値上げ前ラストチャンス！話題の“眠り体験”が東京・名古屋で開催。国産ベッドブランド「源ベッド」がPOPUP STOREを期間限定オープン！

株式会社チヨダコーポレーション

国産ベッドブランド「源ベッド」（株式会社チヨダコーポレーション 代表取締役社長 山中雅俊）は、ご好評につき、東京・名古屋の2都市にて期間限定POPUP STOREを開催いたします。

今回のPOPUPは、7月1日の価格改定前に実際の寝心地を体感できる“値上げ前ラストチャンス”となる特別開催です。

リピーター続出の東京開催は今回で4回目。さらに名古屋では待望の初開催となり、これまでで最大規模の展示を実施。人気マットレスをフルラインナップでご用意し、国産ひのきベッドをはじめとした多彩なベッドフレームも実際にご体感いただけます。

【 POPUP限定特典 】

ご来場いただいた方には、嬉しい特典をご用意！

・プロによる【眠り診断】を開催（完全予約制）

・公式サイトでは値下げしない商品もPOPUP限定・全商品5％OFF

・ご購入者様には 無料ドリンクサービス

・体験のみのご来場は予約不要

【 メディア関係者様向け 】源ベッド新商品「咲夜waist↑」。代表取締役 山中雅俊が開発背景を語る

昨年12月のメディアデイの爽夜バリューハイのお披露目会の様子。

6月10日（東京）・6月24日（名古屋）に、メディア関係者様向けの特別イベント「新商品お披露目会」を開催いたします。

今回ご紹介するのは、7つの硬さを一体化した特許技術採用の“7ゾーンウレタン”を使用した新商品「咲夜waist↑」。

反り腰の方や、やさしく支えられる寝心地を求める女性におすすめの新感覚マットレスです。

当日は、株式会社チヨダコーポレーション 代表取締役 山中雅俊が登壇し、商品開発の背景やこだわり、寝心地の魅力について熱くご紹介いたします。実際に寝心地をご体感いただきながら、商品の特長をより深く知っていただける機会となっております。

ご来場は予約制となります。取材・ご参加をご希望のメディア様は、源ベッド公式LINE・メール・お電話より担当の多田宛に「メディアデイ参加希望」と、ご連絡ください。 ※締め切り 2026年 5月25日まで

源ベッド公式ライン :https://page.line.me/768bpoyl?openQrModal=true

メールアドレス info@minamotobed.jp フリーダイヤル 0120-933-620

【開催予定時間】14:00～17:00頃予定

◆ プロと一緒に、自分に合う寝心地を見つける。大人気企画「源ベッド眠り診断」

代表の山中氏自ら眠り診断を

「なんとなく選ぶ」から「自分に合う眠りがわかる」へ

POPUPで特に人気を集めているのが、大人気企画「源ベッド眠り診断」。

体型・寝姿勢・お悩みをもとに、プロが一人ひとりに合った寝心地をご提案する体験型サービスです。

「肩や腰がつらい」

「マットレス選びで失敗したくない」

「自分に合う硬さが分からない」

そんなお悩みに対して、実際に寝比べながら“自分に合う眠り”を見つけることができます。

予約なしでもご来場可能ですが、眠り診断をご希望の方は、源ベッド公式LINEから事前予約がおすすめです。

眠り診断を予約する :https://page.line.me/768bpoyl?openQrModal=trueお友達登録後、トークのリッチメニューよりご予約ください。

◆ 話題の眠り体験、2都市で開催！ 東京＆名古屋！

東京開催 詳細 リピーター続出！4回目開催

【開催場所】

MIYASHITA PARK north 2F THE［源ベッド］STORE

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10

【開催期間】

2026年6月10日（水）～6月17日（水）

OPEN 11:00 / CLOSE 21:00

※眠り診断の実施期間は6月11日～17日

東京会場 展示予定商品

マットレス

・夜香ハイグレード2（ソフト / レギュラー / ハード）

・咲夜レアル（フィット / ジャスト / キープ）

・咲夜 Noway！（ジャスト / キープ）

・新商品「爽夜バリューハイ」

・新商品「咲夜waist↑」※体験のみ予定

ベッドフレーム ・国産ひのきベッド

・親子ペアベッド（2-112）

・棚コンセント付きすのこベッド S（TCB234 繊細すのこ）

・ロフトベッド（YHB11）

・パレットベッド

寝具

・日の本寝具と共同開発「ミナモト枕」

名古屋開催 詳細 名古屋では待望の初開催＆過去最大規模!!

