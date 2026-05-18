巡回開始！《Re:ゼロから始める異世界生活×ジーストアPOP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～》【タブリエ・マーケティング株式会社】

コスパグループ株式会社【GEESTORE(ジーストア)】《Re:ゼロから始める異世界生活×ジーストアPOP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～》情報

2026年4月アトレ秋葉原にて開催されたRe:ゼロから始める異世界生活×アトレ秋葉原POP UP SHOP が、《Re:ゼロから始める異世界生活×ジーストアPOP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～》としてジーストア大阪[5月24日(日)まで]での開催をかわきりに、5月30日(土)～仙台／6月13日(土)～名古屋／6月27日(土)～小倉の計4カ所へ巡回を開始いたします。

ジーストア大阪開催5月24日(日)まで

華やかな衣装を身にまといガーデンパーティーを楽しむスバルやエミリアたちの 描き下ろしイラストグッズの販売や、購入特典【限定ブロマイド】プレゼント、スタンディパネルの展示を実施。ぜひこの機会にジーストアで『Re:ゼロから始める異世界生活』をお楽しみください。

描き下ろしイラスト スタンディパネル購入特典：限定ブロマイドジーストア大阪[5月25日(日)まで開催]タペストリーなど多数ラインナップCOSPATIO(コスパティオ)：「ラム＆レム メイド服セット」サンプル展示も

《Re:ゼロから始める異世界生活×ジーストアPOP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～》特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/re-zero/(https://www.cospa.com/special/re-zero/?utm_id=u7odaf52&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260327rezeropopup&utm_content=gee)

◇Re:ゼロから始める異世界生活×ジーストアPOP UP SHOP

～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FAEnkXrFsQg ]

開催期間／会場

・5月16日(土)～24日(日) ／ ジーストア大阪

・5月30日(土)～6月7日(日) ／ ジーストア仙台

・6月13日(土)～21日(日) ／ ジーストア名古屋

・6月27日(土)～7月5日(日) ／ ジーストア小倉

イベント内容：

・展示物販

・「Re:ゼロから始める異世界生活」グッズの販売

●入場料：無料

●お問い合わせ

《Re:ゼロから始める異世界生活×ジーストアPOP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～》特設ページ「お問い合わせについて」よりご確認ください。

【主催】株式会社コスパ

【協力】Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

【運営】タブリエ・マーケティング株式会社

◇販売グッズ情報

先行販売グッズ情報

・描き下ろし アクリルスタンド（大） 各2,530円(税込)

・描き下ろし アクリルマルチキーホルダー 各880円(税込)

・描き下ろし 65mm缶バッジ 各605円(税込)

5種／

エミリア＆パック パーティードレスVer.

スバル パーティースーツVer.

ベアトリス パーティードレスVer.

ラム パーティードレスVer.

レム パーティードレスVer.

・描き下ろし Re:ゼロから始める異世界生活 100cmタペストリー パーティーVer. 6,270円(税込)

・描き下ろし Re:ゼロから始める異世界生活 B2タペストリー パーティーVer. 3,300円(税込)

先行販売グッズ情報

・アクリルスタンド 各1,650円(税込)

4種／

エミリア （3rd season）

ラム （3rd season）

レム （3rd season）

ベアトリス （3rd season）

・Tシャツ 各3,300円(税込)

スバル 演説 Tシャツ

エミリア（3rd season） Tシャツ

ラム Tシャツ （3rd season）Tシャツ

レム Tシャツ（3rd season）Tシャツ

レム 鬼化 Tシャツ

ベアトリス「アル・シャマク」 Tシャツ

強欲 Tシャツ

この他にも「Re:ゼロから始める異世界生活」の関連商品を多数ラインナップいたします。

購入特典：限定ブロマイド

物販会場にて、商品を2,000円(税込)ご購入ごとにランダムで【 限定ブロマイド(全10種) 】を1枚プレゼントいたします。

◇受注販売について

描き下ろし先行販売商品および先行販売商品は、下記日程・対象店舗にて受注販売を実施いたします。

・受注期間 ：

2026年6月4日(木)～7月6日(月)

・対象店舗：

〈通販サイト〉

ジーストア・ドット・コム ／ コスパ オンラインショップ

〈ジーストア〉

ジーストア各店 (アキバ/大阪/名古屋/小倉/仙台)

〈コスパ オフィシャルストア〉

アトレ秋葉原、成田空港第１、コスパ・トラベリング・デポ in 福岡パルコ

◆関連リンク

・《Re:ゼロから始める異世界生活×ジーストアPOP UP SHOP～祝アニメ10th Anniversary ＆ 4th season 放送記念～》特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/re-zero/(https://www.cospa.com/special/re-zero/?utm_id=u7odaf52&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260327rezeropopup&utm_content=gee)

◆権利表記

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

◇GEE!STORE(ジーストア)公式SNS

・公式X：@geestore ／ https://x.com/geestore

・公式YouTube：@geestore_ch ／ https://www.youtube.com/@geestore_ch

「ジーストア」とは。

タブリエ・マーケティング株式会社が運営する"キャラクター・ライフスタイルストア"です。

キャラライフをコンセプトに、Tシャツやパーカーをはじめとするアパレル、タオルやバッグ、アクリルスタンドといった雑貨など、日常の様々な場面で活躍する、毎日が楽しくなるようなキャラクターグッズを取りそろえています。

リアルストア５店舗（秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台）を構えるほか、オンラインストア「ジーストア・ドット・コム(https://www.geestore.com/)」を展開しています。