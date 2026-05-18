Sansan創業メンバー・元メルカリの常樂諭がCOO / 事務局長に、遺贈寄付研究の世界的な第一人者であるラッセル・ジェームズ博士がアドバイザーに就任

一般社団法人日本承継寄付協会

一般社団法人日本承継寄付協会および公益財団法人Will for Japan財団（所在地：東京都文京区、代表理事：三浦美樹）は、当協会および財団のCOO（最高執行責任者）兼事務局長に、Sansan株式会社の創業メンバーであり、元メルペイ執行役員VPoE（Vice President of Engineering）の常樂諭（じょうらく さとる）が就任したことをお知らせします。あわせて、遺贈寄付研究の世界的な第一人者であるテキサス工科大学のラッセル・ジェームズ博士がアドバイザーとして参画します。

本体制により、今後30年間で約650兆円にのぼるとされる日本の資産承継のあり方を見直し、「遺贈寄付を当たり前の選択肢にする」社会の実現に向けた取り組みを加速させます。

背景：「資産はあるが、社会に届かない」という構造課題

日本では、少子高齢化の進行により、個人が保有する金融資産の多くが高齢世代に集中しています。今後30年間で約650兆円の資産が相続されると見込まれる一方で、その多くは社会課題の解決や次世代への投資に十分に活用されていないのが現状です。

遺贈寄付は、本来この資産を社会へと循環させる有効な手段であるにもかかわらず、日本では制度理解の不足や心理的ハードルの高さ、手続きの複雑さなどから、十分に普及しているとは言えません。その結果として、地域間の資産偏在、次世代への資源移転の停滞、社会課題解決への資金不足といった構造的な問題が顕在化しています。

日本承継寄付協会は2019年から活動を開始し、国内の遺贈寄付の認知度や理解度の向上を狙ってきました。今回、その取り組みをさらに加速させるために、マネジメント層を新規募集し、COO / 事務局に、Sansan株式会社の創業メンバーであり、元メルペイの執行役員VPoEを担当した常樂諭が就任します。ソーシャルスタートアップである当協会と当団体において、これまでの創業経験やマネジメント経験を活かし、活躍してもらいます。また、エンジニアリング知識を用い、組織のAI活用や、システムの開発などにも取り組みます。

また、アドバイザーとして、遺贈寄付研究の世界的な第一人者である、ラッセル・ジェームズ博士が就任します。最先端の遺贈寄付研究で得た知見を当協会に連携いただくとともに、当協会の実践した知見もラッセル博士に展開し、遺贈寄付研究を前進させます。

COO / 事務局長：常樂諭（じょうらく さとる）について

略歴

2007年にSansan株式会社を共同創業し、ビジネスデータベース「Sansan」のプロダクト開発を統括。また、取締役/CISO/DSOCセンター長として社内のセキュリティ施策および、研究開発を推進。2022年に退社し、株式会社EARTHBRAINに参画。その後2024年6月、メルペイ株式会社に、執行役員VPoE（Vice President of Engineering）として参加。2026年4月より、日本承継寄付協会およびWill for Japan財団のCOO / 事務局長として参画

コメント

これまでIT業界において、テクノロジーを通じて社会に価値を届けることに取り組んできましたが、これからは「寄付」という仕組みを通じて、より長期的に社会に貢献していきたいと考えています。

日本は急速に高齢化が進む社会であり、個人が保有する資産が次の世代へと移っていく大きな転換期にあります。だからこそ、その一部を社会に還元する「遺贈寄付」は、これからの日本において重要な役割を担うと考えています。

遺贈寄付は単なる資産の移転ではなく、一人ひとりの想い・意志を未来へとつないでいく仕組みです。誰かの意思が、次の社会を形づくっていく。その循環を支えることに大きな意義を感じています。

また、この分野はまだ十分に認知されていないからこそ、広がることで社会に流れる資金の規模は大きく変わり得ます。ひとり一人の選択が、社会全体に対して大きなレバレッジを生む領域です。

私たちの活動を通じて、遺贈寄付をより身近で自然な選択肢にしていくとともに、「意思を社会に託す」という文化を育てていきたいと考えています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

アドバイザー：ラッセル・ジェームズ博士について

略歴

テキサス工科大学教授として、遺贈寄付を含む資産承継・寄付のファイナンシャル・プランニングの大学院プログラムを統括。全米慈善寄付プランナー協会より、同分野への顕著な功績を称える『Hall of Fame』に選出されるとともに、米国信託・相続法律顧問協会の名誉フェローを務めている。フィランソロピー分野に関する査読付き学術誌および法学レビュー誌において80本以上の論文を発表し、寄付・慈善に関する著書を10冊執筆。これまでに、The New York Times、The Wall Street Journal、CNN、MSNBC、CNBC、ABC News、Associated Press、The Washington Postなど、多数の主要メディアでフィランソロピー・金融分野の専門家としてコメントを寄せている。

コメント

Will for Japanのアドバイザーに就任することを大変光栄に思います。

私の研究では、遺贈寄付は、わかりやすく、社会的な意義を実感でき、一人ひとりの人生や価値観と自然につながるものであるほど、より多くの人に広がっていくことが示されています。

日本には、次世代へ承継される資産を、社会課題の解決や公益への貢献へとつないでいく大きな可能性があります。より多くの方にとって、遺贈寄付が身近で実践しやすい選択肢となるための仕組みづくりに貢献できること、そして日本での先進的な取り組みから学べることを楽しみにしています。

コメント原文

"I am honored to serve as an advisor to the Japan Bequest Giving Association / Will for Japan. My research has shown that charitable bequests become more common when giving is made simple, meaningful, and naturally connected to a person’s life story and values. Japan has an extraordinary opportunity to help people transform the assets they leave behind into lasting benefit for society. I look forward to supporting the Association’s work and learning from its practical experience in building systems that make bequest giving easier for more people."

