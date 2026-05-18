ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP」が伊勢丹新宿店 本館1階にて期間限定POP-UPを5/20（水）より開催。人気ブランド4種が集結し、夏に向けた新しい香りを提案

NOSE SHOP株式会社NOSE SHOP

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/プロモーションにて、2026年5月20日（水）～5月26日（火）まで期間限定POP-UPを開催いたします。

本イベントでは、NOSE SHOPを代表するニッチフレグランスブランド「Bdk Parfums（ビーディーケー パルファム）」「Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）」「Nishane（ニシャネ）」「Thoo（トゥー）」の4ブランドから厳選したアイテムを展開。個性豊かな香りを通じて、夏に向けた新しい香りとの出会いを提案します。

人気ブランドから待望の新製品が多数登場

Thoo

NOSE SHOPでも高い人気を誇る「Bdk Parfums」「Jovoy Paris」「Nishane」「Thoo」の4ブランドにて展開する今回のPOP-UP。

今春NOSE SHOPで取り扱いを開始し話題を呼んだブランド「Jovoy Paris」と、アート性の高いビジュアルが目を惹く「Thoo」より、本イベント先行発売となる新作が登場します。

Jovoy Parisの新作は、イチジクを主役にした神秘的な香り「ラルブル ドゥ ラ コネッサンス」と、深紅の口紅を連想させる情熱的でパウダリーな「ルージュ アササン」の2種。Thooから登場する「ネバーエンディング」は、尽きることのない感情の流れを表現した、温かみのあるスパイシーで柔らかな香りです。

その他、不動の人気を誇るベストセラーや夏にぴったりな鮮やかな香りまで、各ブランドの世界観とともにおすすめのアイテムを展開いたします。

若き調香師が目指すヌーヴォクラシック Bdk ParfumsBdk Parfums（ビーディーケー パルファム）

若き調香師デイヴィッド・ベネデックによって創設されたパリのパレ・ロワイヤル地区に居を構える独立系フレグランスブランド。最高の天然原料を使用することを信条としながら、「ストーリーを語る香水」というテーマで、彼が創作したストーリーによって生まれたキャラクター（そのキャラクター自身の生き生きとした表情や動き、シルエットなど）から、すべての香りはインスパイアされている。

祖父母と両親が高級香水店を経営する香水一家に生まれた彼は、大学でファッションと香水ビジネスについて学んだ後に、世界最大手の香料メーカーに勤務した後、起業の道を選んだ。



彼は生まれ育ったパリを愛し、パリから多くの刺激を受け、パリのブランドであるということに強い誇りを持っている。ボトルのキャップはパリの金細工職人によって、ボトルはノルマンディーのガラス職人によって、すべて手作業で作り出されている。

彼が志向するのは「本物」であるということ。目指したのは、素材と製法にこだわったフランス式のオールドスクールなものづくり。彼の作り出す香水は、現代的なクラシック香水（ヌーヴォクラシック）といえるかもしれない。

【注目アイテム】

Bdk Parfums ブーケドゥオングリー（ハンガリーの花束） 100ml

ブランド名｜Bdk Parfums

商品名｜ブーケドゥオングリー｜ハンガリーの花束

価格｜100ml 36,300円（税込）



トップ｜ペアー、ブラックカラント、ストロベリー

ボディ｜ローズ、ジャスミンサンバック、ロレノックス

ベース｜ムスク、シダーウッド、アンバー



パフューマー｜セルジュ・マジュイエ

旅する目利きが連れ戻した眠れる名香の魂 Jovoy ParisJovoy Paris（ジョヴォワ パリ）

Jovoy Paris（ジョヴォワ パリ）は、1923年にパリのラペ通りでブランシュ・アルヴォイが創業した香水ブランド。ブランド名は彼女の愛称「ジョー」とパートナーの姓「アルヴォイ」を掛け合わせた言葉遊びで、ラリックやバカラ製の壮麗なボトルに収められた豪奢な香りがパリ社交界を席巻した。しかし世界恐慌の波にのまれ、歴史の陰へと沈む。ブランシュが生涯貫いたのは「派手な名前や美しいボトルより、何よりも香りそのものが主役であるべき」という信念だった。



