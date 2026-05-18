ジンコソーラー、日韓市場で引き続きリーダーシップを強化

ジンコソーラージャパン株式会社

このたび、ジンコソーラーは韓国市場において、海外太陽光企業販売数量No.1を達成しました。これにより、日韓市場におけるジンコソーラーのリーディングポジションが改めて証明されました。さらに、日本市場においても7年連続で市場シェアNo.1を維持しており、アジアの高品質太陽光市場におけるリーダーとしての地位を一層強固なものにしています。

日本の業界専門誌「Smart House」の統計によると、2025年の日本太陽光市場規模は約5.7GW。その中で、ジンコソーラーの市場シェアは約23％を記録し、唯一GW級出荷を達成したメーカーとなりました。これは、日本市場における高い信頼性と安定供給能力が広く評価されていることを示しています。

日本および韓国市場は、世界でも特に競争が激しく、高い品質基準が求められる市場として知られています。製品効率だけでなく、長期的な信頼性、安定供給能力、そして市場ニーズに合わせたローカライズ対応力が重視されています。ジンコソーラーは常にお客様のニーズを中心に据え、先進的なN型TOPCon技術、長期安定性能、そして多様な用途に対応したローカライズソリューションを通じて、市場および顧客から高い評価を獲得してきました。

近年、ジンコソーラーはTiger Neoシリーズの日本・韓国市場への展開を積極的に推進しています。中でもTiger Neo 3.0は、さらに高い発電性能、優れた低照度性能、そして高い環境適応力により、多くの顧客やパートナーから注目を集めています。さらに、日本・韓国市場それぞれの屋根形状、気候、設置シーンに合わせ、防眩、低反射、軽量、低電流など、多様なカスタマイズ製品も展開し、より市場ニーズに適したソリューションを提供しています。

ジンコソーラーは今後も、技術革新とローカルサービス力の向上を通じて、日本・韓国市場により高い価値を持つグリーンエネルギーソリューションを提供してまいります。

日本市場での7年連続No.1、そして韓国市場での海外ブランドNo.1。



ジンコソーラーは、長期主義と技術革新を通じて、日韓太陽光市場の新たな未来を切り拓いていきます。