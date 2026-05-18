【徳島ガンバロウズ】綱井勇介選手　契約（継続）のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

いつも徳島ガンバロウズへ温かいご声援ありがとうございます。

徳島ガンバロウズでは、綱井勇介選手と2026-27シーズンの選手契約(継続）を締結いたしましたのでお知らせします。

#14 綱井勇介

YUSUKE TSUNAI

■生年月日 ： 1996年4月4日（30歳）

■出身地 ： 大阪府

■身長／体重： 185cm／82kg

■ポジション： PG

■経歴 ：明治大学

2018-19 青森ワッツ ※特別指定選手

2019-21 青森ワッツ

2021-22 川崎ブレイブサンダース

2022-23 西宮ストークス

2023-25 神戸ストークス

2025- 徳島ガンバロウズ

綱井勇介選手コメント

ガンバロウズに関わる全ての皆様、いつも熱い応援をありがとうございます。

2026-27シーズンもガンバロウズでプレーさせていただくことになりました！



来シーズンはチームの目標達成に貢献できるように、シーズン通して怪我なく精一杯プレーしたいと思っています。

B.LEAGUE.ONEになり苦しい時期もあるかもしれませんが、ホームでプレーオフ開催できるように徳島一丸となって頑張りましょう！

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。