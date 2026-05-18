【6/17開催】ベルフェイスはセラクCCC社主催オンラインカンファレンスにて講演します
ベルフェイス株式会社
- 日時 ： 2026年6月17日(水) 14:00～16:40
- 形式 ： オンライン開催（Zoomウェビナー）
イベント詳細・事前登録はこちら :
https://www.ccc.seraku.co.jp/service/conference/202606/?source=bellface260617
- 講演タイトル
- - AIに“記録・入力”を任せた結果、営業現場は本当にどう変わったのか
- 講演者
- - ベルフェイス株式会社 bellSalesAI事業部 カスタマーサクセス部 部長 佐藤 雅一
■ベルフェイス株式会社 会社概要
ベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、2026年6月17日（水）に株式会社セラクCCC（本社：東京都新宿区）が主催するオンラインカンファレンス「Salesforce×AI
業務に根付くAI活用のリアルを考える」にて講演します。
◆イベント概要- 名称 ： Salesforce×AI 業務に根付くAI活用のリアルを考える
- 日時 ： 2026年6月17日(水) 14:00～16:40
- 形式 ： オンライン開催（Zoomウェビナー）
https://www.ccc.seraku.co.jp/service/conference/202606/?source=bellface260617
◆当社の講演概要- 講演枠 ： 14:35-15:05（セッション02）
- 講演タイトル
- - AIに“記録・入力”を任せた結果、営業現場は本当にどう変わったのか
- 講演者
- - ベルフェイス株式会社 bellSalesAI事業部 カスタマーサクセス部 部長 佐藤 雅一
■ベルフェイス株式会社 会社概要
商号 ： ベルフェイス株式会社
所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F
代表者 ： 代表取締役 中島 一明
設立 ： 2015年4月27日
資本金 ： 9,148百万円(資本準備金含む)
事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売
URL ： https://bellface.co.jp/