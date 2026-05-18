＼待望の再販／シュっとひと吹きでニオイも気分もリフレッシュ！　体臭をケア*してふんわり香る〈アロマボディミスト〉

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株式会社ランクアップ


「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、＜アロマボディミスト＞を、2026年5月1日より限定6,000本で再販開始致しました


https://manara.jp/cp/lim/lim_2605abmyk/



こんな時ありませんか！？


☑合成香料や、強い香りが苦手
☑汗のニオイが気になる
☑自分がニオっていないか不安
☑手軽に気分をリフレッシュしたい


体臭悩みをケアする*〈アロマボディミスト〉３つのPOINT



*マスキング効果による


POINT１：完全マナラオリジナル調香！ゆらぎ期のリフレッシュにローズウッディの香り


女性のゆらぎ期のリフレッシュに役立つ6種*¹のアロマを厳選して配合。
優雅で落ち着いた香りは、気持ちを切り替えたいときや、リラックスタイムにピッタリ。




*¹ベルガモット（ベルガモット果実油：賦香）、クラリセージ（オニサルビア油：賦香）、

ローズ（ダマスクバラ花油：賦香）、ゼラニウム（ニオイテンジクアオイ油：賦香）、

イランイラン（イランイラン花油：賦香）、オリバナム（香料：賦香）

POINT２：茶葉*²とカキタンニン*³でスッキリ＆リフレッシュ！



*² 茶葉エキス（保湿）

*³ カキ果実エキス（保湿）

POINT３：合成香料＆アルコール不使用


どんなシーンでも使える香り





おすすめの使用部位 ノンアルコール処方 全身にお使いいただけます（お顔除く）

肌から20cmほど離し、適量をスプレーしてください。脇、デコルテ、うなじ、頭皮・髪などニオイの気になる部分にお使いください。




※頭皮・髪につける際は20cmほど離し、目に入らないようにお気をつけて
ご使用ください。目に入った際は、すぐに水で洗い流してください。




製品概要

【ボディミスト】


製品名：アロマボディミスト


通常価格：2,453円（税込）


内容量：50ｍL


使用期間目安：1日1回3プッシュで約2ヶ月分


香り：ローズウッディの香り



マナラ製品はこだわりの７つの無添加


タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用







□■株式会社ランクアップ 会社概要■□


代表取締役：岩崎　裕美子 　　　


設立年　　：2005年6月10日


資本金　　：1,000万円 　　　　　　　　


従業員数　：113人（2024年11月時点）


売上高　　：144億（2025年9月期）　


本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7　ヒューリック銀座3丁目ビル7F


事業内容　：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売


　　　　　　・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営


コーポレートサイト　　 ：https://rankuphd.jp/


マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/


コラムサイト：https://manara.jp/column/



□■公式SNS一覧 ■□


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マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja


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