その魂を現代に連れ戻したのが、旅することを愛するフランソワ・エナン。大学卒業後にベトナムへ渡り、現地で香料原料の蒸留に携わるなど天然原料の世界に没入した彼は、2006年にJovoyを復活させる。彼が選んだのは往時の再現ではなく、ブランシュが現代に生きていたなら同じようにしたはずのこと--時代のための新しい香りを創ること。

独立系調香師との真摯なコラボレーション、15～20%という高い賦香率が示すとおり、その作風は力強くタイムレスで妥協がない。香水を「直感、記憶、想像力の言語」と捉え、流行やエリート主義と距離を置いた至高の調香を追求し続ける。

【注目アイテム】

Jovoy Paris ラルブル ドゥ ラ コネッサンス 75ml

＜伊勢丹新宿店 POP-UP 先行発売＞

ブランド名｜Jovoy Paris

商品名｜ラルブル ドゥ ラ コネッサンス

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）

トップ｜シトラスノート、グリーンノート

ボディ｜フィグ

ベース｜フィグツリー、パチョリ、サンダルウッド



パフューマー｜マーク・ファントン ド アンドン

Jovoy Paris ルージュ アササン 75ml

＜伊勢丹新宿店 POP-UP 先行発売＞

ブランド名｜Jovoy Paris

商品名｜ルージュ アササン

価格｜15ml 9,900円、75ml 33,000円（税込）



トップ｜ベルガモット、ローズ

ボディ｜アンブレットシード、エレミ、ライスパウダー

ベース｜イリス、ムスク、トンカマメ、ベンゾイン



パフューマー｜アメリ・ブルジョワ

自分の神話を広げよう NishaneNishane（ニシャネ）

トルコ共和国の最大都市イスタンブール初の、そして唯一の高級ニッチフレグランスブランド「Nishane（ニシャネ）」。ともにイスタンブール生まれの起業家のマート・グゼルと、俳優のムラット・カトランとが2010年に出会い、2年の構想期間を経て2012年にブランドを創設。

国土の三方を黒海・エーゲ海・地中海に囲まれ、ヨーロッパ・アジア・中東・アフリカに近接していることから、東洋文明と西洋文明の十字路とも表現されるトルコの稀有な地理的特徴と、この地を支配した数々の帝国の文化的・歴史的な影響を色濃く受けた独自のカルチャーを背景にして、世界中の最高の天然原料を賦香率30%超という高濃度で、贅沢に調香されたロングラスティングな作品が特徴。

「ニシャネ」とは、トルコ語で記号とかシンボルといった意味で、これらのフレグランスがユーザーの人生における価値基準や愛の象徴（シンボル＝ニシャネ）となるようにという願いが込められている。ブランドのモットーは「自分の神話を広げよう」。これはペルシャ語文学史上最大の神秘主義詩人ジャラール・ウッディーン・ルーミーの言葉で、誰かの物語を生きるのではなくて、自分自身のストーリーを紡いでいこうというポジティブで力強いメッセージ。

イスタンブール発のブランドという特異性を存分に発揮した「Nishane（ニシャネ）」は、デビュー以来、またたくまに世界中で高評価を獲得し、ラグジュアリーなニッチフレグランスのトップブランドのひとつとして、世界50カ国以上へと展開されている。

