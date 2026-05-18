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シーメンスAG監査役会、2027年年次株主総会に向けた後継計画の概要を発表
シーメンスAG監査役会は、2027年の年次株主総会直後の会合において、Mark Schneiderを次期会長に選任する意向
Ola Rollén、Marion Helmes、Christoph von Seidelが、監査役会の新メンバー候補として提案される予定
Regina Dugan、Keryn Lee James、Matthias Zachertが再任候補として提案される予定
Jim Hagemann Snabe、Nathalie von Siemens、Benoît Potierは、2027年年次株主総会終了をもって監査役会を退任予定
本日開催されたシーメンスAGの監査役会において、会長職の後継に向けた次のステップが満場一致で決定されました。Mark Schneiderが、Jim Hagemann Snabeの後任候補に指名されました。監査役会は、2027年2月11日に開催される年次株主総会終了直後に、Mark Schneiderを会長に選任する意向です。また、監査役会は、今後の構成に関する決議も採択しました。 監査役会の株主代表は、Regina Dugan、Keryn Lee James、Matthias Zachertの再選提案に加え、Ola Rollén、Marion Helmes、Christoph von Seidelを新メンバーとして年次株主総会に提案する予定です。Benoît Potierは再選を求めず、年次株主総会終了時に任期満了に伴い監査役会を退任します。円滑な後継計画の一環として、12年以上にわたり監査役会に在籍した、Jim Hagemann SnabeおよびNathalie von Siemensも同様に、年次株主総会終了をもって退任します。
シーメンスAGの監査役会会長のJim Hagemann Snabeは次のように述べています。
「シーメンスは近年、大きな進歩を遂げました。産業コングロマリットから主要なテクノロジー企業へと変革し、そして業界をリードするインダストリアルAIにおける主導的な地位を確立しています。来年の年次株主総会は、計画されているSiemens Healthineers株式のスピンオフに関する株主投票を含め、重要なマイルストーンとなるでしょう。シーメンスは次の成長段階に入っており、監査役会の構成が当社の『ONE Tech Company』という目標と合致していることが重要です。Nathalie von SiemensおよびBenoît Potierに、長年にわたる多大な献身と貴重な貢献に対し、この場を借りて心より感謝を伝えたいと思います。」
これらの指名案は、監査役会の継続性と安定性を確保することを目的とした、より広範かつ長期的な後継者計画の一環です。これには、主要な役職における体系的な移行や、監査役会全体の技術的・デジタル的な専門性の継続的な強化も含まれます。
Mark Schneiderは、2025年に監査役会に選出されて以来、シーメンスの各事業と密接に関わってきました。グローバルなリーダーシップ経験と大規模な企業変革を主導してきた実績を持つ同氏は、変革の時代において持続可能な価値を創出する方法について深い知見をもたらしてきました。
HexagonABの元CEOであるOla Rollénは、ソフトウェア、デジタル化、インダストリアルAIにおける豊富な経験を有しています。
現在、Siemens Healthineers AGの監査委員会議長を務めるMarion Helmes氏は、財務およびガバナンスに関する深い専門知識で貢献します。
テクノロジー、ソフトウェア、エンジニアリング分野で長年の経験を持ち、シーメンス家の一員であるコーポレートガバナンスのエキスパート、Christoph von Seidelは、シーメンス家としての代表権の継続性を確保し、同家のシーメンスの持続可能な発展に対する長年のコミットメントを明確に示すものです。
Regina Dugan、Keryn Lee James、Matthias Zachertの再任提案は、監査役会の業務における継続性と安定性を確保することを目的としています。テクノロジー、産業リーダーシップ、ガバナンスの各分野における彼らの補完的な経験は、シーメンスが「ONE Tech Company」としての変革を継続する上で、引き続き重要な資産となります。
監査役会は、シーメンスが強固な基盤から次の成長段階へ入ると確信しています。同社は近年、テクノロジーポートフォリオの強化、「ONE Tech Company」プログラムの推進、そして一貫した堅調な業績を上げることにより、大きな勢いを築いてきました。 こうした背景のもと、今回の監査役会の後継者計画は、その軌道を維持するための計画的な一歩です。継続性と計画的な刷新を組み合わせることで、監査役会が事業のスピードや戦略的優先事項と完全に一致し続けることを確実にします。これにより、監査役会は、シーメンスの継続的な成功を牽引する上で、取締役会の先見的なパートナーとしての役割を強化していきます。
指名候補者に関する最終決定は適宜決定され、2027年2月11日に開催される年次株主総会において株主による採決が行われる予定です。
【参考資料】
本資料はシーメンスAG（ドイツ、ミュンヘン）が2026年5月12日（現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に抄訳したものです。本資料の正式言語はドイツ語および英語であり、その内容および解釈についてはドイツ語、英語が優先します。原文プレスリリースおよび関連資料は以下の URL よりご覧いただけます（英文）。
