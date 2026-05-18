『異世界キッチン』新イベント「香りの国のギャンブラー」開催！
内装イベント開催&新キャラクターハルディ新登場！
スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』で、インド料理をテーマにした内装イベント「香りの国のギャンブラー」がスタート！
あわせて、★3料理人「ハルディ」が登場するピックアップガチャも開催中です！
「香りの国のギャンブラー」開催！
■イベント内容
イベント対象の料理をたくさん販売することで、チャレンジを達成していくイベントです。
チャレンジをクリアすると、設計図が手に入りイベント限定の内装を作ることが出来ます！
■目玉報酬
※画像は開発中のもので、サンプルです。バナー表示等は実際とは異なります。
ガル帝国風の壁紙を作ることが出来る設計図をGETすることが出来ます。
エスニックで豪華な壁紙を作成出来るようになります。
■開催期間
~ 6月1日(月)12:59
★３ハルディが登場&出現確率アップ！新登場ピックアップガチャ開催！
★３ハルディ(料理人)の提供割合がアップします。
さらに10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。
■ピックアップガチャ開催期間
~ 6月1日(月)12:59
■『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』
・ストアURL
iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6469494859
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppin_games.marche
■製品概要
タイトル名 ：異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店
リリース日 ：2024年9月5日
ジャンル ：シミュレーション
プラットフォーム：App Store / GooglePlay
配信国 ：日本
本体価格 ：無料（アイテム課金）
■ポッピンゲームズジャパン株式会社について
東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。
代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、
「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすか
べシティ大開発」などがあります。
本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2 ビル 802 号室
代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎
会社ＨＰ：https://poppin-games.com/
※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセ
ンスに基づき使用されています。
※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch およびApp Store は米国およびその他の国々
で登録されたApple Inc.の商標です。