代表理事 三浦美樹のコメント

2019年に一人で協会を立ち上げてから、多くの方々に支えていただきながら、『遺贈寄付を文化にする』ことを目指して走ってきました。

日本では毎年数十兆の金融資産が承継されると見込まれています。この大きな資産移転を、次世代や社会課題の解決にどうつなげていけるか-日本社会にとって、避けて通れないテーマです。

今回、Sansan・メルペイで創業や経営の最前線にいた常樂諭が、これまでのキャリアを大きく転換し、当協会・財団の初代COO／事務局長として、フルタイムで参画してくれることになりました。

民間企業の第一線で、テクノロジー・経営・組織づくりを実践してきた人材が、自らのキャリアを賭けて非営利のフィールドに本気で飛び込み、「寄付の総量を増やす」という挑戦に挑むこと-これは、日本社会全体にとっても大きな意味のある一歩だと感じています。



また今回、遺贈寄付研究の世界的な第一人者であるラッセル・ジェームズ博士にも、アドバイザーとして参画いただきます。研究と実践、テクノロジーと非営利、国内と海外の知見がつながることで、日本における遺贈寄付の可能性をさらに前進させていきます。

遺贈寄付は、人生で大切にしてきた想いや価値観を、次の世代へ受け渡していく営みです。

私たちはこれからも、『遺贈寄付を当たり前の選択肢にする社会』の実現に向けて、この仲間たちと挑戦を続けてまいります。

就任記念イベント： Will Sessionの開催

5月25 日 (月) 19:00-21:00 に、「キャリアの本音トークナイト -ソーシャルセクターへ転職したそれぞれのリアル」と題して、日本承継寄付協会、Will for Japan財団のCOO / 事務局長に就任した常樂諭を含めて、ビジネスセクターからソーシャルセクターに転職した3名の方をゲストにお招きしたトークイベントを開催します。

ゲストとして、リクルートにて人材採用領域のマネージャーとしての18年ものご経験も経て、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえで勤務されている遠藤典子さん、人材系企業の営業職からNPO法人みんなのコードに転職され、ご出産も経て活躍中の洞まなみさん、聞き手として、五常・アンド・カンパニーCFOであり日本承継寄付協会のプロボノとしても活動中の堅田航平さんも加わり、ソーシャルとビジネスを行き来するキャリアの話をじっくりと掘り下げます。

イベントの詳細やお申込みはこちら(https://will-session3.peatix.com/)

採用活動について

日本承継寄付協会・Will for Japan財団では、常樂のCOO / 事務局長への就任に合わせて、更なる体制強化のために、フルタイムスタッフの採用活動を積極的に行っております。

常樂と現場メンバーを交えた対談インタビューや、新しい職種の求人情報などを公開しておりますので、当協会の求人にご関心がある方はぜひご覧ください。

- インタビュー記事

「遺贈寄付を文化にする」第二創業期へ。Will for Japanで、社会に新しい選択肢を広げる仕事(https://www.izo.or.jp/news/recruit/20260518_interview.html)

- 求人情報

事業開発・推進担当｜金融機関・自治体との連携を通じて、遺贈寄付を社会に広げる(https://www.izo.or.jp/news/recruit/20260518_project.html)

オープンポジション：第二新卒歓迎・社会のために活躍したい方(https://www.izo.or.jp/news/recruit/20260518_open.html)

一般社団法人日本承継寄付協会 / Will for Japanについて

日本承継寄付協会（Will for Japan）は、今を生きる人々の意志を、次の世代に繋げることを目指しています。遺言は、自分のかけがえのないものと向き合い、自分の意志を未来へ繋ぐことができるライフステージアクションですが、死を連想し忌避されるイメージから日本人の10%しか書いていません。遺言は英語で「Will」といい、その言葉から与えるイメージは真逆のものです。当協会では、遺言にまつわるイメージを払拭するとともに、意志を未来へ繋ぐための「Will」 として活用されるために、誰もが負担なく想いをかたちにできる「遺贈寄付」の理解と普及を推進する取り組みとして、遺贈寄付の専門雑誌「えんギフト」の発行や、専門家の育成、遺言書作成への助成金の提供を行なっています。

所在地：東京都文京区小石川二丁目3番4号第一川田ビル7階

設立：2019年8月

代表理事：三浦美樹

HP：http://www.izo.or.jp

一般社団法人日本承継寄付協会のプレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/63820)

■本リリースに関する報道お問い合わせ先

一般社団法人日本承継寄付協会 広報担当

TEL：03-3868-7011

E-mail：info@izo.or.jp