF)

≪商品特徴≫

省エネ・節電対策, 空気循環, 衣類乾燥, 部屋干し, 静音運転

≪商品の推奨用途≫

冷房・暖房の効率アップ, 換気, 暑さ対策, 空気循環, 車中泊・テント内の空気循環, 部屋干し・衣類乾燥

≪商品販売ページ≫

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CSNS3W2Z

原販売価格：2780円

セール価格：1976円(29%OFF)

セール期間：2026年5月25日 0:00 JST - 2026年6月7日 23:59 JST

≪商品特徴≫

強力冷却、5段階角度調整、超静音設計、スマホスタンド付き、軽量スリム、9～14インチまでのノートPCやPS4などのゲーム機に対応

≪商品の推奨用途≫

ノートPCの熱暴走防止・姿勢改善・テレワーク快適化・ゲーミング

【KEYNICEについて】

KEYNICE（キーナイス）は、ポータブル機器や省エネ家電、PC周辺機器・アクセサリーなどを展開し、革新的な技術と美学を融合させたコンパクトな製品をお届けするライフスタイルブランドです。 私たちは「いつも、あなたのそばに」という理念のもと、2014年の創業以来、世界12ヶ国以上・累計300万人を超えるお客様に高品質な製品とサービスを提供してまいりました。 これからも、世界中の人々のより快適で豊かな暮らし（環境）に貢献できるよう、全力を尽くしてまいります。

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