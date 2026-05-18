日立、フィジカルAIの書籍『実践 フィジカルAIの教科書』を出版

株式会社 日立製作所

株式会社日立製作所(以下、日立)は、日立グループのAIスペシャリスト集団である「AI CoE」の監修のもと、『実践 フィジカルAIの教科書』をリックテレコムから2026年5月下旬に刊行します。



日立は、経営計画「Inspire 2027」において、長年にわたり、社会インフラ分野で培ってきたIT、OT（制御・運用技術）、プロダクトに、深いドメインナレッジで強化したAIを組み合わせたLumada3.0による社会イノベーションに注力しています。その成長を支えるのが、AIで社会インフラを革新する次世代ソリューション群「HMAX by Hitachi」(以下、HMAX)であり、HMAXにおいてフィジカルAIは、ITとOTをつなぎ、高度な分析・判断と現場での正確なアクションを一致させる極めて重要な技術です。深刻化する人手不足やインフラ老朽化といった社会課題に対し、日立はHMAXを中核として、ミッションクリティカルな現場における業務の効率化と自律化を強力に推進することで、フィジカルAIの社会実装を加速させています。



現在、AI技術は、Perception AI(認識AI)や生成AIを経て、与えられた目標に対し自ら手順を考えてタスクを完了するAIエージェントが社会実装されつつある段階へと進化しています。さらに、今、その最前線として、現実世界を深く理解し、実際に行動することで価値を創出するフィジカルAIに大きな注目が集まっています。

2025年10月に刊行し好評を博した『実践 AIエージェントの教科書』*¹に続く本書は、社会インフラや産業分野で具体的な成果を生み出しているHMAXの代表的な事例を豊富に交えながら、「世界トップのフィジカルAIの使い手」をめざす日立の知見と実践的ノウハウを体系的に紹介するものです。フィジカルAIの基本的な考え方から、それを支える基盤技術、さらに製造、物流、鉄道、電力といった社会インフラ領域における具体的なユースケースまでを網羅しており、フィジカルAIの実装やビジネス活用をめざすすべての方にとって、必読の一冊です。



＊1 日立、AIのスペシャリスト集団AI CoE監修のもと、AIエージェントの書籍『実践 AIエージェントの教科書』を出版 - Digital Highlights:デジタル:日立(https://digital-highlights.hitachi.co.jp/_ct/17792244)

対象読者

・フィジカルAIの概念や設計、実装、そして実際のユースケースや事例に関心を持つ方々

・フィジカルAIを活用した企業戦略に関心のある方

・フィジカルAIの導入・活用を検討する経営層・推進部門担当者

・フィジカルAIの設計・開発・実装に携わるシステムエンジニア・開発者

・AI技術の最新動向と社会実装に関心のある研究者・学生

構成

本書は、フィジカルAIの基本的な考え方から、それを支える基盤技術や具体的なユースケースまでを体系的に紹介しています。

・第1章：「フィジカルAIとは？」

・第2章：「フィジカルAIの基盤技術とアーキテクチャ」

・第3章：「産業分野に見るフィジカルAIの活用事例」

・第4章：「今後の展望」

書籍情報

・書名：実践 フィジカルAIの教科書 現実世界へ歩み出すAIの技術と活用事例

・監修：株式会社日立製作所 AI CoE

・出版社：株式会社リックテレコム

・定価：3,520円（税込）

・ISBN：978-4-86594-476-1

・判型：B5変型

・頁数：312頁

・発売：2026年5月下旬

・商品ページ：

リックテレコム：https://www.ric.co.jp/book/data-sience/detail/3216

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4865944761

関連サイト

・日立のフィジカルAI｜Lumada：日立(https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/hmax/physical_ai/index.html?ni=260519)

・HMAX｜Lumada：日立(https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/hmax/index.html?ni=260519)

お問い合わせ先

株式会社日立製作所 AI CoE HMAX＆AIセンター事務局

問い合わせフォーム：

https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/it/lumada/jp/general/form.jsp?_gl=1*aruq9f*_ga*MTM0Njk0OTE5Ni4xNzY1NTM2ODE3*_ga_ZJL9WB1PBR*czE3NzY3NzM1MjAkbzEwMiRnMCR0MTc3Njc3MzU1NSRqMjUkbDAkaDA.

以上