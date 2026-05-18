ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場） 調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月13に「ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）市場の概要
ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）に関する当社の調査レポートによると、ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）規模は 2035 年に約 246 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）規模は約 124 億米ドルとなっています。ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場） に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、耐摩耗性コーティング市場のシェア拡大は、世界的な自動車および航空宇宙産業の急速な拡大に起因しています。耐摩耗性コーティングは自動車分野において広く活用されており、高速走行時に発生する路上の飛散物、紫外線、風雨による劣化、あるいは機械的な衝撃から、車体の外装部品を保護する役割を果たしています。
多種多様な自動車の販売台数増加に加え、車両の軽量化に向けた傾向が強まっていることにより、耐摩耗性コーティングへの需要が高まっています。欧州自動車工業会（ACEA）による2025年の報告書によれば、世界の自動車市場は著しい拡大を見せており、新規登録台数は3.5%増加して77.6百万台に達しました。
ABRASION RESISTANT COATINGMARKET (耐摩耗性コーティング市場）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/abrasion-resistant-coating-market/107022
耐摩耗性コーティングに関する市場調査によると、世界各地、とりわけ中国、インド、および東南アジアにおける急速な工業化やインフラ整備を背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。これらの分野では、パイプライン、機械、および構造物向けの耐摩耗性コーティングを含む、耐久性の高いコーティング材が求められています。
しかし、高価な原材料の使用に伴う初期投資の増大や、熟練労働者および専門設備の必要性といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349622/images/bodyimage1】
ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）市場セグメンテーションの傾向分析
ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場） の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、基板別、プロセス別、エンドユーザー産業別と地域に分割されています。
ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）市場の概要
ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）に関する当社の調査レポートによると、ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）規模は 2035 年に約 246 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）規模は約 124 億米ドルとなっています。ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場） に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、耐摩耗性コーティング市場のシェア拡大は、世界的な自動車および航空宇宙産業の急速な拡大に起因しています。耐摩耗性コーティングは自動車分野において広く活用されており、高速走行時に発生する路上の飛散物、紫外線、風雨による劣化、あるいは機械的な衝撃から、車体の外装部品を保護する役割を果たしています。
多種多様な自動車の販売台数増加に加え、車両の軽量化に向けた傾向が強まっていることにより、耐摩耗性コーティングへの需要が高まっています。欧州自動車工業会（ACEA）による2025年の報告書によれば、世界の自動車市場は著しい拡大を見せており、新規登録台数は3.5%増加して77.6百万台に達しました。
ABRASION RESISTANT COATINGMARKET (耐摩耗性コーティング市場）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/abrasion-resistant-coating-market/107022
耐摩耗性コーティングに関する市場調査によると、世界各地、とりわけ中国、インド、および東南アジアにおける急速な工業化やインフラ整備を背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。これらの分野では、パイプライン、機械、および構造物向けの耐摩耗性コーティングを含む、耐久性の高いコーティング材が求められています。
しかし、高価な原材料の使用に伴う初期投資の増大や、熟練労働者および専門設備の必要性といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349622/images/bodyimage1】
ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）市場セグメンテーションの傾向分析
ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ABRASION RESISTANT COATING MARKET (耐摩耗性コーティング市場） の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、基板別、プロセス別、エンドユーザー産業別と地域に分割されています。