https://sie.ag/3euWDW
シーメンスAGについて
シーメンスAG（本社：ベルリンおよびミュンヘン）は、インダストリー、インフラストラクチャー、交通、ヘルスケアを中核事業とするテクノロジーカンパニーです。テクノロジーによってすべての人の毎日を変えることを、パーパスとして掲げています。シーメンスは、デジタルと現実世界を結び付けることで、顧客企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）とサステナビリティの変革を加速し、工場の効率化、都市の住みやすさ、輸送のサステナビリティの強化を支援します。産業用AIのリーディングカンパニーであるシーメンスは、その深い専門知識を活用し、生成AIを含むAIを現実世界のアプリケーションに応用することで、多様な産業のお客様にとってAIを身近で影響力のあるものにしています。 またシーメンスは、「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアをその先へ。すべての人々へ。」が企業理念で、世界的な大手医療技術プロバイダーである上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を保有しています。 2025年9月30日に終了した2025年度において、シーメンス・グループの売上高は789億ユーロ、純利益は104億ユーロでした。 2025年9月30日時点の全世界の社員数は約31万8,000人です。詳しい情報は、https://www.siemens.com/ にてご覧いただけます。
日本におけるシーメンスグループ
シーメンスは、1887年に東京・築地に初めてのオフィスを開設して以来、135年以上にわたり日本のお客様から信頼を寄せられるパートナーとして、日本の産業界の発展に貢献してまいりました。近年は特にデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する先進的な製品やサービス、ソリューションの提供を中核事業として展開しております。グローバルなテクノロジーと知見、日本市場における経験を活かし、日本のお客様にデジタル化とサステナビリティの実現、競争優位性と価値創造力の強化をご支援してまいります。2025年9月末に終了した2025年度において、日本のシーメンスの売上高は約2,458億円、社員数はおよそ2,770人です。詳しい情報はhttp://www.siemens.com/jp にてご覧いただけます。
注釈と将来の見通しに関する記述
この文書には、シーメンスが関与する当社の将来の事業および財務実績、および将来の出来事または進展に関連する記述が含まれており、将来の見通しに関する記述を構成する可能性があります。これらの記述は、「期待する」、「楽しみにする」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「求める」、「見積もる」、「意志」、「プロジェクト」またはこれらに類似した意味の言葉によって特定される場合があります。また、他の報告書、目論見書、プレゼンテーション、株主に送付された資料、およびプレスリリースで将来の見通しに関する記述を行う場合があります。さらに、当社の代表者が口頭で将来の見通しに関する発言をすることもあります。このような記述は、シーメンス経営陣の現在の予想と一定の仮定に基づいており、その多くはシーメンスの管理範囲を超えるものです。これらのリスク、不確実性、要因には、特にSiemens Report（シーメンス報告書）（www.siemens.com/siemensreport）のCombined Management Report（統合経営報告書）の「Report on expected developments and associated material opportunities and risks（予想される展開と関連する重要な機会およびリスクに関する報告）」の章、およびHalf-year Financial Report（半期財務報告書）のInterim Group Management Report（中間グループ経営報告書）（当報告年度について既に入手可能な場合）の開示に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。Combined Management Reportと併せてお読みください。これらのリスクや不確実性が一つでも顕在化した場合、規制当局の法令、決定、評価、または要求が当社の予想から逸脱した場合、パンデミック、社会不安、戦争行為などの不可抗力事象が発生した場合、あるいは将来の出来事を含む根底にある見込みが予定より遅れて発生したり、全く発生しなかったりした場合、または前提が誤っていることが判明した場合、シーメンスの実際の結果、業績、成果は、関連する将来見通しに関する記述に明示的または黙示的に記載されているものと、（否定的または肯定的に）大きく異なる可能性があります。シーメンスは、これらの将来見通しに関する記述を、予想と異なる展開が生じた場合に更新または修正する意向はなく、またその義務を負うものでもありません。本書には、明確に定義されていない適用される財務報告の枠組みにおいて、代替的な業績指標（非GAAP指標）である、または代替的な業績指標である可能性のある補足的な財務指標が含まれています。これらの補足的な財務指標は、シーメンスのConsolidated Financial Statements（連結財務諸表）において適用される財務報告の枠組みに従って表示されるシーメンスの純資産および財務状況、または経営成績を示す指標と切り離して、あるいはその代替指標としてみなされるべきではありません。同じようなタイトルの代替業績評価指標を報告または記述している他の企業は、その計算方法が異なる可能性があります。四捨五入の関係で、この文書や他の文書に記載されている数値は、記載されている合計と正確に一致しない場合があり、パーセンテージは絶対数値を正確に反映していない場合があります。
