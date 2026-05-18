「初夏を乗り切ろう！」金沢スッポン堂が「2026年決算謝恩キャンペーン」開催！もれなくお買物券、豪華賞品が当たる大抽選会参加資格（諸条件あり）プレゼント！2026年5月21日（木）～6月30日（火）。
すっぽんの養殖から製造販売までを一貫して行う、株式会社金沢すっぽん堂本舗は、半世紀近くもの長年にわたるお客様の温かいご支援・ご愛顧への感謝を込め、期間限定の「決算謝恩キャンペーン」を実施いたします。
期間中に「店頭」でお買い上げいただいたお客様に、もれなくお買物券600円分をプレゼント。
さらに、店頭でお買い上げの方はもちろん、「金沢本店での電話注文（公式ネットを含むその他のECサイトは除く）で豪華賞品が当たる大抽選会へのご参加資格もプレゼント！
旅行券から当社人気商品まで、見逃せない特典が盛りだくさんです。この機会をぜひお見逃しなく！
★ 「店頭」のお買い上げでもれなくプレゼント！（本店通販・ECサイトを除く）
お買物券 600円分 を全員にプレゼント！《お買物券の使用期限：2026年7月1日～8月末》
★店頭でのアンケートまたは金沢本店電話注文にて大抽選会に参加！。
大抽選会 賞品一覧
1等 JTBギフト券 2万円分 2名様
2等 能登のしゃぶしゃぶセット 3名様
3等 黄帝プレミアム 5本セット 5名様
4等 和漢酵房 1本 10名様
5等 シルキー 10本セット 10名様
ご参加方法
● 期間中に店頭又は金沢本店（076-204-6620）通販にて商品をお買い上げください。
● 店舗では当社アンケートへご記入いただく必要があります。
※ ご注意事項
※ 本企画へのご参加はお一人様1回までとなります。
※通販は金沢本店（076-204-6620）での電話注文のみです。ECサイト、Amazonなどは含みません。
【店舗概要】
● 対象店舗： 「金沢治与門窯スッポン堂」直営店舗ならびに金沢本店電話通販 9:00~18:00
● お客様相談室： 076-204-6620
● 主要店舗一覧：http://suppondo.co.jp/store
【会社概要】
● 会社名： 株式会社金沢すっぽん堂本舗
● 代表者： 代表取締役 墨屋 太郎
● 所在地： 石川県金沢市問屋町二丁目87番地
● 電話： 076-204-6630
● 事業内容： 健康食品・飲料の製造・販売
● URL： http://suppondo.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349625/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社金沢すっぽん堂本舗
期間中に「店頭」でお買い上げいただいたお客様に、もれなくお買物券600円分をプレゼント。
さらに、店頭でお買い上げの方はもちろん、「金沢本店での電話注文（公式ネットを含むその他のECサイトは除く）で豪華賞品が当たる大抽選会へのご参加資格もプレゼント！
旅行券から当社人気商品まで、見逃せない特典が盛りだくさんです。この機会をぜひお見逃しなく！
★ 「店頭」のお買い上げでもれなくプレゼント！（本店通販・ECサイトを除く）
お買物券 600円分 を全員にプレゼント！《お買物券の使用期限：2026年7月1日～8月末》
★店頭でのアンケートまたは金沢本店電話注文にて大抽選会に参加！。
大抽選会 賞品一覧
1等 JTBギフト券 2万円分 2名様
2等 能登のしゃぶしゃぶセット 3名様
3等 黄帝プレミアム 5本セット 5名様
4等 和漢酵房 1本 10名様
5等 シルキー 10本セット 10名様
ご参加方法
● 期間中に店頭又は金沢本店（076-204-6620）通販にて商品をお買い上げください。
● 店舗では当社アンケートへご記入いただく必要があります。
※ ご注意事項
※ 本企画へのご参加はお一人様1回までとなります。
※通販は金沢本店（076-204-6620）での電話注文のみです。ECサイト、Amazonなどは含みません。
【店舗概要】
● 対象店舗： 「金沢治与門窯スッポン堂」直営店舗ならびに金沢本店電話通販 9:00~18:00
● お客様相談室： 076-204-6620
● 主要店舗一覧：http://suppondo.co.jp/store
【会社概要】
● 会社名： 株式会社金沢すっぽん堂本舗
● 代表者： 代表取締役 墨屋 太郎
● 所在地： 石川県金沢市問屋町二丁目87番地
● 電話： 076-204-6630
● 事業内容： 健康食品・飲料の製造・販売
● URL： http://suppondo.co.jp
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配信元企業：株式会社金沢すっぽん堂本舗
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