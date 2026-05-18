起動しないMacBookからのデータ復旧サービスを強化

株式会社クイックマン

データ復旧サービスを提供する株式会社クイックマン（本社：大阪市）は、Apple製ノートパソコン「MacBook」シリーズに対するデータ復旧サービスを強化したことをお知らせいたします。

近年のMacBookシリーズは、高性能化とセキュリティ強化が進む一方で、故障時のデータ復旧難易度が大幅に上昇しています。特に、APFSファイルシステムによる暗号化や、SSDがロジックボードへ直接実装されている構造により、従来型のデータ復旧手法では対応できないケースが増加しています。

そのため、大手データ復旧業者であっても「復旧不可」と診断される事例が少なくありません。

当社では、SSDチップを取り外して解析する従来手法ではなく、ロジックボードそのものを修復する高度な基板修復技術を採用しております。



これにより、ストレージへ正常アクセスできる状態を復元し、暗号化されたMacBook内部データの復旧を可能にしています。

また、Appleシリコン搭載モデルにも対応しており、M1チップ・M2チップ搭載MacBookを含む幅広い機種でデータ復旧実績を有しております。

MacBookデータ復旧 成功事例

■ MacBook Pro 16インチ（M1 Max搭載モデル）

起動できない状態となり、大手データ復旧業者にて「データ復旧不可」と診断。

当社にて基板修復作業を実施し、データ復旧に成功。

■ MacBook Pro 2019年モデル（A2141）

電源投入不可。

当社にてロジックボード修復を行い、データ復旧に成功。

■ MacBook Air 13インチ

電源が入らない状態。

基板修復後、内部データの取り出しに成功。

■背 景

MacBookは、設計上「高いセキュリティ」と「薄型軽量化」が重視されており、SSDの取り外しが困難な構造となっています。

特に近年のモデルでは、APFSによる暗号化 SSDの基板直付け Appleシリコンによる独自設計などの要素により、一般的なストレージ解析だけではデータへアクセスできません。

そのため、物理的な損傷が疑われる起動不可の症状では、基板レベルでの修復技術が必要になります。

■今後について

当社では今後も、高難易度化が進むApple製品をはじめさまざまな機器のデータ復旧技術向上に取り組み、法人・個人を問わず、大切なデータを救出するサービス提供を強化してまいります。

■データ復旧クイックマンについて

データ復旧クイックマンは、サーバー・NAS・外付けHDD・パソコンなど、幅広い機器のデータ復旧サービスを提供しています。

・サーバーやNASなどは最速の復旧手順をご提案

・他社で復旧できなかったHDDにも対応

・成功報酬型で安心

・法人・個人どちらも対応可能

・起動しないMacやSurfaceなど他社が対応できないノートPCも得意

・USBメモリやスマホ、レコーダーなどHDD以外の媒体にも対応

「対応力No.1のデータ復旧会社」を目指し、日々サービス向上に取り組んでおります。

■個人情報・情報漏洩について

本サービスは、機密性の高いデータを扱うことを前提に設計されています。

ISO/IEC 27001（ISMS）認証を取得

その日に秘密保持契約（NDA）締結が可能

データを社外へ持ち出さず、当社内で対応

個人情報などのプライバシーを守り、安心してご利用頂けるよう厳格な体制を整えています。

■ご依頼・ご相談

■公式サイト

https://www.quickman-pc.com/

■お問い合わせフォーム

公式サイトより受付

■フリーダイヤル

0120-775-200

■対応店舗

以下の店舗で診断・受付が可能です。

お近くに店舗がない場合は郵送での対応も可能です。

店舗一覧

https://www.quickman-pc.com/shoplist/

データ復旧クイックマン 心斎橋本店

大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F

データ復旧クイックマン 梅田大阪駅前店

大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F

データ復旧クイックマン 神戸三宮ラボ

兵庫県神戸市中央区東町116番地2 オールドブライト4階

データ復旧クイックマン 名古屋本店

愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E

神戸三宮ラボ(https://www.quickman-pc.com/shoplist/kobe/)

兵庫県神戸市中央区東町116-2オールドブライト4階

心斎橋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)

大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F

梅田大阪駅前店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)

大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F

名古屋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/nagoya/)

愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E

■本リリースの要点

- 起動しないMacBook向けデータ復旧サービスを強化- M1・M2チップ搭載モデルを含むMacBook全般に対応- APFS暗号化やSSD直付け構造など、高難易度機種にも対応可能- SSD取り外しではなく「ロジックボード修復」による復旧技術を採用- 大手他社で「復旧不可」と診断されたMacBookの復旧実績あり

■ 会社概要

会社名：株式会社クイックマン

所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10

代表者：代表取締役 山本 託也

設立：2016年1月

事業内容：データ復旧／ITサポート事業／セキュリティ対策サービスなど

URL：https://s-systems.jp/

会社名：S&Eホールディングス株式会社

所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10

代表者：代表取締役 山本 託也

設立：2025年6月

事業内容：グループ各社の経営戦略・組織開発・ブランド構築・採用戦略の統括および支援業務

URL：https://se-hd.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者名：園田

TEL：06-4708-3791

Email：info@s-systems.jp