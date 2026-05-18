株式会社識学グループとの資本業務提携に関するお知らせ

株式会社storyteller

株式会社storyteller（本社：東京都狛江市、代表取締役：新堀健太郎、以下「当社」）は、このたび、株式会社識学（本社：東京都品川区、代表取締役社長：安藤広大、以下「識学」）の完全子会社である株式会社識学グロースキャピタルパートナーズを通じて、当社発行済株式の100％が取得されることを2026年５月13日付で機関決定いたしましたのでお知らせいたします。

本件の背景および目的

当社は、ハンドメイドアクセサリーのセレクトショップ「COTOMONO MARCHE（コトモノマルシェ）」を展開し、全国のクリエイターによる商品をお客様へ届ける場として、店舗運営およびPOPUP事業を推進してまいりました。

「既製品にはない価値を届ける」という考えのもと、商品編集力や売場づくりを強みとして事業拡大を進める一方で、さらなる成長に向けては、組織基盤の強化および経営管理体制の高度化が重要であると考えております。

識学は、組織運営理論「識学」を基盤として、企業の成長支援や経営支援を行っており、上場企業として多様な支援実績を有しております。

本件を通じて、当社がこれまで培ってきたブランド力・店舗運営ノウハウと、識学グループが有する組織構築・経営管理・成長支援に関する知見を融合することで、中長期的な企業価値向上および持続的な成長を目指してまいります。

今後の展望

今後は、以下の取り組みを推進してまいります。

・店舗運営体制および組織基盤の強化

・人材採用育成機能の整備

・ブランド戦略およびMD戦略の強化EC

・SNSを活用した顧客接点の拡大

・新規出店およびPOPUP展開の推進

・海外展開を含む新規事業機会の検討

今後も当社は、「ハンドメイドをファッションへ昇華する」という価値観のもと、より多くのお客様へ新たな価値を提供できるよう努めてまいります。

株式会社storyteller 会社概要

会社名：株式会社storyteller

所在地：東京都狛江市駒井町1-8-2 storytellerBLD

代表者：新堀健太郎

事業内容：アクセサリー・服飾雑貨等の企画、販売

ブランド：COTOMONO MARCHE

URL：https://cotomono-marche.com

株式会社識学グロースキャピタルパートナーズ 会社概要

会社名：株式会社識学グロースキャピタルパートナーズ

所在地：東京都品川区大崎2-9-3 大崎ウエストシティビル1階

親会社：株式会社識学

事業内容：買い手としてのM&Aの実施や対象会社のPMIの実行等を含む子会社管理 等

URL：https://gcp.shikigaku.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社storyteller

TEL：03-6876-7746

MAIL：storyteller.koho@gmail.com