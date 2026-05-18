株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、クラスメソッド株式会社が公開した導入事例記事において、当社の技術発信の取り組みおよびエンジニア組織の文化が紹介されたことをお知らせします。

あわせて、技術情報共有プラットフォーム「Zenn」における Publication四半期表彰 2026年Q1 にて、「投稿者数の多いPublication」部門で第3位に選出されました。

- なぜ評価されたのか多くの企業がテックブログや技術発信に取り組む中で、実際に継続的・組織的な発信を実現できている企業はごく一部にとどまっています。Zenn運営による公開データによれば、2026年Q1に記事投稿があった全521のPublicationのうち、投稿者数が10名以上のPublicationは全体の約6％に過ぎません。その中で当社は 31名が記事を投稿し、第3位にランクインしました。これは、 ・一部のエンジニアや広報担当だけが発信している ・個人の熱量に依存して更新が止まってしまうといった他社によくある状態とは異なり、「技術検証 → 発信」が業務プロセスとして組織全体に組み込まれていることを示しています。こうした評価の背景には、当社が技術発信を単なる広報活動ではなく、事業成長に直結する戦略的取り組みとして位置づけている点があります。- なぜヘッドウォータースは技術発信を続けるのか当社では、技術発信を広報活動の一環ではなく、事業成長に直結する取り組みとして位置づけています。AIやクラウドなど変化の速い技術領域において、「どれだけ早く検証し、どれだけ外部に可視化できているか」そのものが競争力になると考えています。そのため、技術検証のプロセスをそのまま記事として蓄積・公開することで、・自社の技術的な到達点をリアルタイムで市場に示す・提案・営業の場において「実績ある検証」として即時に提示できる・検索経由で潜在顧客からの問い合わせや案件相談につなげるといった、直接的なビジネス価値の創出につなげています。また、採用の観点においても、こうした発信は重要な役割を担っています。実際に、Zennの記事をきっかけにした応募や、記事内容を前提とした面談も増えており、企業文化や技術レベルを事前に理解した上での採用マッチング向上に寄与しています。クラスメソッド社の事例でも紹介されている通り、当社ではZennの記事が「エンジニア文化の可視化」と「技術力の証明」の双方を担っており、採用および案件創出の両面で成果につながっています。このように当社にとってZennでの発信は、単なる情報発信ではなく、「技術力を市場に展開し、案件と人材を呼び込む仕組み」そのものであり、継続的な事業成長を支える重要な基盤の一つと位置づけています。- クラスメソッド社事例で紹介された当社の特徴クラスメソッド社の導入事例では、当社がZennの企業向けプラン「Publication Pro」を活用し、・技術検証の過程をそのまま知見として記録・公開・月40本以上、年間500本超の記事を継続的に発信・発信された記事が、採用活動や顧客への技術力説明にも活用されているといった点が紹介されています。特に「発信のために別途時間を取る」のではなく、日々の検証や業務の延長として自然にアウトプットが生まれる仕組みは、技術者の負担を増やさずに成果を積み上げている点として評価されています。- 今後についてヘッドウォータースは今後も、AI・クラウド・データ活用をはじめとする先端技術の社会実装を進めるとともに、実ビジネスで得られた知見を積極的に公開し、技術コミュニティと企業の双方に価値を還元してまいります。

以上

- 参考情報・ヘッドウォータースのZennブログhttps://zenn.dev/p/headwaters・ヘッドウォータースを支える自律型エンジニア文化「検証がそのまま知の資産」でZenn投稿数No.1にhttps://classmethod.jp/cases/headwaters-zenn/・Publication四半期表彰2026/Q1を発表！テーマは「投稿者数の多いPublication」https://info.zenn.dev/2026-04-02-publication-quarterly-award-2026q1- 商標について記載されているサービスなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。- 会社情報会社名：株式会社ヘッドウォータース所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階代表者：代表取締役 篠田 庸介設 立：2005年11月URL ：https://www.headwaters.co.jp/