「第32回 星の郷八ヶ岳野辺山高原ウルトラマラソン」5月17日（日） 開催

株式会社ランナーズ・ウェルネス

2026年5月17日（日）、長野県・野辺山高原にて「第32回 星の郷八ヶ岳野辺山高原ウルトラマラソン」を開催しました。

日本屈指の標高差を誇り、“東の横綱”とも称される本大会。今年は全国から約3,300人のランナーが集結し、100km・68km・42kmの各カテゴリーで、それぞれの挑戦へ踏み出しました。大会当日の早朝、会場を包んだのは「星の郷」の名にふさわしい満天の星空。夜明けとともに広がる澄み渡る青空の下、ランナーたちは八ヶ岳の麓・野辺山高原を駆け抜けました。

ウルトラマラソンとは、フルマラソン（42.195km）を超える距離を走る競技です。

中でも「星の郷八ヶ岳野辺山高原ウルトラマラソン」は、日本屈指の標高差を誇る高原コースとして知られ、ランナーの間では“東の横綱”とも称されています。

“いつかは野辺山を走ってみたい”。

そんな憧れを抱いて初挑戦するランナーから、幾度も完走を重ねてきたベテランランナーまで、多様な挑戦者が集う大会として歩みを重ねてきました。

■地域に支えられる、野辺山らしいおもてなし

大会ホームページはこちら :https://www.r-wellness.com/nobeyama/

コース上の給水所では、今年は爽やかなエメラルドグリーンのウェアを着用したスタッフたちがランナーを迎えました。南牧村、小海町、北相木村、南相木村、川上村など、地域全体で大会を支える体制が築かれ、給水所や沿道では多くの住民から温かな声援が送られました。

野辺山高原ならではの給食品も大会を彩ります。蕎麦をはじめ、地域特産品などこの土地ならではの味わいが並び、長い距離へ挑むランナーたちの背中を押しました。

■若い世代の挑戦を後押しする「U25」

25歳以下を対象とした「U25」カテゴリーにも、多くの若いランナーが参加しました。

今大会のU25カテゴリー参加者数は、100km種目30名、68km種目9名、42km種目12名の計51名。若い世代による挑戦も年々広がりを見せています。

100km男子U25では、内堀柊選手が10時間43分24秒で優勝。女子は阿部美香選手が12時間44分22秒でフィニッシュしました。

68km男子U25は柿沼未來選手が7時間36分32秒で優勝。女子は番場美祐選手が7時間21分49秒でトップフィニッシュを果たしました。

42km男子U25では辰巳太一選手が3時間37分02秒で優勝。

“いつか野辺山を走りたい”。

そんな憧れから挑戦を始める若いランナーも増えており、本大会では世代を問わず挑戦できる環境づくりを継続しています。

■積み重ねた挑戦を称える「ユプシロン」「デカフォレスト」

長年にわたり本大会へ挑戦を続けるランナーを称える、「ユプシロン」「デカフォレスト」の認定も実施されました。野辺山高原ウルトラマラソンでは、一度の完走だけではなく、“走り続けること”そのものを称える文化が根付いています。

100km種目を10回完走で認定される「デカフォレスト」、20回完走で認定される「ユプシロン」は、多くのランナーにとって憧れの称号のひとつです。過酷なコースへ繰り返し挑戦し続けるランナーたちの存在も、この大会を象徴する大切な風景のひとつです。

今年は、「ユプシロン」として岩切秀二さん、南雲忠彦さんの2名を認定。

また、「デカフォレス」には30名が認定されました。

■前日イベントも、地域を楽しむ時間に

大会前日には、「野辺山キラキラ☆ちびっこマラソン in 国立天文台」を開催。総勢約100名以上の参加者が集まり、多くの親子連れの笑顔が会場に広がりました。

さらに、【プレイベント】「NOBEYAMA わんRUN」も初開催。愛犬とともに野辺山高原を楽しめる新たな取り組みとして実施され、今後もウルトラマラソンのサブイベントのひとつとして、地域と連携しながら展開を広げていく予定です。

本大会では、レース当日だけではなく、“地域で過ごす時間そのもの”を楽しめる場づくりにも取り組んでいます。

■「うるとらフェスティバル」に300人以上が来場

大会前日に開催された「うるとらフェスティバル」には、300人を超える来場者が集まりました。

地元・南牧中学校吹奏楽部による演奏で幕を開け、その後はよしもと芸人3組によるステージで会場が盛り上がりを見せました。

メインコンテンツとなる攻略トークショーには、野辺山で100kmを26回完走した“ユプシロン”ランナーが登場。翌日のレースへ向け、多くのランナーが熱心に耳を傾ける様子も見られました。

最後に行われた抽選会では、地域特産品やウルトラマラソン出走権などが贈られ、前日から会場全体が一体感に包まれました。

■上位入賞者について

今大会も、標高差の大きい野辺山高原ならではの厳しいコースを舞台に、各種目でハイレベルなレースが繰り広げられました。

100km男子では、大塚良軌選手が7時間58分07秒で優勝。8時間を切る力走で、“東の横綱”と呼ばれる野辺山高原の頂点に立ちました。100km女子では、佐野亜友美選手が8時間52分52秒で優勝。歴代でも上位に入る好タイムでのフィニッシュとなりました。

68km男子は板垣辰弥選手が4時間23分24秒で優勝。女子は田中里奈選手が6時間30分55秒で優勝しました。

42km男子は葛窪千晴選手が2時間52分27秒で優勝。女子は村松夏子選手が3時間56分27秒で頂点に立ちました。

また、各カテゴリーではU25世代のランナーたちも健闘。若い世代の挑戦も年々広がりを見せています。

■大会からのメッセージ

速報記録はこちら :https://www.r-wellness.com/nobeyama/news/260517/

本大会は、長い距離への挑戦だけではなく、野辺山高原の自然や開催地とのつながりを感じられる場として歩みを重ねてきました。夜明け前の星空、厳しいアップダウン、地域の声援、そしてゴールの達成感。野辺山には、タイムや順位だけではない“記憶に残る体験”があります。

前日イベントについても年々参加者が増加しており、大会当日だけに留まらない、“走ることを通じた時間”が少しずつ広がりを見せています。

社会において、世代構成や環境が変化していく中で、ウルトラマラソンという場を通じて、地域外の方だけでなく、地元に暮らす幅広い世代の方々にも、改めてその土地の豊かさを実感していただける機会になればと考えています。

今後も本大会は、地域とともに歩みながら、多くのランナーに挑戦と交流の場を提供してまいります。

■次回大会について

本大会は、今後も地域とともに継続開催に向けた準備を進めてまいります。

次回の「第33回 星の郷八ヶ岳野辺山高原ウルトラマラソン」につきましては、2027年の開催を見据え、関係各所と調整を進めております。詳細が決定次第、大会公式サイトにてお知らせいたします。

また次の機会に、野辺山高原の地で皆さまとお会いできる日を楽しみにしています。

【大会公式サイト】

https://www.r-wellness.com/nobeyama/

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/