本件に関するお問合わせ先
シーメンス株式会社 広報代理
株式会社プラップジャパン 佐藤、廣重
E-mail: siemens@prap.co.jp
Ola Rollén、Marion Helmes、Christoph von Seidelが、監査役会の新メンバー候補として提案される予定
Regina Dugan、Keryn Lee James、Matthias Zachertが再任候補として提案される予定
本日開催されたシーメンスAGの監査役会において、会長職の後継に向けた次のステップが満場一致で決定されました。Mark Schneiderが、Jim Hagemann Snabeの後任候補に指名されました。監査役会は、2027年2月11日に開催される年次株主総会終了直後に、Mark Schneiderを会長に選任する意向です。また、監査役会は、今後の構成に関する決議も採択しました。 監査役会の株主代表は、Regina Dugan、Keryn Lee James、Matthias Zachertの再選提案に加え、Ola Rollén、Marion Helmes、Christoph von Seidelを新メンバーとして年次株主総会に提案する予定です。Benoît Potierは再選を求めず、年次株主総会終了時に任期満了に伴い監査役会を退任します。円滑な後継計画の一環として、12年以上にわたり監査役会に在籍した、Jim Hagemann SnabeおよびNathalie von Siemensも同様に、年次株主総会終了をもって退任します。
シーメンスAGの監査役会会長のJim Hagemann Snabeは次のように述べています。
「シーメンスは近年、大きな進歩を遂げました。産業コングロマリットから主要なテクノロジー企業へと変革し、そして業界をリードするインダストリアルAIにおける主導的な地位を確立しています。来年の年次株主総会は、計画されているSiemens Healthineers株式のスピンオフに関する株主投票を含め、重要なマイルストーンとなるでしょう。シーメンスは次の成長段階に入っており、監査役会の構成が当社の『ONE Tech Company』という目標と合致していることが重要です。Nathalie von SiemensおよびBenoît Potierに、長年にわたる多大な献身と貴重な貢献に対し、この場を借りて心より感謝を伝えたいと思います。」
これらの指名案は、監査役会の継続性と安定性を確保することを目的とした、より広範かつ長期的な後継者計画の一環です。これには、主要な役職における体系的な移行や、監査役会全体の技術的・デジタル的な専門性の継続的な強化も含まれます。
Mark Schneiderは、2025年に監査役会に選出されて以来、シーメンスの各事業と密接に関わってきました。グローバルなリーダーシップ経験と大規模な企業変革を主導してきた実績を持つ同氏は、変革の時代において持続可能な価値を創出する方法について深い知見をもたらしてきました。
HexagonABの元CEOであるOla Rollénは、ソフトウェア、デジタル化、インダストリアルAIにおける豊富な経験を有しています。
現在、Siemens Healthineers AGの監査委員会議長を務めるMarion Helmes氏は、財務およびガバナンスに関する深い専門知識で貢献します。
テクノロジー、ソフトウェア、エンジニアリング分野で長年の経験を持ち、シーメンス家の一員であるコーポレートガバナンスのエキスパート、Christoph von Seidelは、シーメンス家としての代表権の継続性を確保し、同家のシーメンスの持続可能な発展に対する長年のコミットメントを明確に示すものです。
Regina Dugan、Keryn Lee James、Matthias Zachertの再任提案は、監査役会の業務における継続性と安定性を確保することを目的としています。テクノロジー、産業リーダーシップ、ガバナンスの各分野における彼らの補完的な経験は、シーメンスが「ONE Tech Company」としての変革を継続する上で、引き続き重要な資産となります。
監査役会は、シーメンスが強固な基盤から次の成長段階へ入ると確信しています。同社は近年、テクノロジーポートフォリオの強化、「ONE Tech Company」プログラムの推進、そして一貫した堅調な業績を上げることにより、大きな勢いを築いてきました。 こうした背景のもと、今回の監査役会の後継者計画は、その軌道を維持するための計画的な一歩です。継続性と計画的な刷新を組み合わせることで、監査役会が事業のスピードや戦略的優先事項と完全に一致し続けることを確実にします。これにより、監査役会は、シーメンスの継続的な成功を牽引する上で、取締役会の先見的なパートナーとしての役割を強化していきます。
指名候補者に関する最終決定は適宜決定され、2027年2月11日に開催される年次株主総会において株主による採決が行われる予定です。
【参考資料】
本資料はシーメンスAG（ドイツ、ミュンヘン）が2026年5月12日（現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に抄訳したものです。本資料の正式言語はドイツ語および英語であり、その内容および解釈についてはドイツ語、英語が優先します。原文プレスリリースおよび関連資料は以下の URL よりご覧いただけます（英文）。
https://sie.ag/3euWDW
シーメンスAGについて
