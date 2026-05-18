【紀ノ国屋】爽やかなグリーンが映えるクリアバッグ付きフルーツゼリーセットが新登場！

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋から、涼やかなクリアバッグに6種のフルーツゼリーを詰め合わせたセットが新登場！

爽やかなグリーンが映えるクリアバッグは、持つだけで気分が明るくなる軽やかなデザイン。透明感のあるゼリーの色合いも爽やかさをさらに引き立てて、見た目にも可愛らしく、気軽な手土産や季節のギフトにもおすすめです。

2026年5月20日（水）より、紀ノ国屋各店舗にて発売いたします。

静岡県産マスクメロン彩り豊かな6種のフルーツゼリー

国産果実の美味しさを活かした、彩り豊かなフルーツゼリー。それぞれの果実が持つ風味や食感の違いを楽しめる、季節感あふれる一品です。

さっぱりとした味わいで口あたりも軽く、暑い日のデザートにもぴったり。涼やかなひとときをお楽しみいただけます。

国産りんご 国産りんごを使用。りんごならではのシャキッとした食感が楽しめます。国産もも 国産桃の果汁使用。寒天を加え、桃に近いなめらかな食感に仕上げました。静岡県産マスクメロン 静岡県産メロンの果汁を使用。芳醇な香りとやさしい甘みが広がります。藤野産ゆず 神奈川県藤野産の柚子果汁を使用。爽やかな酸味と豊かな香りが特長です。山梨県産シャインマスカット 山梨県産シャインマスカットの果汁を使用。上品な甘さを楽しめます。岡山県産ぶどう 岡山県産ぶどうの果汁を使用。コクのある甘みと豊かな風味が魅力です。

爽やかなグリーンが映えるクリアバッグ

透け感のある涼やかなデザインが魅力のクリアバッグ。底マチが広く安定感があり、見た目以上にしっかり収納できます。

ゼリーを楽しんだ後は、日常使いのバッグとしても活躍。温泉やサウナ、プールなどのレジャーシーンにもぴったりです。夏のお出かけに彩りを添えるアイテムとしておすすめです。

クリアバッグ（グリーン）《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 フルーツゼリーセット（クリアバッグ付き）

■内容量：

フルーツゼリー（国産りんご、国産もも、静岡県産マスクメロン、藤野産ゆず、山梨県産シャインマスカット、岡山県産ぶどう）各170g×1個

クリアバッグ（グリーン） サイズ：約タテ17.5cm／ヨコ21.5cm／マチ9.5cm

■販売価格：\2,530（税込）

■販売店舗：紀ノ国屋全店（調進所 紀ノ國屋京町家は除く）

※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

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