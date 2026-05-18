『異世界キッチン』新イベント「香りの国のギャンブラー」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

内装イベント開催&新キャラクターハルディ新登場！

スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』で、インド料理をテーマにした内装イベント「香りの国のギャンブラー」がスタート！

あわせて、★3料理人「ハルディ」が登場するピックアップガチャも開催中です！

「香りの国のギャンブラー」開催！

■イベント内容

イベント対象の料理をたくさん販売することで、チャレンジを達成していくイベントです。

チャレンジをクリアすると、設計図が手に入りイベント限定の内装を作ることが出来ます！

■目玉報酬

※画像は開発中のもので、サンプルです。バナー表示等は実際とは異なります。

ガル帝国風の壁紙を作ることが出来る設計図をGETすることが出来ます。

エスニックで豪華な壁紙を作成出来るようになります。

■開催期間

~ 6月1日(月)12:59

★３ハルディが登場&出現確率アップ！新登場ピックアップガチャ開催！

★３ハルディ(料理人)の提供割合がアップします。

さらに10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。

■ピックアップガチャ開催期間

~ 6月1日(月)12:59

■『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』

・ストアURL

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6469494859

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppin_games.marche

■製品概要

タイトル名 ：異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店

リリース日 ：2024年9月5日

ジャンル ：シミュレーション

プラットフォーム：App Store / GooglePlay

配信国 ：日本

本体価格 ：無料（アイテム課金）

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、

「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすか

べシティ大開発」などがあります。



本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2 ビル 802 号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセ

ンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch およびApp Store は米国およびその他の国々

で登録されたApple Inc.の商標です。