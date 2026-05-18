【Dior】 『ファーザーランド』のプレミアにセレブリティが登場

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月14日、カンヌ国際映画祭にて開催された、映画『ファーザーランド』のプレミアに、ナディア・テレスツィエンキーヴィッツ、リナ・クードリ、ポール・キルヒャー、アウグスト・ディール、リウ・イエがディオールを纏い登場しました。

ナディア・テレスツィエンキーヴィッツは、ブラックの「バー」スーツを着用しました。

メイクアップはディオール ビューティです。

リナ・クードリは、ブラックシルクの「バー」スーツを着用しました。

ポール・キルヒャーは、グレーのベルベットとシルクのショールカラータキシードジャケット、ホワイトのコットンウィングカラーシャツ、ブラックウールのパンツ、ブラックレザーのダービーシューズを着用しました。 ポール・キルヒャーのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。

アウグスト・ディールは、ブラックウールとシルクのピークドラペルバーツジャケットに、ブラックコットンのウイングカラーシャツ、ブラックウールのパンツ、ブラックレザーのローファーを合わせ登場しました。

リウ・イエは、ネイビーのウールとシルクのピークドラペルタキシード、ホワイトのウイングカラーシャツ、ブラックエナメルレザーダーのビーシューズを着用しました。 リウ・イエのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。

＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir