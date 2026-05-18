シンプレクス・ホールディングス株式会社にプレミアム優待倶楽部を導入

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、シンプレクス・ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下「シンプレクス・ホールディングス」) が株主優待制度の新設にあたり、導入いたします。

初回は2026年９月末日現在のシンプレクス・ホールディングス株主名簿に記載または記録された、同社株式600株以上を保有する株主様を対象とします。その後も、毎年９月末日現在の同社株主名簿に記載または記録された、同社株式600株以上を保有されている株主様を対象とする予定です。

株主優待制度新設の目的

１. 資本市場におけるシンプレクス・ホールディングス株式の認知度向上及び投資家層の拡大を通じた、同社株式の流動性向上

２. 個人投資家の皆様との新たな接点の創出及び株主の皆様との継続的なコミュニケーションの強化

プレミアム優待倶楽部導入の目的について

シンプレクス・ホールディングスは、1997年の創業以来、大手金融機関向けシステム構築を主力事業として成長してきました。同社は、中長期的な企業価値の向上に向けて成長投資を優先しつつ、利益成長を通じた1株当たり配当金の安定的・持続的な増加を基本方針としており、市場環境等を踏まえた機動的な自己株式取得も含め、株主還元の充実に取り組んでいます。

一方で、資本市場における同社株式の認知度向上及び投資家層の拡大を通じて、同社株式の流動性向上を図ることは、今後のさらなる企業価値向上に向けた重要な課題と位置付けられています。

このような認識のもと、シンプレクス・ホールディングスは、同社株式への投資魅力を高め、幅広い投資家の皆様に同社株式への関心を深めていただくことを目的として、「プレミアム優待倶楽部」を導入することとしました。

また、「プレミアム優待倶楽部」の仕組みを活用することにより、個人投資家の皆様との新たな接点を創出するとともに、株主の皆様との継続的なコミュニケーション強化につなげていく方針です。

シンプレクス・ホールディングスの株主様は、専用のWEBサイト「シンプレクス・ホールディングス・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、食品、電化製品、体験ギフト、Amazonギフトカード等の幅広い優待商品の中からお選びいただけます。

【進呈条件】

初回は2026年９月末日現在のシンプレクス・ホールディングス株主名簿に記載または記録された、同社株式600株以上を保有する株主様を対象とします。その後も、毎年９月末日現在の同社株主名簿に記載または記録された、同社株式600株以上を保有されている株主様を対象とする予定です。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、厳選された商品ラインアップを取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

※掲載写真は一例です。商品・内容は変更となる場合がございます。

■＜KEY COFFEE監修＞キリマンジャロコーヒーのティラミス 直径約12cm×1個

［3,000ポイント］



キリマンジャロコーヒー豆を微粉砕してシロップと天面に使い、ムースにはコーヒーの味わいに負けないコクのある北海道産マスカルポーネを配合してなめらかな味わいに仕上げました。甘さ控えめ、少しビターな大人のティラミスです。

■＜三國推奨＞北海道手作りハムギフト 4種

［5,000ポイント］



素材、味、製法のすべてに妥協を許さない職人が、丁寧に手作業で仕上げました。

北海道産の生乳と食塩のみで作ったチーズと、合わせてお楽しみください。

■石垣牛 肩ロース しゃぶしゃぶ用 1kg

［２5,000ポイント］

石垣島のみで肥育された流通量が少ない石垣牛。

脂はあっさりしていて、赤身とバランスよく混じります。

株主様限定の特設ウェブサイト「シンプレクス・ホールディングス・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年11月中旬頃を予定しております。

（https://simplex.premium-yutaiclub.jp/ ）

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆シンプレクス・ホールディングス株式会社について

シンプレクス・ホールディングス株式会社は、1997年の創業以来、日本を代表する銀行、総合証券、インターネット証券などの大手金融機関のテクノロジーパートナーとして事業を展開し、金融領域において高い競争優位を築いております。現在では、金融領域で培った実績やノウハウ、AI、UI/UX、クラウド、web3などの先端技術を活かし、金融・非金融を問わず、官公庁を含む幅広い顧客に対して高付加価値サービスを提供しております。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。

（https://www.simplex.holdings/ ）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/ ）

※Amazonギフトカードに関するお問合せは、Amazonではお受けしておりません。

シンプレクス・ホールディングス・プレミアム優待倶楽部ヘルプデスク【0120-980-965】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

*1：2024年度の実績 （ プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数 ）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL 登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2026年3月末日時点の数値

■株式会社ウィルズのIR支援事業