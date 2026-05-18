常陽銀行とのソリューション利用パートナー契約の締結について

株式会社Green AI

脱炭素PDCAシステム『Green AI』を提供する株式会社Green AI（本社：東京都、代表取締役：鈴木 慎太郎、以下「Green AI」）は、株式会社常陽銀行（本社：茨城県、取締役頭取：秋野 哲也、以下「常陽銀行」）とソリューション利用パートナー契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本提携により、両社は『Green AI』を活用し、地域企業およびサプライチェーン全体における脱炭素化の実現に向けた取り組みを推進します。

■背景

近年、企業における脱炭素への対応は、エネルギーコストの上昇や規制強化、サプライチェーンからの要請などにより、ますます重要性が高まっています。

一方で、排出量の可視化や削減施策の検討までは進んでいるものの、CO2・エネルギーコストの実行フェーズにおいては、専門人材の不足や意思決定の難しさなどを背景に、取り組みが進まないケースが多く見られます。

本提携は、こうした課題を解決し、地域企業の脱炭素化を実行まで一貫して支援することを目的としています。

■パートナーシップの目的と取組概要

本提携により、Green AIと常陽銀行は、地域企業に対して、CO2排出量の可視化から削減計画の策定、施策の実行支援までを一貫して提供する体制を構築します。

常陽銀行は、取引先の製造業サプライチェーン企業各社に対し、Scope1・2削減に向けたコンサルティングおよびソリューション導入時の資金提供を担い、Green AIは脱炭素計画の策定から実行支援までを支援します。

常陽銀行が有する地域ネットワークと、当社の脱炭素PDCAシステム『Green AI』を組み合わせることで、地域企業の脱炭素化および競争力強化に貢献してまいります。

■株式会社Green AIについて

株式会社Green AIは、「環境（Green）」と「テクノロジー（AI）」を融合し、企業の脱炭素経営を推進するスタートアップです。

Green AIが提供する脱炭素計画策定システム『Green AI』は、設備や環境の専門知識がなくても短時間で脱炭素計画を策定できる点が特長です。

AIが約5,600件以上の省エネ・脱炭素施策データベースの中から、企業の使用燃料種や設備に対して最適な施策をレコメンドし、CO2削減量や投資回収年数などの定量的な指標を算出することで、企業の経済性・生産性・脱炭素の両立を支援します。

さらに、計画策定（Plan）だけでなく、実行（Do）、モニタリング（Check）、改善・計画修正（Act）まで支援し、工場や事業所ごとにエネルギー使用量・排出量削減のPDCAを回せる実行型のプラットフォームです。

また、Green AIは第9回めぶきビジネスアワード（主催：めぶきフィナンシャルグループ、常陽銀行、足利銀行）において「特別賞」を受賞しています。

めぶきビジネスアワードは、地域に潜在する革新的・創造的なビジネスプランを発掘・表彰するビジネスプランコンテストであり、受賞企業に対しては、その実現とさらなる成長に向けた支援が行われています。

■会社概要

- 住所：東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水- 代表取締役CEO：鈴木 慎太郎- 事業内容：脱炭素PDCAシステムの開発・提供- 創業：2023年3月- 企業URL：https://greenai.app/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 Green AI

担当：渡邊

Email：press@grn-ai.com