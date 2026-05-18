日本遺産「忍びの里伊賀・甲賀」、リアル忍者の認知拡大・継承へ。官民連携による文化観光事業「NINJA ORIGINS」が本格販売開始

バリューマネジメントグループ

風のヘリテージ株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：他力野 淳、以下当社）は、忍びの里伊賀甲賀忍者協議会と連携し、日本遺産「忍びの里 伊賀・甲賀」に息づく忍者文化の継承と、その文化的価値の国際的な発信を目的とした事業「NINJA ORIGINS : Real Ninja Journeys & Experiences」」を本格始動しました。このたび公式サイト（https://experience.shinobinosato.com/）にて販売を開始しています。

本事業は、過去2年間の文化庁日本遺産補助事業による実証を経て、本年度より民間主導のマーケティング・オペレーションノウハウを活用した持続可能な運営体制へ移行した官民連携事業です。欧米豪を中心とした富裕層の旅行者に向け、日本遺産「忍びの里 伊賀・甲賀」の有形・無形文化財を活用し、史実に基づく没入型のプライベートツアー（1泊2日・2泊3日、1名あたり20万円～35万円）を提供します。忍びの里伊賀甲賀忍者協議会が事業主体となり、当社が企画・運営・販売を担います。

▍背景｜史実に基づく本物の忍者文化を守り、伝えるために

希少な地域文化を次代へ継承する上で、その保存・修復を支える財源確保は喫緊の課題となっています。伊賀・甲賀地域においては、世界的にエンターテインメント化された忍者像が普及する一方で、史実に基づいた本来の忍者文化を知る機会は依然として限定的です。こうした状況において、文化庁が認定した唯一の忍者ストーリーである日本遺産「忍びの里 伊賀・甲賀」では、日々の暮らしや生業から忍術を生み出したリアルな忍者の姿を伝える事業を展開します。過去2年間の欧米豪インバウンド事業者による調査では、この「Authenticity（本物の土地・環境）」が最大の強みとして高く評価され、忍者文化の本質的価値が国際市場で通用する可能性を確認しました。本事業を通じて、観光収益を文化財保護へと還元する持続可能な「好循環モデル」の構築を推進し、日本が誇るべき文化の真髄を未来へと繋いでまいります。

▍官民連携による文化継承と持続可能な観光経営へ

本事業は、忍びの里伊賀甲賀忍者協議会が文化財・地域資源の利用調整を担い、伊賀上野DMO / 甲賀市観光まちづくり協会が各コンテンツの提供・運営を担います。当社は旅行業免許を活用し、企画・造成・集客・販売・運営および専任コンシェルジュによる問い合わせ対応を一括して担うことで、民間主導のマーケティング・オペレーションノウハウを活用した持続可能な運営体制を実現いたします。

また、伊賀市と甲賀市という2つの自治体をまたぐ広域連携により、点在する地域資源を一つの忍者文化のストーリーとして統合します。当社が運営する登録有形文化財をはじめとした歴史的建造物を保存・利活用する分散型ホテル「NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町」を拠点に、地域のDMOや観光協会がもつコンテンツを集約・発信するプラットフォームとして機能することで、地域全体の文化観光の質と継続性の向上を目指します。

▍リアル忍者への没入体験

本プログラムは、従来のエンターテインメント化された忍者像とは一線を画し、忍者発祥の地・伊賀と甲賀を舞台に、史実に基づく本物の忍者文化へ深く没入する、1泊2日もしくは2泊3日のプライベートツアーです。継承者・研究者・職人との対話を通じ、参加者が日本遺産の文化的文脈を深く理解し、伊賀・甲賀という土地そのものとの関係を結ぶことを目的としています。

1)本物の忍者思想に触れる本格修行体験

忍術とは、山伏の修行、薬草の知恵、農耕の営みが融合して生まれた生活の技術体系です。史料と伝承に基づく思想と技（呼吸法、精神統一、山城修行など）を、実際に忍者が存在した里で体得します。

