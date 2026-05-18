＼待望の再販／シュっとひと吹きでニオイも気分もリフレッシュ！　体臭をケア*してふんわり香る〈アロマボディミスト〉

株式会社ランクアップ

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、＜アロマボディミスト＞を、2026年5月1日より限定6,000本で再販開始致しました

https://manara.jp/cp/lim/lim_2605abmyk/

こんな時ありませんか！？

☑合成香料や、強い香りが苦手☑汗のニオイが気になる☑自分がニオっていないか不安☑手軽に気分をリフレッシュしたい

体臭悩みをケアする*〈アロマボディミスト〉３つのPOINT

*マスキング効果による

POINT１：完全マナラオリジナル調香！ゆらぎ期のリフレッシュにローズウッディの香り

女性のゆらぎ期のリフレッシュに役立つ6種*¹のアロマを厳選して配合。

優雅で落ち着いた香りは、気持ちを切り替えたいときや、リラックスタイムにピッタリ。

POINT２：茶葉*²とカキタンニン*³でスッキリ＆リフレッシュ！

POINT３：合成香料＆アルコール不使用

*¹ベルガモット（ベルガモット果実油：賦香）、クラリセージ（オニサルビア油：賦香）、ローズ（ダマスクバラ花油：賦香）、ゼラニウム（ニオイテンジクアオイ油：賦香）、イランイラン（イランイラン花油：賦香）、オリバナム（香料：賦香）*² 茶葉エキス（保湿）*³ カキ果実エキス（保湿）

どんなシーンでも使える香り

おすすめの使用部位 ノンアルコール処方 全身にお使いいただけます（お顔除く）

肌から20cmほど離し、適量をスプレーしてください。脇、デコルテ、うなじ、頭皮・髪などニオイの気になる部分にお使いください。

※頭皮・髪につける際は20cmほど離し、目に入らないようにお気をつけてご使用ください。目に入った際は、すぐに水で洗い流してください。

製品概要

【ボディミスト】

製品名：アロマボディミスト

通常価格：2,453円（税込）

内容量：50ｍL

使用期間目安：1日1回3プッシュで約2ヶ月分

香り：ローズウッディの香り

マナラ製品はこだわりの７つの無添加

タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：113人（2024年11月時点）

売上高 ：144億（2025年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/

コラムサイト：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/

マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp

マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau