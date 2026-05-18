【MATCHAMON】日本発グローバル抹茶ブランドが4月23日に金沢駅にオープン！トップクオリティーの国産抹茶を使用し、一杯ごとに目の前で点てる。 「一番おいしい抹茶を、一番美味しい抹茶ラテに」

アイエムエムフードサービス 株式会社

アイエムエムフードサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：水口 直文）は、株式会社Matcha Frontier（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山下陽司）が展開する日本発グローバル抹茶ブランド「MATCHAMON（読み：マッチャモン）」(https://matchamon.jp)のフランチャイズ店舗として、2026年4月23日（木）、金沢駅直結の商業施設「金沢百番街あんと」内に「MATCHAMON 金沢あんと店」をオープンしました。同店は、京都、浅草に続く国内3店舗目です。

「MATCHAMON」では、選び抜かれたトップクオリティーの国産抹茶を使用しております。ブランドコンセプトに「一番おいしい抹茶を、一番美味しい抹茶ラテに」を掲げ、伝統的な抹茶文化を、現代のライフスタイルに寄り添う形で提案しています。店頭では、注文があってから目の前で一杯ごとに抹茶を点てて、一番美味しい状態で抹茶ラテを提供いたします。ひと味違う風味と濃厚な美味しさを気軽にお楽しみください。

伝統と現代文化が交差する金沢から、日本発グローバル抹茶ブランド「MATCHAMON」の魅力を発信してまいります。

・世界で広がる“MATCHA”カルチャー。その中心を目指す、日本発グローバル抹茶ブランド【MATCHAMON】

抹茶はいま、健康志向や日本文化への関心の高まりを背景に、世界中で注目を集める存在となっています。海外では“MATCHA”という言葉そのものが広く浸透し、カフェやライフスタイルの一部として親しまれる一方、日本の茶文化や精神性まで含めて発信するブランドは、まだ多くありません。

「MATCHAMON」は、抹茶を単なるトレンドではなく、日本文化を映し出す存在として再解釈し、世界へ発信する日本発グローバル抹茶ブランドです。ブランド名には、“飲む人も、点てる人も、肩書きや国籍、立場の隔たりなく、すべての人が “抹茶者（MATCHA-MON）” として茶を通じて心を整える世界へ。” という思いが込められています。

使用するのは、選び抜かれたトップクオリティーの国産抹茶。注文があってから、目の前で一杯ずつ丁寧に点てることで、鮮やかな色彩と風味、奥行きある旨みを最大限に引き出しています。

伝統的な抹茶文化を受け継ぎながら、ラテやスイーツなど現代のライフスタイルに寄り添う形へ再構築し、国内外へ新たな抹茶体験を提案しています。

・北陸の玄関口・金沢駅から発信。国内外の人が行き交う場所に抹茶スタンドが登場

「MATCHAMON 金沢あんと店」は、金沢駅直結の商業施設「金沢百番街あんと」内にて営業しています。

北陸新幹線の発着駅であり、国内外から多くの観光客やビジネス客が訪れる金沢駅は、伝統文化と現代的な感性が交差する“北陸の玄関口”です。「MATCHAMON」は、その金沢駅直結という立地から、本格抹茶の魅力を国内外へ発信しています。

金沢駅構内デジタルサイネージ

京都、浅草に続き、歴史や文化が色濃く残る金沢へ出店。日本各地の文化と呼応しながら、抹茶を現代のライフスタイルへ落とし込んだ新たな楽しみ方を提案しています。

観光の合間に。新幹線を待つ時間に。旅のはじまりや帰り道に。金沢駅で、目の前で点てる本格抹茶を気軽にお楽しみいただけます。

MATCHAMON 金沢あんと店

・目の前で点てる濃厚抹茶ラテから、抹茶ジェラートやモナカまで。ドリンク＆スイーツをラインナップ

「MATCHAMON 金沢あんと店」では、注文ごとに目の前で点てる抹茶ドリンクを中心に、抹茶スイーツまで幅広く展開しています。

定番の「抹茶ラテ」は、濃厚な抹茶の旨みと香りに、ミルクのまろやかさが重なる人気メニュー。丁寧に点てることで生まれるなめらかな口当たりと、鮮やかな緑の美しさも魅力です。ミルクは、通常ミルクのほか、ソイ・オーツにも変更可能。ホット・アイスの両方に対応しています。

そのほか、抹茶本来の輪郭をダイレクトに味わえる「抹茶ウォーター」、炭酸の爽快感と抹茶の香りが重なる「抹茶トニック」、いちごの甘酸っぱさと抹茶のほろ苦さを掛け合わせた「ストロベリー抹茶ラテ」など、多彩なドリンクをラインナップしています。

スイーツには、濃厚な抹茶の香りを楽しめる「抹茶ジェラート」をはじめ、抹茶・ほうじ茶フィナンシェ、モナカなどを用意。モナカは、あんことマスカルポーネやバターを組み合わせることで、和菓子の枠を超えた軽やかな味わいに仕上げています。

提供商品（イメージ）

【主なメニュー】

＜ドリンク＞

抹茶ラテ（ミルク・ソイ・オーツ／ホット・アイス） 780円

抹茶ウォーター（ホット・アイス） 650円

抹茶トニック（アイス） 780円

ストロベリー抹茶ラテ（ミルク・ソイ・オーツ） 880円



＜スイーツ＞

ジェラート 抹茶 500円

フィナンシェ（抹茶・ほうじ茶） 380円

モナカ あんこ 250円

モナカ あんこ＋マスカルポーネ 350円

モナカ あんこ＋バター 350円

抹茶ラテ

※価格は税込です。

※店舗メニューは都合により変更となる場合があります。

■店舗概要

店舗名：MATCHAMON 金沢あんと店

開業日：2026年4月23日（木）

所在地：石川県金沢市木ノ新保町1-1 金沢百番街あんと内

営業時間：8:30～20:00

定休日：施設基準に準ずる

運営：アイエムエムフードサービス株式会社

ブランド運営：株式会社Matcha Frontier

MATCHAMON 公式サイト：https://matchamon.jp

MATCHAMON 公式Instagram：https://www.instagram.com/matchamon.jp

・アイエムエムフードサービス株式会社とは

アイエムエムフードサービス株式会社は、石川県金沢市を拠点に、飲食店の運営をはじめ、ケータリング、イベント企画・運営、店舗プロデュース、ブランド開発、フランチャイズ事業など、食に関わる幅広い領域を手がける総合フードサービス企業です。

多様化するニーズに応えるサービスを展開し、国内外のお客さまへ新しい食体験の提供に取り組んでいます。

アイエムエムフードサービス株式会社

代表者：代表取締役社長 水口 直文

所在地：石川県金沢市森山1-2-1

業種：飲食店の経営、飲食店のトータルプロデュース

URL：https://immfoodservice.com

【本件に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂 紅翠香

電話番号：050-3204-0372

Eメール：info@asmedia-japan.com