Switch 2 ／SwitchソフトのコンピレーションCDサントラが付録！ 任天堂専門誌ニンテンドードリーム7月号発売

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株式会社徳間書店


5月21日発売の7月号は、ゲームミュージックの名曲を詰め込んだCDが付録！


Nintendo Switch 2 ／Switchのゲーム13タイトル、初音源化を多数含む33曲を収録。合計約74分の大ボリュームです！


本誌では任天堂の最新作『スプラトゥーン レイダース』『Star Fox』『ヨッシーとフカシギの図鑑』『トモダチコレクション わくわく生活』を特集しています。


注目は任天堂・宮本茂さんインタビュー！ 大ヒット上映中「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について詳しくうかがいました。ちょっとだけネタバレあり！




《特別付録》




Nintendo DREAM MUSIC ALBUM 2026 encore


大ボリュームの収録タイトル13、全33曲、約74分！



【収録タイトル】


Earthion（アーシオン）


コーヒートーク トーキョー【初音源化】


コメンテーター【初音源化】


シュレディンガーズ・コール【初音源化】


トワと神樹の祈り子たち


ナイトストライカーGEAR


ハイパー・ユーフォリア【初音源化】


HADES II


ファンタジーライフｉ グルグル竜と時をぬすむ少女【初音源化】


ほの暮しの庭【初音源化】


Hollow Knight: Silksong


モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～【初音源化あり】


UFO 50



※電子版に付録は付属しません




ー特集・企画ー


●付録CD連動特集　とことん楽しむゲームミュージック


収録した13タイトルを1ページずつ紹介します。


作曲者・開発スタッフによるコメントを掲載。その部分を切り取ることでCDのブックレットが出来上がる趣向もあります！



●スプラトゥーン レイダース　この夏オタカラハント！


シリーズ初のスピンオフはどんな内容なのか!? 主人公メカニックはどんなことができる？ すりみ連合の3人について、など詳しく紹介します。




●ヨッシーとフカシギの図鑑　ふかしぎ大調査


あの生き物はどんな生態をしているんだろう？ ふかしぎな図鑑、フカシギの中に住んでいる生き物たちの様子をお伝えします。


そうして調べた生き物には名前を自由につけられます。あなたならどんな名前にしますか？ 編集部員たちが命名した名前もご紹介しています。




●宮本茂さんインタビュー　ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー


大ヒット公開中の映画について、任天堂・宮本茂さんが大いに語ります。


マリオ生みの親、そして映画のプロデューサーを務めている宮本さんの言葉は、この映画にもっと詳しくなるお話が詰まっています。




●Star Fox


『スターフォックス64』がフルリメイク！


あらためてフォックスたちと世界観についてまとめるほか、リメイクで新しくなった部分をわかりやすく解説します。




●ぽこ あ ポケモン　ポケモンたちのキニナルおしゃべり集めました


ポケモンたちが遊んでいるとき、どんなことをしゃべってる？ 特別な組み合わせでおしゃべりする内容は？ キニナルそこのところ、調べてみました。




●トモダチコレクション わくわく生活　手描きで広がる島作りガイド


住人が大勢になってきたとき、島を大変革したくなりますよね。実体験からいろんなアイデアをご紹介。携帯モードでタッチペンを使ったりもしています。




●開発のキーマンに聴く『モンスターハンターストーリーズ』が目指したRPGとは


シリーズ最新作『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の開発スタッフ3名にインタビュー。ビジュアルの変化、スケールアップしたドラマ性、より進化したバトルシステムなど、気になるところをたっぷりうかがいました。




●特別企画　Fit Boxing 3　クロガネ役の杉田智和さんに訊きました


Switch 2 版の発売を控えた『Fit Boxing 3 Your パーソナルトレーナー-』に登場する新トレーナー「クロガネ」の声を担当した、声優の杉田智和さんにいろいろうかがいました。




●Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition　キャラクターの魅力


バンダイナムコスタジオの岩本稔さんにご登場いただき、ゲームのキャラクターについてくわしく語っていただきました。




ー新作ー


●冒険家エリオットの千年物語


●アレサ COLLECTION 1993-1995


●TATSUJIN EXTREME



ほか




ニンテンドードリーム（ニンドリ）は、任天堂専門ゲーム雑誌です。Nintendo Switchのゲーム情報を中心に、インタビューなどでより楽しむ企画をお届けします。




毎月21日ごろ発売。全国の書店、書籍・ゲーム取り扱いのある量販店や大型スーパー、アニメショップ、ネット通販などでお求めください。




電子版も販売、配信中です。




概要


Nintendo DREAM（ニンテンドードリーム） 2026年7月号


2026年5月21日発売


特別定価：1360円（10%税込）


発行：アンビット


発売：徳間書店


雑誌コード：07113-07


https://www.ndw.jp/nd2607-386/




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