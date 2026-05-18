メディアリンクス、中東湾岸諸国の大手通信事業者から大規模な放送インフラ刷新プロジェクトを受注

株式会社メディアリンクス

株式会社メディアリンクス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長 菅原 司、東証スタンダード：6659、以下メディアリンクス）は、中東湾岸諸国の大手通信事業者が進めるメディアインフラの刷新プロジェクトにおいて、次世代ネットワーク構築のパートナーとして採択されました。数百万ドル規模となる本プロジェクトは、現行システムの信頼性を一段と強化するとともに、同地域における将来の需要拡大を見据えた、堅牢な基幹伝送ネットワークの構築を目的としています。

本プロジェクトの一環として、同通信事業者は当社のXscendプラットフォームを採用し、IPベースのネットワーク基盤を構築します。Xscendプラットフォームは、JPEG-XSやSMPTE ST 2110に対応し、圧縮・非圧縮を問わず多様なメディアワークフローを単一の筐体で統合管理できるのが特長です。モジュール設計と無瞬断切替（ヒットレス・プロテクション）機能により、放送品質の信頼性を維持したまま、将来のサービス拡張にも柔軟に対応可能な放送基盤を実現します。

本プロジェクトの展開にあたっては、当社認定のインテグレーションパートナーとの連携により導入が進められます。このパートナーは、当社と緊密に協力しながら、Xscendプラットフォームの構築、関連するサードパーティ製システムの実装、およびネットワークオーケストレーションをサポートします。これにより、プロジェクトの全範囲にわたって、完全に統合されたエンドツーエンドのソリューションを提供します。

本契約には複数年にわたるサポート契約も含まれており、当社が持つ高度なエンジニアリング技術や運用支援を活用することが可能です。これにより、将来的な要件変更や帯域需要の増大、新サービスの導入に際しても、大規模なシステム刷新を伴うことなく、状況に合わせてインフラを柔軟に最適化していくことができます。

メディアリンクスの米国子会社であるMedia Links Inc.のPresidentであるAl Nuñezは次のように述べています。

「本プロジェクトの意義は、単に新しい技術を導入することに留まりません。日々、安定したネットワーク運用を維持しつつ、将来の変化にも確実に対応できる環境を整えることにあります。Xscendは、一瞬の途絶も許されず、極めて高い品質が求められるプロフェッショナルの現場のために開発されました。これにより、運用の複雑さやリスクを増大させることなく、JPEG-XSやST 2110といった最先端のIPワークフローをスムーズに導入していただけます」

本ソリューションの全体像として、プロジェクトには単なる伝送機能に留まらない、高度な管理機能が組み込まれています。伝送プラットフォーム「Xscend」と、システム全体を統合制御するオーケストレーションを融合させることで、運用フローの一元化を実現しました。これにより、複数のシステムが混在する複雑な環境下においても、日々の運用業務を大幅に簡素化することが可能になります。

今回のプロジェクトには、世界各地の大規模・高性能メディアネットワークを支えてきた当社の豊富な知見が凝縮されています。当社はライブイベントから国際間の素材伝送インフラまで、極めて高いハードルが求められる現場に対し、放送局・通信事業者基準（キャリアグレード）をクリアするプラットフォームと長期にわたる保守体制を提供し、確かな信頼を築いています。

メディアリンクスについて

高価値の放送コンテンツのIP伝送ソリューションの提供者として世界で認知されています。テクノロジー&エンジニアリングエミー賞を受賞したメディアリンクスは、世界中の視聴者に卓越したライブスポーツやエンターテインメント体験を提供することに貢献しています。定期的に開催される冬季および夏季のオリンピック、サッカーワールドカップ、アメリカンフットボール、野球およびバスケットボール、政治大会、エンターテイメントショーなどで当社のIP伝送ソリューションが使用されています。

メディアリンクスのIP テクノロジーは、放送局、サービスプロバイダー、コンテンツホルダー向けに最適化されており、高品質なビデオと「ヒットレス」データ送信機能の両方を備えた、低遅延、帯域幅効率の高い冗長機能を提供します。メディアリンクスのIP ポートフォリオには、メディアゲートウェイプラットフォーム、アグリゲーション/コア スイッチ、管理制御ソフトウェアが含まれており、最大 4K UHD 解像度のフォーマットと 100G までのネットワーク帯域幅をサポートします。メディアリンクスのソリューションは、業界標準規格と互換性を持ち、既存のSDIインターフェースからIPへの移行を提供し、リモートプロダクション、クラウドサービスなどの進化するワークフローに柔軟に対応できるよう設計されています。また、ネットワークの設計、設置、保守などの構築、運用サービスも提供しています。

東証スタンダード証券コード：6659

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