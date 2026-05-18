起動しないMacBookからのデータ復旧サービスを強化
データ復旧サービスを提供する株式会社クイックマン（本社：大阪市）は、Apple製ノートパソコン「MacBook」シリーズに対するデータ復旧サービスを強化したことをお知らせいたします。
近年のMacBookシリーズは、高性能化とセキュリティ強化が進む一方で、故障時のデータ復旧難易度が大幅に上昇しています。特に、APFSファイルシステムによる暗号化や、SSDがロジックボードへ直接実装されている構造により、従来型のデータ復旧手法では対応できないケースが増加しています。
そのため、大手データ復旧業者であっても「復旧不可」と診断される事例が少なくありません。
当社では、SSDチップを取り外して解析する従来手法ではなく、ロジックボードそのものを修復する高度な基板修復技術を採用しております。
これにより、ストレージへ正常アクセスできる状態を復元し、暗号化されたMacBook内部データの復旧を可能にしています。
また、Appleシリコン搭載モデルにも対応しており、M1チップ・M2チップ搭載MacBookを含む幅広い機種でデータ復旧実績を有しております。
MacBookデータ復旧 成功事例
■ MacBook Pro 16インチ（M1 Max搭載モデル）
起動できない状態となり、大手データ復旧業者にて「データ復旧不可」と診断。
当社にて基板修復作業を実施し、データ復旧に成功。
■ MacBook Pro 2019年モデル（A2141）
電源投入不可。
当社にてロジックボード修復を行い、データ復旧に成功。
■ MacBook Air 13インチ
電源が入らない状態。
基板修復後、内部データの取り出しに成功。
■背 景
MacBookは、設計上「高いセキュリティ」と「薄型軽量化」が重視されており、SSDの取り外しが困難な構造となっています。
特に近年のモデルでは、APFSによる暗号化 SSDの基板直付け Appleシリコンによる独自設計などの要素により、一般的なストレージ解析だけではデータへアクセスできません。
そのため、物理的な損傷が疑われる起動不可の症状では、基板レベルでの修復技術が必要になります。
■今後について
当社では今後も、高難易度化が進むApple製品をはじめさまざまな機器のデータ復旧技術向上に取り組み、法人・個人を問わず、大切なデータを救出するサービス提供を強化してまいります。
■データ復旧クイックマンについて
データ復旧クイックマンは、サーバー・NAS・外付けHDD・パソコンなど、幅広い機器のデータ復旧サービスを提供しています。
・サーバーやNASなどは最速の復旧手順をご提案
・他社で復旧できなかったHDDにも対応
・成功報酬型で安心
・法人・個人どちらも対応可能
・起動しないMacやSurfaceなど他社が対応できないノートPCも得意
・USBメモリやスマホ、レコーダーなどHDD以外の媒体にも対応
「対応力No.1のデータ復旧会社」を目指し、日々サービス向上に取り組んでおります。
■個人情報・情報漏洩について
本サービスは、機密性の高いデータを扱うことを前提に設計されています。
ISO/IEC 27001（ISMS）認証を取得
その日に秘密保持契約（NDA）締結が可能
データを社外へ持ち出さず、当社内で対応
個人情報などのプライバシーを守り、安心してご利用頂けるよう厳格な体制を整えています。
■ご依頼・ご相談
■公式サイト
https://www.quickman-pc.com/
■お問い合わせフォーム
公式サイトより受付
■フリーダイヤル
0120-775-200
■対応店舗
以下の店舗で診断・受付が可能です。
お近くに店舗がない場合は郵送での対応も可能です。
店舗一覧
https://www.quickman-pc.com/shoplist/
データ復旧クイックマン 心斎橋本店
大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F
データ復旧クイックマン 梅田大阪駅前店
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F
データ復旧クイックマン 神戸三宮ラボ
兵庫県神戸市中央区東町116番地2 オールドブライト4階
データ復旧クイックマン 名古屋本店
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E
神戸三宮ラボ(https://www.quickman-pc.com/shoplist/kobe/)
兵庫県神戸市中央区東町116-2オールドブライト4階
心斎橋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)
大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F
梅田大阪駅前店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F
名古屋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/nagoya/)
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E
■本リリースの要点
- 起動しないMacBook向けデータ復旧サービスを強化
- M1・M2チップ搭載モデルを含むMacBook全般に対応
- APFS暗号化やSSD直付け構造など、高難易度機種にも対応可能
- SSD取り外しではなく「ロジックボード修復」による復旧技術を採用
- 大手他社で「復旧不可」と診断されたMacBookの復旧実績あり
■ 会社概要
会社名：株式会社クイックマン
所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10
代表者：代表取締役 山本 託也
設立：2016年1月
事業内容：データ復旧／ITサポート事業／セキュリティ対策サービスなど
URL：https://s-systems.jp/
会社名：S&Eホールディングス株式会社
所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10
代表者：代表取締役 山本 託也
設立：2025年6月
事業内容：グループ各社の経営戦略・組織開発・ブランド構築・採用戦略の統括および支援業務
URL：https://se-hd.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先
担当者名：園田
TEL：06-4708-3791
Email：info@s-systems.jp