シーメンスAG（本社：ベルリンおよびミュンヘン）は、インダストリー、インフラストラクチャー、交通、ヘルスケアを中核事業とするテクノロジーカンパニーです。テクノロジーによってすべての人の毎日を変えることを、パーパスとして掲げています。シーメンスは、デジタルと現実世界を結び付けることで、顧客企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）とサステナビリティの変革を加速し、工場の効率化、都市の住みやすさ、輸送のサステナビリティの強化を支援します。産業用AIのリーディングカンパニーであるシーメンスは、その深い専門知識を活用し、生成AIを含むAIを現実世界のアプリケーションに応用することで、多様な産業のお客様にとってAIを身近で影響力のあるものにしています。 またシーメンスは、「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアをその先へ。すべての人々へ。」が企業理念で、世界的な大手医療技術プロバイダーである上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を保有しています。 2025年9月30日に終了した2025年度において、シーメンス・グループの売上高は789億ユーロ、純利益は104億ユーロでした。 2025年9月30日時点の全世界の社員数は約31万8,000人です。詳しい情報は、https://www.siemens.com/ にてご覧いただけます。
日本におけるシーメンスグループ
シーメンスは、1887年に東京・築地に初めてのオフィスを開設して以来、135年以上にわたり日本のお客様から信頼を寄せられるパートナーとして、日本の産業界の発展に貢献してまいりました。近年は特にデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する先進的な製品やサービス、ソリューションの提供を中核事業として展開しております。グローバルなテクノロジーと知見、日本市場における経験を活かし、日本のお客様にデジタル化とサステナビリティの実現、競争優位性と価値創造力の強化をご支援してまいります。2025年9月末に終了した2025年度において、日本のシーメンスの売上高は約2,458億円、社員数はおよそ2,770人です。詳しい情報はhttp://www.siemens.com/jp にてご覧いただけます。
注釈と将来の見通しに関する記述
この文書には、シーメンスが関与する当社の将来の事業および財務実績、および将来の出来事または進展に関連する記述が含まれており、将来の見通しに関する記述を構成する可能性があります。これらの記述は、「期待する」、「楽しみにする」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「求める」、「見積もる」、「意志」、「プロジェクト」またはこれらに類似した意味の言葉によって特定される場合があります。また、他の報告書、目論見書、プレゼンテーション、株主に送付された資料、およびプレスリリースで将来の見通しに関する記述を行う場合があります。さらに、当社の代表者が口頭で将来の見通しに関する発言をすることもあります。このような記述は、シーメンス経営陣の現在の予想と一定の仮定に基づいており、その多くはシーメンスの管理範囲を超えるものです。これらのリスク、不確実性、要因には、特にSiemens Report（シーメンス報告書）（www.siemens.com/siemensreport）のCombined Management Report（統合経営報告書）の「Report on expected developments and associated material opportunities and risks（予想される展開と関連する重要な機会およびリスクに関する報告）」の章、およびHalf-year Financial Report（半期財務報告書）のInterim Group Management Report（中間グループ経営報告書）（当報告年度について既に入手可能な場合）の開示に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。Combined Management Reportと併せてお読みください。これらのリスクや不確実性が一つでも顕在化した場合、規制当局の法令、決定、評価、または要求が当社の予想から逸脱した場合、パンデミック、社会不安、戦争行為などの不可抗力事象が発生した場合、あるいは将来の出来事を含む根底にある見込みが予定より遅れて発生したり、全く発生しなかったりした場合、または前提が誤っていることが判明した場合、シーメンスの実際の結果、業績、成果は、関連する将来見通しに関する記述に明示的または黙示的に記載されているものと、（否定的または肯定的に）大きく異なる可能性があります。シーメンスは、これらの将来見通しに関する記述を、予想と異なる展開が生じた場合に更新または修正する意向はなく、またその義務を負うものでもありません。本書には、明確に定義されていない適用される財務報告の枠組みにおいて、代替的な業績指標（非GAAP指標）である、または代替的な業績指標である可能性のある補足的な財務指標が含まれています。これらの補足的な財務指標は、シーメンスのConsolidated Financial Statements（連結財務諸表）において適用される財務報告の枠組みに従って表示されるシーメンスの純資産および財務状況、または経営成績を示す指標と切り離して、あるいはその代替指標としてみなされるべきではありません。同じようなタイトルの代替業績評価指標を報告または記述している他の企業は、その計算方法が異なる可能性があります。四捨五入の関係で、この文書や他の文書に記載されている数値は、記載されている合計と正確に一致しない場合があり、パーセンテージは絶対数値を正確に反映していない場合があります。
本件に関するお問合わせ先
シーメンス株式会社 広報代理
株式会社プラップジャパン 佐藤、廣重
E-mail: siemens@prap.co.jp