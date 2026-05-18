＼待望の再販／シュっとひと吹きでニオイも気分もリフレッシュ！ 体臭をケア*してふんわり香る〈アロマボディミスト〉
「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、＜アロマボディミスト＞を、2026年5月1日より限定6,000本で再販開始致しました
https://manara.jp/cp/lim/lim_2605abmyk/
こんな時ありませんか！？
☑合成香料や、強い香りが苦手
☑汗のニオイが気になる
☑自分がニオっていないか不安
☑手軽に気分をリフレッシュしたい
体臭悩みをケアする*〈アロマボディミスト〉３つのPOINT
*マスキング効果による
POINT１：完全マナラオリジナル調香！ゆらぎ期のリフレッシュにローズウッディの香り
女性のゆらぎ期のリフレッシュに役立つ6種*¹のアロマを厳選して配合。
優雅で落ち着いた香りは、気持ちを切り替えたいときや、リラックスタイムにピッタリ。
*¹ベルガモット（ベルガモット果実油：賦香）、クラリセージ（オニサルビア油：賦香）、
ローズ（ダマスクバラ花油：賦香）、ゼラニウム（ニオイテンジクアオイ油：賦香）、
イランイラン（イランイラン花油：賦香）、オリバナム（香料：賦香）
POINT２：茶葉*²とカキタンニン*³でスッキリ＆リフレッシュ！
*² 茶葉エキス（保湿）
*³ カキ果実エキス（保湿）
POINT３：合成香料＆アルコール不使用
どんなシーンでも使える香り
おすすめの使用部位 ノンアルコール処方 全身にお使いいただけます（お顔除く）
肌から20cmほど離し、適量をスプレーしてください。脇、デコルテ、うなじ、頭皮・髪などニオイの気になる部分にお使いください。
※頭皮・髪につける際は20cmほど離し、目に入らないようにお気をつけて
ご使用ください。目に入った際は、すぐに水で洗い流してください。
製品概要
【ボディミスト】
製品名：アロマボディミスト
通常価格：2,453円（税込）
内容量：50ｍL
使用期間目安：1日1回3プッシュで約2ヶ月分
香り：ローズウッディの香り
マナラ製品はこだわりの７つの無添加
タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用
□■株式会社ランクアップ 会社概要■□
代表取締役：岩崎 裕美子
設立年 ：2005年6月10日
資本金 ：1,000万円
従業員数 ：113人（2024年11月時点）
売上高 ：144億（2025年9月期）
本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F
事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売
・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営
コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/
マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/
コラムサイト：https://manara.jp/column/
□■公式SNS一覧 ■□
マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/
マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja
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