【注目アイテム】

Nishane ウーロンチャ（烏龍茶）100ml

ブランド名｜Nishane

商品名｜ウーロンチャ（烏龍茶）

価格｜15ml 16,500円、50ml 35,200円、100ml 49,500円（税込）

トップ｜ベルガモット、オレンジ、アオモジ、マンダリン

ボディ｜ウーロン茶、ナツメグ

ベース｜ムスク、フィグ

パフューマー｜ジョージ・リー

香りとアートの交差点 ThooThoo（トゥー）

水に沈み、素晴らしい香気を放つ幻の木「ウード」。東南アジアを原産とするジンコウ属の木が、何らかの外的要因で害された結果、植物の防御反応として木部に樹脂が凝結し、樹木自体が枯れていく過程で熟成されてできた特別な木材で、「沈水香木（略して、沈香）」とも呼ばれ、古来より珍重されてきた。



2016年、世界でも希少な天然の最高級ウード（沈香）を求めて旅をするアラブ人ウードハンターと、イタリアの香料メーカーCFFのCEOであり工学とアートの両面を持つアンドレア・カソッティとの出会いから、このブランドは始まった。2人は最高級のウードを求めインドネシア、インドやミャンマーを旅し、各地で出会った大自然の秘宝を、彼らのクリエイションで世に送り出していった。



2024年、ブランドは「THE HOUSE OF OUD」から「THoO」へとリブランディング。より現代的で折衷的な方向性を目指し、工学を修めて、ストリートアーティストでもある調香師カソッティの探求心とクリエイティビティを存分に活かした新たな展開を見せている。絵画や彫刻などの従来のアートにとどまらず、ストリートアート、グラフィティなど、「いま」を切り取り続ける気鋭のアーティストたちとのコラボレーションを通じて、香りとアートが交差する創造的な未来を描き出していく。伝統と革新、東洋と西洋、アートとサイエンスが交差する場所で生まれる香りは、五感を通じて私たちを新しい物語へと誘う。

【注目アイテム】

Thoo グラビティ（グローバル商品名：ネバーエンディング） 75nl

＜伊勢丹新宿店 POP-UP 先行発売＞

ブランド名｜Thoo

商品名｜グラビティ（グローバル商品名：ネバーエンディング）

価格｜75ml 44,000円（税込）

トップ｜ピンクグレープフルーツ、ナツメグ、ウォームスパイス、ブラックペッパー、クミン

ボディ｜ライトチュベローズ、ジャスミン、スエードアコード

ベース｜ブラックバニラ、シプリオール、ガイアックウッド、プレシャスアンバー、モダーンムスク、シダーウッド（バージニア産）

パフューマー｜ダグラス・モレル

購入特典としてノベルティをプレゼント！

Nishane メント トゥ ビー シーン 9ml

今回のイベントにあわせて特別なノベルティをご用意。それぞれ数量限定でプレゼントいたします。今だけのこの機会にぜひお越しください。

【購入特典】

税込22,000円以上お買いあげの先着200名さまに、出店ブランドの「ミニ香水セット(2ml×4本)」をプレゼントいたします。

【エムアイカード会員さま/エムアイカード 新規ご入会特典特典】

エムアイカードにて33,000円以上お買いあげ、またはエムアイカードご入会のうえ、NOSE SHOP製品を33,000円以上お買いあげの先着10名さまに、「Nishane メント トゥ ビー シーン 9ml(非売品)」をプレゼントいたします。

【三越伊勢丹アプリ会員さま特典】

三越伊勢丹アプリのクーポン画面をご呈示のうえ、NOSE SHOP製品を税込11,000円以上お買いあげの先着150名さまに、出店ブランドの「ミニ香水 サンプル（2ｍl）」を1点プレゼントいたします。

※ノベルティプレゼントの併用は不可となります。

※香りはお選びいただけません。

※お一人さま1回限り。

※なくなり次第終了いたします。

※イセタン ビューティー オンラインは対象外でございます。

［イベント概要］

＜NOSE SHOP＞ POP UP SHOP

開催期間｜2026年5月20日（水）～5月26日（火）

開催場所｜伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/プロモーション

住所｜〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

（東京メトロ丸の内線 伊勢丹方面改札すぐ）

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

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