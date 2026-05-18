「サステナビリティ・トランスフォーメーション銘柄（SX銘柄）2026」に初選定

SWCC株式会社

ＳＷＣＣ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 CEO 社長執行役員：小又哲夫、以下「当社」）は、このたび経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「SX銘柄2026」に初めて選定されましたのでお知らせいたします。

■「SX銘柄」とは

「SX銘柄」は、SX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）を通じて持続的に成長原資を生み出す力を高め、企業価値を高めるべく、資本効率性を意識した経営・事業変革を実行する先進的な企業群を経済産業省と株式会社東京証券取引所が選定するものです。

■評価された取り組み内容

当社は、社名変更や新経営体制の発足、事業ポートフォリオの見直しなど、継続的な変革を通じて企業価値向上に取り組んできました。こうした取り組みの積み重ねにより、これまでの構造改革では、事業の選択と集中を進めるとともに、ROICを軸とした資本効率重視の経営を高度化し、「Change（変革）」から「Growth（成長）」へとフェーズ移行を明確にしてきた点が市場で高く評価されました。さらに、ソリューション提案型ビジネスへの転換や、DXを活用した価値提供、知財戦略との一体的な推進、KPIの進捗管理およびモニタリングの徹底も評価対象となっています。また、経営陣および社外役員が投資家との対話に積極的に参加し、ROIC経営のさらなる高度化による資本効率向上とフリーキャッシュフロー創出力の強化を主要アジェンダとしている点も、高い実行期待につながっています。こうした取り組みが総合的に評価され、このたび当社は「SX銘柄2026」に選定されました。

詳細は、「SX銘柄レポート2026」をご参照ください。

【日本語URL】https://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260518001/20260518001.html

【英語URL】https://www.meti.go.jp/english/press/2026/0518_001.html

当社グループは、中期経営計画「Transformation for Growth SWCC 2030」のもと、2026年より「ROIC経営」をさらに進化させ、構造改革と成長戦略を両輪で推進してまいります。今後も、キャッシュ・フローの最大化と成長領域への資源配分を通じて、持続可能な成長と社会への貢献を実現してまいります。

【参考】

・ＳＷＣＣグループ中期経営計画「Transformation for Growth SWCC 2030」

https://pdf.irpocket.com/C5805/doF3/kGnw/QsgT.pdf

・「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2025」で「Winner Company（入賞）」を受賞

https://www.swcc.co.jp/jpn/news/detail/2026/news_7341.html

【本件に関するお問合わせ先】

ＳＷＣＣ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 広報グループ

inq-sonota@swcc-g.com