2)文化継承者との特別アクセス

忍術の精神を現代に伝える継承者や文化の担い手と直接対話できる、通常では得られない貴重な時間を提供します。

3)忍者が実在した歴史空間でのプライベートな特別体験

戦国期、甲賀衆が任務に臨む前に結束を固め、成功を祈ったとされる重要文化財・油日神社での特別祈祷など、忍びが実際に祈り、潜んだ文化財を舞台に、専門ガイドの解説とともに深く没入します。

4)伊賀焼の器で文化を味わい、城下町に泊まる

伊賀の土から生まれた「伊賀焼」の作家・小島憲二氏の器で供される地産地消フレンチ「土と炎の晩餐」は、一皿ごとに器の背景と作家の思想が語られ、単なる食事ではなく「文化を味わう時間」として構成されています。土と炎が生み出す器と、伊賀の風土が育てた食から生まれる特別な晩餐です。宿泊は、歴史的建造物を再生した一棟貸しのヴィラタイプのホテル「SUITE VILLA NOZAKI」または分散型ホテル「NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町」の客室からご選択いただきます。体験を終えたあとも静かな城下町で過ごす時間が、旅をより深い記憶へと昇華させます。

プログラム概要

■価格（4名参加時の1名料金）

Real Ninja Journey - 2泊3日：350,000円～

Real Ninja Journey - 1泊2日：200,000円～

※価格にはアクティビティ、ガイド、食事、宿泊（「SUITE VILLA NOZAKI」またはNIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町）、記念品が含まれます。

■ご利用可能人数

2～6名のプライベートツアー

■提供言語

英語・日本語

■予約・問い合わせ方法

1ヶ月前までに、公式サイト内の専用フォームよりお問い合わせください。専任の「忍者コンシェルジュ」が、スケジュール、興味、ご予算に合わせて個別にデザインします。

■参加条件

・本プログラムは8歳以上を対象としております。

・山道や不整地での活動を含むため、足腰に不安のある方や歩行に支障のある方のご参加はご遠慮いただいております。（見学のみご希望の場合など、ご相談ください）

・雨天の場合は、一部内容や場所を変更して実施します

■本プログラムに関するお客様からのお問い合わせ窓口

公式サイト：https://experience.shinobinosato.com/ja/

公式Instagram：https://www.instagram.com/nihonisan_shinobi/

公式Facebook：https://www.facebook.com/nihonisanshinobi/

プラン例：Real Ninja Journey - 2泊3日

歴史の闇に隠れた真実の姿に触れ、物語の主人公（忍者）としてその精神性を完結させる3日間の没入型プライベートツアーです。

参考価格： 1名 350,000円～（4名参加時）

【DAY 1】The Invocation - 忍務の胎動

10:00 庚申山 展望台 オリエンテーションと九字護身法

甲冑武士に迎えられ、甲賀の山々を望む展望台で旅が始まります。歴史を学び九字を切り精神を整える、忍びの世界への没入体験です。

11:00 茅葺き屋根台 忍者の知恵を学ぶ薬草散策とオリジナル薬草茶作り

かつて忍者が心身を整えるために活用した薬草の知恵を学び、本物の薬研（やげん）を使って調合。自らブレンドした一服で、忍務（にんむ）に向けて心身を充足させます。

13:00 忍びの糧 甲賀薬膳膳

「食は薬」という思想に基づき、地元産の川魚や黒米などを用いた滋養豊かな献立を堪能。伝統的な食事体験が、これからの修行に向けた集中力を高めます。

14:00 油日神社回廊 作戦会議・成功祈願

戦国期の忍びが任務成功を祈ったとされる「甲賀の総社」油日神社（重要文化財）にて正式参拝。荘厳な廻廊で作戦を確認し、忍務の成功を誓います。

18:00 NIPPONIA HOTEL 伊賀上野城下町 LE UN ディナー

登録有形文化財を再生した歴史的空間にて、伊賀の風土を味覚で表現するフレンチを堪能。静かな城下町での滞在が、旅の没入感をさらに深めます。

【DAY 2】The Discipline - 修練と実践

10:30 産土武芸道場（畑作業～ランチ～山城修行）

奥伊賀を舞台に、呼吸法や精神統一といった本格的な忍術修練に挑みます。質素ながら滋味深い「忍びの糧」で身体を整えた後、実際の山城で情報収集と生存のための本物の知恵を学びます。

