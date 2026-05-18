【Dior】 『ファーザーランド』のプレミアにセレブリティが登場
クリスチャン・ディオール合同会社
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2026年5月14日、カンヌ国際映画祭にて開催された、映画『ファーザーランド』のプレミアに、ナディア・テレスツィエンキーヴィッツ、リナ・クードリ、ポール・キルヒャー、アウグスト・ディール、リウ・イエがディオールを纏い登場しました。
ナディア・テレスツィエンキーヴィッツは、ブラックの「バー」スーツを着用しました。
メイクアップはディオール ビューティです。
リナ・クードリは、ブラックシルクの「バー」スーツを着用しました。
ポール・キルヒャーは、グレーのベルベットとシルクのショールカラータキシードジャケット、ホワイトのコットンウィングカラーシャツ、ブラックウールのパンツ、ブラックレザーのダービーシューズを着用しました。 ポール・キルヒャーのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。
アウグスト・ディールは、ブラックウールとシルクのピークドラペルバーツジャケットに、ブラックコットンのウイングカラーシャツ、ブラックウールのパンツ、ブラックレザーのローファーを合わせ登場しました。
リウ・イエは、ネイビーのウールとシルクのピークドラペルタキシード、ホワイトのウイングカラーシャツ、ブラックエナメルレザーダーのビーシューズを着用しました。 リウ・イエのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。
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