Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月15に「Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。チップレットパッケージングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)の概要
Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)に関する当社の調査レポートによると、Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)規模は 2035 年に約 225 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)規模は約 82 億米ドルとなっています。チップレットパッケージングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)のシェア拡大は、特に米国、日本、韓国、ヨーロッパにおける、先進パッケージングおよび半導体主権への投資拡大に起因するものです。
例えば、米国商務省は、「国家先進パッケージング製造プログラム（NAPMP）」の下、先進パッケージング関連の取り組みに対し、約14億米ドルに上る最終的な助成決定を発表しました。これは、チップレットパッケージングのエコシステムを支援することを目的としています。
さらに、国内における半導体パッケージングインフラの急速な拡充や、同分野への大規模な投資も、市場の成長を後押ししています。これを裏付ける事例として、2025年10月には、アリゾナ州にある主要な先進パッケージング拠点の拡張計画が発表されました。この計画は「CHIPS法（半導体と科学法）」に基づく資金援助の支援を受け、70億米ドルの投資を通じて3,000人以上の雇用創出を目指すものです。
チップレットパッケージングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/chiplet-packaging-market/590642281
チップレットパッケージングに関する市場調査によると、AIアクセラレーターやHPCシステムへのチップレットの急速な採用に加え、データセンターやAIインフラにおける成長の加速に伴い、市場シェアは拡大していくと予測されています。
しかし、高度なパッケージングインフラやヘテロジニアスチップ統合に伴う高い複雑性やコスト、そして技術的な難易度が、予測期間における市場全体の成長を抑制する要因となると見込まれています。.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349610/images/bodyimage1】
Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)セグメンテーションの傾向分析
Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、チップレットパッケージングの市場調査は、集積タイプ別、アプリケーション別、相互接続技術別、エンドユーザー産業別、基板材料別と地域別に分割されています。
Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)の概要
Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)に関する当社の調査レポートによると、Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)規模は 2035 年に約 225 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)規模は約 82 億米ドルとなっています。チップレットパッケージングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)のシェア拡大は、特に米国、日本、韓国、ヨーロッパにおける、先進パッケージングおよび半導体主権への投資拡大に起因するものです。
例えば、米国商務省は、「国家先進パッケージング製造プログラム（NAPMP）」の下、先進パッケージング関連の取り組みに対し、約14億米ドルに上る最終的な助成決定を発表しました。これは、チップレットパッケージングのエコシステムを支援することを目的としています。
さらに、国内における半導体パッケージングインフラの急速な拡充や、同分野への大規模な投資も、市場の成長を後押ししています。これを裏付ける事例として、2025年10月には、アリゾナ州にある主要な先進パッケージング拠点の拡張計画が発表されました。この計画は「CHIPS法（半導体と科学法）」に基づく資金援助の支援を受け、70億米ドルの投資を通じて3,000人以上の雇用創出を目指すものです。
チップレットパッケージングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/chiplet-packaging-market/590642281
チップレットパッケージングに関する市場調査によると、AIアクセラレーターやHPCシステムへのチップレットの急速な採用に加え、データセンターやAIインフラにおける成長の加速に伴い、市場シェアは拡大していくと予測されています。
しかし、高度なパッケージングインフラやヘテロジニアスチップ統合に伴う高い複雑性やコスト、そして技術的な難易度が、予測期間における市場全体の成長を抑制する要因となると見込まれています。.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349610/images/bodyimage1】
Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)セグメンテーションの傾向分析
Chiplet Packaging Market(チップレットパッケージング市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、チップレットパッケージングの市場調査は、集積タイプ別、アプリケーション別、相互接続技術別、エンドユーザー産業別、基板材料別と地域別に分割されています。