17:00 忍者博物館潜入ミッション

伊賀流忍者博物館のからくり屋敷を舞台に、修行の成果を試す潜入ミッションを実践。隠し扉や仕掛けを攻略しながら、暗闇の中に隠された巻物を奪還します。

19:00 NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町 伊賀焼ディナー

作陶家・小島憲二氏の器と地元食材が融合した、全8品のガストロノミー体験「土と炎の晩餐」を楽しみます。器の背景や作家の思想を紐解く、文化の深層に触れる贅沢なひとときです。

【DAY 3】The Legacy - 忍びの継承

忍務報告・上忍の証授与 武家屋敷 赤井家住宅での朝食

かつて伊賀者が暮らした登録有形文化財・赤井家住宅にて頭領へ任務報告を行い、旅の修了を意味する「上忍の証」を授与されます。美しい庭園を眺めながら、特別な朝食とともに旅の余韻を味わいます。

10:00 散策、買い物（まちあるき）、オプショナルツアー

最終日は城下町を自由に散策し、伝統工芸体験などのオプショナルツアーを通じて、伊賀・甲賀の文化をより深く探索いただけます。

▍ツアー拠点・宿泊施設について

本プログラムの拠点となるのは、「NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町」です。伊賀上野のまち全体をホテルに見立て、築約150年の登録有形文化財など点在する歴史的建造物を、当初の意匠を残しながら快適な滞在空間として再生した分散型ホテルです。

宿泊は、同ホテルの一棟貸しのヴィラタイプのホテル「SUITE VILLA NOZAKI」または分散型ホテル「NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町」の客室からご選択いただきます。「SUITE VILLA NOZAKI」は、戦国期に活躍した藤堂藩家臣・野崎家の下屋敷跡を再生した施設で、5,000平方メートル 超の広大の敷地に寝室、蔵サウナ、屋外浴場を備え、国指定伝統工芸品「伊賀焼」「組紐」のアートを館内各所に配しています。当時の面影を色濃く残しながら、現代の快適性を兼ね備えた、少人数の滞在に特化した空間です。

公式サイト：https://www.vmg-igaueno.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/nipponia_igaueno/

▍風のヘリテージ株式会社について

SUITE VILLA NOZAKISUITE VILLA NOZAKI

風のヘリテージ株式会社は、バリューマネジメントグループにおいてホテル運営および観光まちづくり事業を担う企業です。「文化を紡ぐ」をパーパスに掲げ、税金に依存しない歴史的建造物の保存・利活用モデルを構築することで、持続可能なまちづくりと文化継承の実現を目指しています。2005年のグループ設立以来、城郭・史跡・文化財といった「観る」対象であった歴史的資源を、ホテルやレストラン、ユニークベニューとして「必要とされ、活用できる」場へと転換してまいりました。2015年にはまち全体をホテルと見立てる「分散型ホテル」を、2020年には日本初の「キャッスルステイ（城泊）」を開始するなど、歴史的建造物の保存を可能にする革新的な事業モデルを社会実装し、2026年3月現在、グループが保存・利活用を手掛ける歴史的建造物は119棟にのぼります。

当社は、2023年バリューマネジメント株式会社より会社分割により設立し、2026年2月14日に現社名へと変更。新ブランドシリーズ「Kazeno Heritage」のもと、旅行の在り方を「消費」から「回復と再生のための滞在」へと進化させ、その土地に流れる文化を次代へつなぐ事業展開を加速させています。

▍会社概要

会社名 ： 風のヘリテージ株式会社

U R L ： https://www.vmc.co.jp/

設立 ： 2023年8月1日（バリューマネジメント株式会社の会社分割により設立）

代表 ： 代表取締役 他力野 淳

資本金 ： 3,000万円

所在地 ： 京都府京都市

事業内容 ： 歴史的資源を活用した観光まちづくり・歴史的建造物の利活用