【掲載2ヶ月で149件の反響】隠岐汽船の求人が「SMOUT移住アワード2025」“地域発信情報（プロジェクト）トレンド”に選出

隠岐汽船株式会社

隠岐汽船株式会社（本社：島根県隠岐郡隠岐の島町、代表：池田 則文）は、移住・関係人口マッチングサービス「SMOUT（スマウト）」が発表した「SMOUT移住アワード2025」において、当社の採用プロジェクトが「2025年度の地域発信情報（プロジェクト）トレンド」として紹介・選出されたことをお知らせいたします。

SMOUTでは、全国の地域プロジェクトの中から、ユーザーからの反響や注目度をもとに、その年を象徴する地域発信・プロジェクトを特集しています。

隠岐汽船では現在、フェリー船員（甲板部・機関部・事務部）の採用を強化しており、SMOUT上では単なる求人情報ではなく、「島で暮らしながら働く」というライフスタイル全体を発信。



特に船内事務スタッフ募集プロジェクトでは149件の「興味ある」を獲得するなど、全国から多くの反響をいただいています。

■ 「地域で働く」ことへの関心の高まり

隠岐汽船は、隠岐諸島と本土を結ぶ定期航路として、通勤・通学・物流・観光など、地域インフラを支える役割を担っています。

一方で、離島地域における人材確保は全国的な課題となっており、特に船員職は「専門職」「経験者向け」というイメージから、接点づくりの難しさがありました。

そうした中、近年は「地域に関わる仕事がしたい」「地方で暮らしたい」と考える方が増加。SMOUTでも、“仕事”だけではなく、“暮らし”や“地域との関わり”を含めた情報発信が注目されています。

■ 実際の反響

2025年度よりSMOUTでの採用発信を本格化し、フェリー事務スタッフ募集で「興味ある」が149件。

全国各地から20代～60代まで幅広い年代から反響があり、異業種・異職種からの応募増加など、これまでの採用活動にはなかった反響が生まれています。

応募者の中には、営業職、接客・サービス業、航空業界、飲食業、自衛隊出身者など、多様なバックグラウンドを持つ方々も多く、「誰かの暮らしを支える仕事がしたい」「地域インフラに関わりたい」という想いを持った応募が増えています。

■「SMOUT移住アワード2025」について

「SMOUT移住アワード」は、移住・関係人口マッチングサービス「SMOUT」に掲載された全国の地域プロジェクトを対象に、ユーザーからの「興味ある」数などをもとに、その年を象徴する地域発信や注目プロジェクトを紹介する企画です。

2025年度は全国1,186地域が対象となり、「地域発信情報（プロジェクト）トレンド」として、移住転職や地域インフラをテーマにした発信にも注目が集まりました。

なお、島根県は都道府県部門15位にランクインしています。

■ 採用担当：松澤 拓也 コメント

これまで隠岐汽船の採用は地元出身者が中心でしたが、SMOUTで継続的に情報発信を行ったことで、全国の移住希望層と多くの接点を持つことができました。結果として、約4ヶ月間で50名もの応募をいただくという、これまでにない反響がありました。

応募者は20代から60代までと幅広く、異業種の営業職や海上自衛隊出身といった多様なバックグラウンドを持つ2名の内定が決まりました。「島のライフラインを支える」という仕事の社会的意義や、都市部とは異なる働き方に魅力を感じてくださった結果だと考えています。

これまでの求人媒体では出会えなかった層の方々と繋がりを持てるようになったことに、採用の新たな可能性を感じています。

関連リンク

・SMOUT移住アワード2025

https://lab.smout.jp/news/about-ijyu-award-2025

・隠岐汽船 本件のプロジェクト（SMOUT）

https://smout.jp/plans/27469

【本件に関するお問い合わせ先】

所在地：〒685-0013 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四10番地内2.11番地内2

代表者：代表取締役社長 池田 則文

設立年：1895年（明治28年）

資本金：479,750,000円

事業内容：一般旅客定期航路事業、一般区域貨物自動車輸送事業、国内旅行業

URL：https://www.oki-kisen.co.jp/

採用サイト：https://www.oki-kisen.co.jp/recruit-site/

Email：matsuzawa@oki-ama.org

担当者：松澤 拓也