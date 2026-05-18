【紀ノ国屋】爽やかなグリーンが映えるクリアバッグ付きフルーツゼリーセットが新登場！

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株式会社紀ノ國屋


紀ノ国屋から、涼やかなクリアバッグに6種のフルーツゼリーを詰め合わせたセットが新登場！
爽やかなグリーンが映えるクリアバッグは、持つだけで気分が明るくなる軽やかなデザイン。透明感のあるゼリーの色合いも爽やかさをさらに引き立てて、見た目にも可愛らしく、気軽な手土産や季節のギフトにもおすすめです。



2026年5月20日（水）より、紀ノ国屋各店舗にて発売いたします。





静岡県産マスクメロン
彩り豊かな6種のフルーツゼリー

国産果実の美味しさを活かした、彩り豊かなフルーツゼリー。それぞれの果実が持つ風味や食感の違いを楽しめる、季節感あふれる一品です。
さっぱりとした味わいで口あたりも軽く、暑い日のデザートにもぴったり。涼やかなひとときをお楽しみいただけます。







国産りんご　　　　　　　　　　　　国産りんごを使用。りんごならではのシャキッとした食感が楽しめます。

国産もも　　　　　　　　　　　　　国産桃の果汁使用。寒天を加え、桃に近いなめらかな食感に仕上げました。　

静岡県産マスクメロン　　　　　　　静岡県産メロンの果汁を使用。芳醇な香りとやさしい甘みが広がります。　


藤野産ゆず　　　　　　　　　　　　神奈川県藤野産の柚子果汁を使用。爽やかな酸味と豊かな香りが特長です。

山梨県産シャインマスカット　　　　山梨県産シャインマスカットの果汁を使用。上品な甘さを楽しめます。

岡山県産ぶどう　　　　　　　　　　岡山県産ぶどうの果汁を使用。コクのある甘みと豊かな風味が魅力です。




爽やかなグリーンが映えるクリアバッグ

透け感のある涼やかなデザインが魅力のクリアバッグ。底マチが広く安定感があり、見た目以上にしっかり収納できます。


ゼリーを楽しんだ後は、日常使いのバッグとしても活躍。温泉やサウナ、プールなどのレジャーシーンにもぴったりです。夏のお出かけに彩りを添えるアイテムとしておすすめです。





クリアバッグ（グリーン）


《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 フルーツゼリーセット（クリアバッグ付き）



■内容量：


フルーツゼリー（国産りんご、国産もも、静岡県産マスクメロン、藤野産ゆず、山梨県産シャインマスカット、岡山県産ぶどう）各170g×1個


クリアバッグ（グリーン）　サイズ：約タテ17.5cm／ヨコ21.5cm／マチ9.5cm



■販売価格：\2,530（税込）



■販売店舗：紀ノ国屋全店（調進所 紀ノ國屋京町家は除く）


※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。





※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。


※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。


※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。



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