山下美月　赤キャミソールに純白デコルテがキラリ(ハート) 　『CanCam』できれいめお姉さんの夏服を大特集!!

涼しげな美月スマイルにもご注目(ハート)

株式会社小学館『CanCam』7月号 通常版

暑さが長引く今どきの夏、服は“かわいい”だけじゃもう着られない!? 『CanCam』7月号（5月22日発売）で、“きれいめお姉さん的 酷暑サバイブ服 Perfect BOOK”と題した大特集をお届けします！

通常版の表紙を飾るのは、専属モデルの山下美月です。情熱的な夏を感じさせる赤のキャミソールと、白く輝くデコルテラインのコントラストが眩しい仕上がりに(ハート) 大人の余裕と気品に溢れる、美月の涼しげなスマイルにも注目です。

心地よさもおしゃれも叶える！ 夏アイテムを38P大特集

大特集は、心地よさもおしゃれも欲張って、この夏をHappyに乗りきるためのコンテンツが大充実。専属モデルの生見愛瑠がデートやショッピング、仕事などシチュエーション別に多彩な夏コーデを披露するイントロダクションに始まり、全6テーマで38ページと読み応え抜群！

Part.1「『買ってよかった！』が9月まで続く5枚の“夏のモトトレ服”」では、酷暑の夏に本気で頼れるスタメンアイテムを厳選ピックアップ。生地感と色味で涼感がぐっとアップするサマーデニムや、シンプルなのに地味見えせず女っぷりが上がるレイヤードタンクなど、5つのアイテムを加藤史帆ら専属モデルズが着こなします。

Part.2「大人SUMMERな“甘黒ちゃん”(ハート)」には、5月号より専属モデルに加入した日向坂46の大野愛実が登場。おしゃれのことを考えたくない暑い日もサッときちんと、きれいめに変身できる黒のオフショルブラウスや、黒ペプラムのノースリニットで、ぐっと大人びた表情を披露します。さらに、大野はPart.3の「盛れミニバッグ」のページにも登場しますので、お楽しみに。

美月が紹介！ 今夏のトレンド“華奢シューズ”

Part.4の「『華奢シューズ』を買いに行こ(ハート)」には、美月が登場。表紙で印象的だった赤を、今度は足元に差し色としてプラス(ハート)

2026年春夏のファッショントレンドは、ビッグシルエットに代わってレディでエレガントなスタイルがカムバック。それに合わせて、足元もセンシュアルな華奢パンプスやサンダルがじわじわ増加中です。表紙とはギャップのある、美月のハンサムな色っぽ着こなしもポイントです。

他にも、Part.5では実業家・インフルエンサーの“ゆうこす”こと菅本裕子さんや、美容クリエイター・吉田朱里さんなど働くお姉さんオススメの夏アイテムを紹介する「High＆Low名品50」、Part.6では腰まであるロングヘアをばっさり切って夏髪にイメチェンした専属モデル・白宮みずほに注目の「夏髪ケアTO DO リスト」をお届けしますので、お楽しみに♪

『CanCam』7月号通常版（1,000円・税込）は、5月22日（金）発売です。

⚫『CanCam』7月号 通常版

発売日:5月22日（金）

価格:1,000円（税込）

発行:小学館

公式サイト:CanCam.jp(https://cancam.jp/)

予約・購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/CanCam-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%80%9A%E5%B8%B8%E7%89%88%E3%80%90%E8%A1%A8%E7%B4%99%EF%BC%9A%E5%B1%B1%E4%B8%8B%E7%BE%8E%E6%9C%88%E3%80%91-%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%A4%A8/dp/B0GXXRTZ21/ref=sr_1_1?crid=V08N01NL1V5P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Wjfgxjfbyjevjbg1dChT6C2Rj6q8f7GAG_O6khzZtgQAF6euLF94FFLVPDL_bpelx_NyzmS4WFgg99KXWAPXLlAHtKEnPbs8fwmh5cUttGEj1HfilujMnDbHjip1h08HMLPtC8xs0g3MivyRMeUhwVqvSL0Nr5pihv6AY1zuOAmBuqUVG38BPwQKr0kJ4ysIpM-Hxo9hjkMCIz50bSoGUohrAKrY14zaUXZ2fHMDQx_u_WMuLrqmd4KWwIGsH01CSc9-_JluwOklblaXEadXT9YlAnZJGDEw1NANanYn0JY.ckp1XaUZSzYgq7VQ2X6D6hs6EmpnwJ_9aYZuRRuSSSY&dib_tag=se&keywords=cancam+7%E6%9C%88%E5%8F%B7&qid=1778819320&sprefix=cancam+%2Caps%2C191&sr=8-1