【開催場所】

RAYARD Hisaya-odori Park

〒460-0003 名古屋市中区丸の内3丁目、錦3丁目他

【開催期間】

2026年6月24日（水）～7月7日（火）

OPEN 11:00 / CLOSE 19:00

※眠り診断の実施期間は6月25日～7月7日

名古屋会場 展示予定商品

マットレス

・夜香ハイグレード2（ソフト / レギュラー / ハード）

・咲夜レアル（フィット / ジャスト / キープ）

・咲夜 Noway！（ジャスト / キープ）

・咲夜ハイフィール2

・新商品「爽夜バリューハイ」

・新商品「咲夜Boost↑」※体験のみ予定

ベッドフレーム

・国産ひのきベッド

・棚コンセント付きすのこベッド S（TCB234 繊細すのこ）

・頑丈すのこベッド（TCB245）

・親子ペアベッド（2-112）

・門土 MONDO（4-010）

・ロフトベッド（YHB11）

・パレットベッド

・川の字ベッド（TCB280）

・往華 OHKA

・su-su-（スースー）

寝具

・日の本寝具と共同開発「ミナモト枕」

◆ 展示商品情報 新商品もぞくぞく

【新商品】「咲夜waist↑」 体験のみ予定

7つの硬さを一体化した、特許技術採用の“7ゾーンウレタン”を使用した新商品「咲夜waist↑」を、POPUPにていち早くご体験いただけます。

体の部位ごとに最適なサポート力を実現し、特に反り腰でお悩みの方におすすめの寝心地です。

2026年６月発売開始！「爽夜バリューハイ」新感覚マットレス

ウレタンを使わず、ポケットコイルのみで寝心地を完成。常識を変えた心地よいバネ当たりを体験！通気性と耐久性に優れた構造で、お客様の声をもとに進化を続ける新感覚マットレスです。

【POPUP大人気商品】正しい高さの基準”をつくる共同開発枕「ミナモト枕」

「最上級ではないけれど、この高さがスタンダード」。

派手さよりも、毎晩自然に眠れる“当たり前の高さ”を追求した、実直なものづくりから生まれた枕です。

大人気の日本製ポケットコイルマットレスも大集合

人気マットレスを多数ご用意。ソフト・レギュラー・ハード・フィット・ジャスト・キープ、など硬さ違いも実際に寝比べできるので、自分に合う寝心地が見つかります。

夜香ハイグレード2

ロングセラー

咲夜レアル

人気NO1

咲夜Noway!

ホテルの様な

咲夜ハイフィール2

薄型ウレタン

香り・通気性・安心感を備えたベッドフレーム〈多彩なラインナップ展示〉

島根県・高知県産の天然ひのきを贅沢に使用した、香りと通気性に優れた国産ひのきベッド。

すのこ仕様や棚・コンセント付きタイプなど、暮らしに合わせて選べる豊富なラインナップをご用意しています。

職人が丁寧に仕上げた安心の日本製。、ぜひ会場で体感してください。

TCB233

棚・コンセント付き

YHB11

ロフトベッド

4-010 門土

曲面加工＆テラコッタ

4-014 炎

連結ローベッド

◆ 来るだけで得！！実施キャンペーン

１.全商品 5％OFFクーポン

公式サイトでは値引きなしの源ベッドが来場特典で、公式サイトからの購入で使える5％OFFクーポンをプレゼントします！

２.マットレスの寝心地体験（常時開催・予約不要）

源ベッドの看板モデルを中心に、寝心地・硬さの違いを実際に体感いただけます。

３.睡眠のプロによる睡眠診断（予約制）

事前に回答した問診票に沿って睡眠診断士担当者がお客様におすすめのマットレスをご提案いたします。

４.ドリンクを無料提供

ご購入いただいた方全員に、ドリンクを無料提供いたします。

⓹公式LINEアカウントインスタの友だち登録で檜チップをプレゼント

源ベッドの公式LINEアカウントの友だち登録やインスタフォローをいただいた方全員に、檜風呂や消臭用途として使える檜チップをプレゼントいたします。

💬 「実際に寝て、納得してから選びたい」方はぜひ会場へ！値上げ前のラストチャンスです！

この機会に、源ベッドの“本物の寝心地”をぜひご体感ください。

▼「源ベッド」公式LINEはこちら

https://page.line.me/768bpoyl

▼「源ベッド」公式インスタグラムはこちら

https://www.instagram.com/minamotobed/

源ベッドについて

[会社名]

株式会社チヨダコーポレーション

[代表者]

代表取締役 山中雅俊

[所在地]

〒731-1531

広島県山県郡北広島町春木小字1125

源ベッドはベッドメーカーとして広島県北広島町から全国へ自社製造のベッド、マットレスをお届け致します。 ベッドメーカーとして創業から61年（2026年現在）自社製造にこだわりをもってベッドフレーム、マットレスの製造を続けて参りました。 「コストパフォーマンスに優れたベッド、マットレスを適正な価格でお客様へ」 をコンセプトとして格安な海外製品には価格面で劣りますが 製品の開発、撮影、受注、製造、検品、お届けまで一貫体制で行う事でお子様からご高齢の方まで安心して使用できる 日本製のベッド、日本製のマットレスを適切な価格で提供する事にこだわりを持って取り組んでいます。

Instagram：@minamotobed/（https://www.instagram.com/minamotobed/）

【本プレスリリースに関する報道関係者の方の問い合わせ先】

株式会社チヨダコーポレーション

広報担当 山中・新谷

代表TEL：0826-72-2091

メール info@minamotobed.jp