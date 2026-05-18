「スポーツを核としたまちづくり」と題して、KPMGコンサルティング株式会社 笹木 亮佑氏/津村 洋太氏によるセミナーを2026年6月29日(月)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26330

[SSKセミナー]

スポーツを核としたまちづくり

～スタジアム・アリーナ活用からスポーツを軸にした官民共創事業創発による収益モデル構築・意思決定プロセスまで～

[講 師]

KPMGコンサルティング株式会社

Sports Innovation アソシエイトパートナー 笹木 亮佑 氏

Sports Innovation マネジャー 津村 洋太 氏

[日 時]

２０２６年６月２９日（月） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

本セミナーでは、スポーツ市場の成長について、政策動向・産業構造・市場データの観点から俯瞰的に整理し、スポーツが果たす社会的役割と企業にとっての創出価値を体系的に説明します。

その上で、事業責任者の視点から「自社事業としてスポーツビジネスにどのように関われるのか」「どの領域に収益機会を見出せるのか」といった問いに対し、具体的なネクストアクションを想起いただける構成としています。

具体的には、「スポーツを核としたまちづくり」をテーマ例として取り上げ、国の政策動向やスポーツ産業の最新トレンドを踏まえながら、既存事業の高度化、新規事業の創出、パートナーシップ戦略といった観点から、スポーツが実装可能な事業機会であることを提示します。

また、「スポーツ・オープンイノベーション」の概念を紹介し、構想段階にとどまらず、ビジョン策定から事業計画策定、PoC、事業化に至るまでの検討プロセスや外部連携の勘所について、実務的に解説します。スポーツビジネスが企業価値向上においてなぜ重要なのかを整理し、意思決定に向けた視座を提供します。

１．KPMGコンサルティングの紹介

・スポーツ／まちづくり／官民連携領域における支援スタンスと強み

２．背景・現状理解

スポーツ市場拡大がなぜ「事業機会」になるのか

・直近の政策動向（国政・自治体）

・スポーツ産業・周辺市場の拡大構造

・企業にとっての参画余地と期待される役割

３．スポーツを核としたまちづくりとは

スタジアム・アリーナ（スポーツコンプレックス）を起点とした価値創出

・直近のスタジアム・アリーナ動向

・施設利活用による経済・社会インパクト

・スポーツ×まちづくりにおける収益モデルの考え方

スポーツ・オープンイノベーションの実装

・ビジョン策定から事業計画化、PoC、事業化までの進め方

・外部パートナーとの連携における勘所

４．参画余地を検討するための論点整理

・自社事業・アセットはどこで活かせるのか

・事業責任者が直面する論点と意思決定ポイント

・国内外の先進事例に学ぶ成功・失敗要因

・明日から検討を開始するためのアクション整理

５．クロージング

・スポーツが持つ可能性

・KPMGコンサルティングとして提供できるバリュー／WILL

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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