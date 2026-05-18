もっと気軽に子育ての相談を　24時間子育てAIチャット相談の実証事業を実施

１　概要

　子どもの育ち支援センター「いくしあ」では、総合相談窓口の専門員が、身近な子育て相談から児童虐待や不登校、発達障害などの専門的な相談などを受け付けています。

　現在実施している対面相談、電話・Eメールでの相談に加えて、より気軽に相談できる体制を検討するため、令和８年（2026年）５月18日から新たに傾聴型相談AIを活用した24時間子育てチャット相談の実証事業を実施します。

 

２　主な特徴

　▼気軽にご相談できます

　　対人ではなくAIによる応答のため、「相手にどう思われるか」を気にすることなく、人に話しにくい

　ような内容でも遠慮なく相談可能。

 

　▼傾聴型AIを活用

　　傾聴・共感に特化したAIが一般的な悩みや不安に対し寄り添うことで、こころと頭の整理をサポー

　ト。

 

　▼24時間いつでもチャット可能

　　忙しい子育て世帯にとって限られた時間の中で迅速かつより簡単・気軽にアクセス可能。

 

３　実証期間

　　令和８年（2026年）５月18日から令和８年（2026年）８月14日まで

 

４　利用方法

　　右のチャット相談専用二次元コードを読み込むかWEBサイト（※）にて実施。

　　利用に係る通信料は自己負担です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【チャット相談】

         

（※）参照URL

https://chat.ziai.jp/organization/70509dbb-38d8-404e-a22c-f809de914339

 

専用の二次元コード・WEBサイトは尼崎市HP【ページ番号：1043411】で公開中


【尼崎市HP：実証事業】

 

５　傾聴型AIチャット相談イメージ







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真ん中のボタンを押すと「いくしあ」の総合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談窓口とつながることができます。専門の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談員に相談したいときにお使いください。

 

 

（参考）いくしあ総合相談窓口（尼崎市HP【ページ番号：1018129】）

　　　　～令和8年4月から休日・夜間を問わず24時間電話相談を開始！～

 


【尼崎市HP：いくしあ】

　                                    

【子育てに悩みや不安があったら…】

　・総合相談窓口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　TEL：06-6430-9989（24時間年中無休）

　　FAX：06-6409-4354

　　来所相談：月曜～金曜（祝日、年末年始除く）　午前9時～午後5時

　　　　　　　毎月第3土曜日　午後1時～午後5時

　　※来所相談は予約優先となります。土曜日の来所相談については前日までの予約が必須。