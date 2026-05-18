【Dior】メラニー・ティエリーが『A WOMAN′S LIFE』 プレミアで着用したドレスのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Sophie Carre
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2026年5月13日、カンヌ国際映画祭にて開催された、シャルリーヌ・ブルジョワ＝タケ監督の映画『A WOMAN'S LIFE』の プレミアに、メラニー・ティエリーがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
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メラニー・ティエリーは、トリムとラインストーンをあしらったレース刺繍と、ハンマー加工を施したサテンのオートクチュールドレスを纏いました。
メイクアップはディオール ビューティです。
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