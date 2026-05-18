『仮面ライダー』×「Dr.ガウス」コラボレーションモデルが登場！

株式会社加藤商会

株式会社加藤商会は、機能性アクセサリーブランド「Dr.ガウス」より、『仮面ライダー』とのコラボレーション商品を2026年5月25日（月）より発売いたします。

本企画では、『仮面ライダー』シリーズに登場するキャラクターやモチーフをイメージし、日常で身に着けやすいアクセサリーとしてデザインしました。

展開モデルは、「仮面ライダー1号」「ショッカー（戦闘員）」「仮面ライダーBLACK」「仮面ライダークウガ」の4種類。各モデルごとに、磁気ネックレスの「Dr.ガウス」と、磁気アームレットの「Dr.ガウスX」をラインナップします。

作品の世界観をさりげなく身にまとえるデザイン性と、管理医療機器として認められた効能効果を備えた、日常使いしやすいコラボレーションアイテムです。

■【仮面ライダー×Dr.ガウス】ティザーサイト

https://katousyoukai.com/kamenrider-drgauss/

■各商品紹介

■Dr.ガウス＜仮面ライダー１号 ver.＞／Dr.ガウス X＜仮面ライダー１号 ver.＞

すべての始まりである「仮面ライダー1号」をイメージしたモデルです。

グリーンを基調としたカラーリングに、力強さと正義感を感じさせるデザインを組み合わせ、初代仮面ライダーが持つ存在感をアクセサリーとして表現しました。

派手すぎず、日常のコーディネートにも取り入れやすい仕上がりでありながら、ファンには作品の世界観を感じていただけるモデルです。

Dr.ガウス＜仮面ライダー１号 ver.＞\11,000（税込）／Dr.ガウスX＜仮面ライダー１号 ver.＞\5,500（税込）

■Dr.ガウス＜ショッカー ver.＞／Dr.ガウス X＜ショッカー ver.＞

『仮面ライダー』シリーズを象徴する敵組織「ショッカー」の戦闘員をイメージしたモデルです。

ダークな雰囲気をベースに、戦闘員ならではの不屈の精神や組織的な力強さをアクセサリーデザインへ落とし込みました。シンプルながらも個性のあるデザインで、普段使いしやすく、ファンアイテムとしても印象に残るモデルです。

Dr.ガウス＜ショッカー ver.＞\11,000（税込）／Dr.ガウスX＜ショッカー ver.＞\5,500（税込）

■Dr.ガウス＜仮面ライダーBLACK ver.＞／Dr.ガウス X＜仮面ライダーBLACK ver.＞

孤高のヒーロー「仮面ライダーBLACK」をイメージしたモデルです。

ブラックを基調とした重厚感のあるデザインにより、仮面ライダーBLACKが持つ力強さ、深み、シャープな印象を表現しました。落ち着いたカラーリングのため、アクセサリーとしても身に着けやすく、大人のファンにもおすすめできるモデルです。

Dr.ガウス＜仮面ライダーBLACK ver.＞\11,000（税込）／Dr.ガウスX＜仮面ライダーBLACK ver.＞\5,500（税込）

■Dr.ガウス＜仮面ライダークウガ ver.＞／Dr.ガウス X＜仮面ライダークウガ ver.＞

「仮面ライダークウガ」をイメージしたモデルです。

クウガの持つ赤を基調とした力強さや、進化していくヒーローとしてのエネルギーを、アクセサリーのカラーや素材感で表現しました。存在感がありながらも日常使いしやすいデザインで、作品の魅力を身近に感じられるモデルです。

■機能性の紹介

Dr.ガウス＜仮面ライダークウガ ver.＞\11,000（税込）／Dr.ガウスX＜仮面ライダークウガ ver.＞\5,500（税込）

本商品は、アクセサリーとしてのデザイン性に加え、管理医療機器として認められた効能効果を備えています。磁気ネックレスの「Dr.ガウス（医療機器認証番号：304AFBZX00085000）」、磁気アームレットの「Dr.ガウスX（医療機器認証番号：307AFBZX00011A01）」ともに、家庭用永久磁石磁気治療器として、「装着部位のこりおよび血行の改善」を目的とした商品です。

日常のファッションに取り入れやすいデザインでありながら、磁気治療器としての機能を備えている点が特徴です。

また、Dr.ガウスシリーズは、一般的な磁気治療器の印象を抑えたアクセサリーデザインを重視しており、キャラクターコラボ商品でありながら普段のコーディネートにも自然に馴染む仕様を目指しています。

■「Dr.ガウス」「Dr.ガウスX」シリーズ

「Dr.ガウス」は、株式会社加藤商会が展開するアクセサリー型の磁気治療器ブランドです。

管理医療機器として認められた効能効果を備えながら、日常のファッションに取り入れやすいデザインを追求しています。

ネックレス型の「Dr.ガウス」に加え、腕用の磁気アームレット「Dr.ガウスX」も展開。

「Dr.ガウスX」は、腕まわりに身に着けやすいモデルとして、ネックレスとは異なるスタイルで日常に取り入れられる磁気アクセサリーです。

天然石や人工石、ステンレスパーツなどを組み合わせ、アクセサリーとしての見た目にもこだわった商品を展開しています。

ビジネスシーンやプライベートでも身に着けやすく、日常に自然に取り入れられる磁気治療器として、多様なライフスタイルに寄り添うブランドです。

■商品概要

■販売情報

■ご使用上の注意

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59110/table/11_1_19e237457cb9dfadf0335c5572d99402.jpg?v=202605180551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/59110/table/11_2_81abb73c5b6bee5e1ab23d508699ed6c.jpg?v=202605180551 ]- 本製品は磁石を使用した管理医療機器です。- ペースメーカーなど、電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器をご使用の方は、重大な影響を及ぼす可能性があるため使用しないでください。- 本製品の改造は行わず、添付文書をよく確認のうえ正しくご使用ください。- 小さなお子様へのご使用は、誤飲などの事故につながるおそれがあるためお控えください。- 金属アレルギーがご心配な方は、ご使用前に医師へご相談ください。株式会社加藤商会（山梨県甲府市）- コーポレートサイト：https://katousyoukai.com/

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