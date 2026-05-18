Marshall、伝説的アーティスト ジミ・ヘンドリックスとの軌跡を祝う限定コレクションを発売　5月23日、24日開催の『GREENROOM FESTIVAL’26』と特別なコラボレーションも発表！

Marshall Group AB

Marshall Group（本社：スウェーデン・ストックホルム、代表：Jeremy de Maillard、以下Marshall）は、この度、伝説的ギタリスト ジミ・ヘンドリックスとのコラボを発表し「Acton III」、「1959 JMH Half Stack」、そしてDUNLOP限定版「Fuzz Face(R) Pedal」の限定モデルを2026年5月13日（水）より随時発売します。今回のコラボレーションは、ジミ・ヘンドリックスが初めて Marshall のアンプを使用してから60周年を迎えることを記念したものです。各製品には、ヘンドリックスの象徴的なサウンドを再現するだけでなく、宇宙を思わせる壮大な世界観から着想を得たデザインが施されています。

さらにこの度、5月23日（土）～24日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催される『GREENROOM FESTIVAL’26』とのコラボレーション協賛も発表します。Marshallは、ジミ・ヘンドリックスを筆頭とする伝説的なアーティスト達と共に築き上げてきた革新的なロックンロールの精神を、独自の創造性によって現代へと引き継ぐアーティストとフェスティバルを讃えることを目的に、本コラボレーションを実施することとなりました。Red Brickエリアには、Marshallとジミ・ヘンドリックスの60年の軌跡を祝う特別な装いのステージが登場し、長岡亮介、おとぼけビ～バ～、GEZANなどの次世代を担う注目アーティストが出演します。

また、Surf Marketエリアには Marshall ブースを展開します。新発売のジミ・ヘンドリックス コラボレーション製品展示に加え、人気製品の「Major V」、そして日本でいち早く体験が可能となる新製品ヘッドホンの体験コーナーも設置されます。本ブースでは、60年間にわたるアーティストとの軌跡によってもたらされるMarshallシグネーチャーサウンドとデザインを存分にご体験いただけます。

さらにこの季節のフェスティバルをさらにお楽しみいただく為に、Marshallブースで新製品をご体験いただき、所定の応募手続きを行っていただいた方の中から抽選で、「Marshall×Greenroom×WEIRDCOREオリジナルスカーフ」をプレゼントします。フェスティバル・ファッションのアイテムとして大活躍する本スカーフは、グラミー賞受賞ミュージシャンをはじめ、世界的に活躍する国内外のアーティストのアートワークを担うイギリス人クリエイター、WEIRDCOREがデザインしました。ジミ・ヘンドリックスをはじめ、Marshallと縁の深い伝説的なミュージシャン達からインスパイアされた特別なアートワークを採用しています。

『GREENROOM FESTIVAL’26』概要

- 場所：横浜赤レンガ倉庫- 日時：2026年5月23日（土）～24日（日）- オフィシャルサイト：https://greenroom.jp

Marshall出展概要

- Marshall特別ステージ- - 場所：Red Brickエリア- - 内容：一部ミュージシャンは、ジミ・ヘンドリックスをオマージュしたパフォーマンスを演奏予定です。- Marshallブース- - 場所：Surf Marketエリア- - 展示内容：- - - ジミ・ヘンドリックス コラボレーション製品- - - 新製品ヘッドホン- - - 人気製品「Major V」

キャンペーン概要

・期間：2026年5月23日(土)～5月24日（日）

・プレゼント内容：「Marshall×Greenroom×WEIRDCOREオリジナルスカーフ」

・応募方法：フェスティバル来場者の方で、新製品をご体験の上で所定の応募手続きをいただいた方に、抽選でプレゼントします。ご応募にあたり、ご本人のInstagramアカウントが必要になります。

※本キャンペーンは抽選でのプレゼントとなり、在庫がなくなり次第、事前に告知することなく終了します。

※「Marshall×Greenroom×WEIRDCOREオリジナルスカーフ」はお一人様1個までとなります。

スカーフ（※イメージ）

Marshall Groupについて

Marshall Groupは、オーディオ、テクノロジー、デザインの分野で革新を生み出し、ミュージシャンと音楽ファンをつなぐグローバルブランドです。主力ブランドであるMarshallは、60年以上にわたり、ライブステージから自宅、外出先に至るまでロックンロールの精神を体現し続け、唯一無二の存在として確固たる地位を築いてきました。世界90以上の国と地域で展開されるMarshallの製品は、約800名の情熱あるスタッフによって開発・提供されており、音楽とともに生きるすべての人に向けて、進化し続けています。