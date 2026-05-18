Switch 2 ／SwitchソフトのコンピレーションCDサントラが付録！ 任天堂専門誌ニンテンドードリーム7月号発売

株式会社徳間書店

5月21日発売の7月号は、ゲームミュージックの名曲を詰め込んだCDが付録！

Nintendo Switch 2 ／Switchのゲーム13タイトル、初音源化を多数含む33曲を収録。合計約74分の大ボリュームです！

本誌では任天堂の最新作『スプラトゥーン レイダース』『Star Fox』『ヨッシーとフカシギの図鑑』『トモダチコレクション わくわく生活』を特集しています。

注目は任天堂・宮本茂さんインタビュー！ 大ヒット上映中「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について詳しくうかがいました。ちょっとだけネタバレあり！

《特別付録》

Nintendo DREAM MUSIC ALBUM 2026 encore

大ボリュームの収録タイトル13、全33曲、約74分！

【収録タイトル】

Earthion（アーシオン）

コーヒートーク トーキョー【初音源化】

コメンテーター【初音源化】

シュレディンガーズ・コール【初音源化】

トワと神樹の祈り子たち

ナイトストライカーGEAR

ハイパー・ユーフォリア【初音源化】

HADES II

ファンタジーライフｉ グルグル竜と時をぬすむ少女【初音源化】

ほの暮しの庭【初音源化】

Hollow Knight: Silksong

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～【初音源化あり】

UFO 50

※電子版に付録は付属しません

ー特集・企画ー

●付録CD連動特集 とことん楽しむゲームミュージック

収録した13タイトルを1ページずつ紹介します。

作曲者・開発スタッフによるコメントを掲載。その部分を切り取ることでCDのブックレットが出来上がる趣向もあります！

●スプラトゥーン レイダース この夏オタカラハント！

シリーズ初のスピンオフはどんな内容なのか!? 主人公メカニックはどんなことができる？ すりみ連合の3人について、など詳しく紹介します。

●ヨッシーとフカシギの図鑑 ふかしぎ大調査

あの生き物はどんな生態をしているんだろう？ ふかしぎな図鑑、フカシギの中に住んでいる生き物たちの様子をお伝えします。

そうして調べた生き物には名前を自由につけられます。あなたならどんな名前にしますか？ 編集部員たちが命名した名前もご紹介しています。

●宮本茂さんインタビュー ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー

大ヒット公開中の映画について、任天堂・宮本茂さんが大いに語ります。

マリオ生みの親、そして映画のプロデューサーを務めている宮本さんの言葉は、この映画にもっと詳しくなるお話が詰まっています。

●Star Fox

『スターフォックス64』がフルリメイク！

あらためてフォックスたちと世界観についてまとめるほか、リメイクで新しくなった部分をわかりやすく解説します。

●ぽこ あ ポケモン ポケモンたちのキニナルおしゃべり集めました

ポケモンたちが遊んでいるとき、どんなことをしゃべってる？ 特別な組み合わせでおしゃべりする内容は？ キニナルそこのところ、調べてみました。

●トモダチコレクション わくわく生活 手描きで広がる島作りガイド

住人が大勢になってきたとき、島を大変革したくなりますよね。実体験からいろんなアイデアをご紹介。携帯モードでタッチペンを使ったりもしています。

●開発のキーマンに聴く『モンスターハンターストーリーズ』が目指したRPGとは

シリーズ最新作『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の開発スタッフ3名にインタビュー。ビジュアルの変化、スケールアップしたドラマ性、より進化したバトルシステムなど、気になるところをたっぷりうかがいました。

●特別企画 Fit Boxing 3 クロガネ役の杉田智和さんに訊きました

Switch 2 版の発売を控えた『Fit Boxing 3 Your パーソナルトレーナー-』に登場する新トレーナー「クロガネ」の声を担当した、声優の杉田智和さんにいろいろうかがいました。

●Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition キャラクターの魅力

バンダイナムコスタジオの岩本稔さんにご登場いただき、ゲームのキャラクターについてくわしく語っていただきました。

ー新作ー

●冒険家エリオットの千年物語

●アレサ COLLECTION 1993-1995

●TATSUJIN EXTREME

ほか

ニンテンドードリーム（ニンドリ）は、任天堂専門ゲーム雑誌です。Nintendo Switchのゲーム情報を中心に、インタビューなどでより楽しむ企画をお届けします。

毎月21日ごろ発売。全国の書店、書籍・ゲーム取り扱いのある量販店や大型スーパー、アニメショップ、ネット通販などでお求めください。

電子版も販売、配信中です。

概要

Nintendo DREAM（ニンテンドードリーム） 2026年7月号

2026年5月21日発売

特別定価：1360円（10%税込）

発行：アンビット

発売：徳間書店

雑誌コード：07113-07

https://www.ndw.jp/nd2607-386/

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