株式会社スミカ｜目黒区碑文谷一丁目、碑小学区域で「全館空調システム」を搭載した新築分譲住宅全7邸を販売開始

株式会社スミカ

株式会社スミカ（本社：東京都渋谷区 、代表取締役社長：味戸吉春、以下 スミカ）は、令和8年6月に竣工する「全館空調システム」を搭載した新築分譲住宅「SOAVITA碑文谷II 全7邸 (目黒区碑文谷1丁目、以下 本物件) 」の販売を開始したことをお知らせいたします。

＜SOAVITAシリーズ＞は、スミカが東京都心・城南エリアを中心に事業展開する戸建分譲事業。本物件でも高性能樹脂サッシや現場発泡ウレタン断熱を標準採用し、高気密・高断熱に拘り、ヒートショックや熱中症のリスクを低減する建物内の温度差が少ない「幸福住宅」として、ＺＥＨ水準省エネ住宅の基準をクリアするに留まらず、「全館空調システム」や「熱交換換気システム」も組み合わせることにより、屋内の‶温熱バリアフリー化″を実現しています。また、一邸一邸に丁寧に施された空間デザインによる暮らし方のご提案もスミカが手掛ける＜SOAVITAシリーズ＞の魅力の一つです。

CONCEPT -緑息づく家族の学びの舎-

住み心地よい住空間を生み出す全館空調や、家事動線を意識した間取り構成。幸福住宅としての進化を続けながら、街並みの構築に焦点を置いた7邸が誕生します。目指すのは静謐で洗練された碑文谷の地に相応しい、シンプルモダンな外観と緑豊かな外構計画。限られた敷地でも四季折々様々な姿を見せる住まいは、お子様に限らず家族全員の感性を高める学び舎のよう。SOAVITA碑文谷IIは暮らしに彩りと確かな価値を与えます。

＜SOAVITA碑文谷II＞全７邸の完成予想パース ※図面を基に描き起こしたもので実際とは多少異なります。

＜SOAVITA碑文谷II＞全７邸の完成予想パース ※図面を基に描き起こしたもので実際とは多少異なります。

本物件の物件概要および販売状況については、下記公式HPからご確認ください。

資料請求・現地見学ご予約先▼

＜SOAVITA碑文谷II＞全７邸

公式HP https://www.soavita.tokyo/himonya2/

【株式会社スミカ 概要】

～不動産を通じてお客様の人生に寄り添う「幸福創造業」として～ ≪ 創業35周年 ≫

スミカグループは1991年の創業以来、不動産を通じて、お客様に幸福を提供することを使命に「感謝」「感動」「夢」創造を理念として邁進してまいりました。

東京城南エリア、特に目黒区・世田谷区を中心に地域の皆様に支えられながら、安心で快適な住まいを通して、ご家族の幸せな時間と資産を守る「幸福創造業」として、お客様のライフサイクルに応じた、一生涯最良な住まいの「商品」と「サービス」をお届けしながら、これからも地域に密着した総合不動産企業として、事業に関わるすべての皆様、地域の皆様の幸福を願い、地域、社会の一員として、より良い社会環境の構築に貢献してまいります。

□ 所在地 ：東京都渋谷区桜丘町３番2号 渋谷サクラステージ SAKURAタワー5階

□ 代表者 ：代表取締役社長 味戸 吉春

□ 設立 ：平成3年（1991年）3月

□ 事業内容：不動産分譲事業（戸建・宅地・マンション）、建設業、

不動産流動化事業、リフォーム事業、

□ URL : https://www.smica.net

幸福住宅【戸建分譲】: https://www.soavita.tokyo/top/

新卒採用：https://www.smica.net/recruitment/graduate/

≪スミカグループ会社≫

□ スミカ・クリエイト ：不動産仲介事業、賃貸・建物管理事業 https://www.c21-smica.com

□ スミカフルール・ケア ：高齢者向け住宅・施設の開発・運営 https://www.smica-fleur.com

□ DESIGN OFFICE JAPAN：設計業務、外皮計算業務 https://gaihikeisan.jp/