株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野 憲二、以下 当社）は、2026年３月期決算および中期経営計画2026-2028の説明動画を公開いたしましたので、お知らせいたします。

- 公開日：2026年5月18日- 2026年3月期決算および中期経営計画2026-2028説明動画URL：https://www.net-presentations.com/4492/20260518/8jwvys/

- 2026年3月期決算説明資料(PDF)URL：https://pdf.irpocket.com/C4492/WUpy/A4J6/Runr.pdf- 中期経営計画2026-2028資料(PDF)URL：https://pdf.irpocket.com/C4492/WUpy/TQJe/iDuh.pdf

本動画では、代表取締役社長 社長執行役員 上野 憲二、取締役 副社長執行役員 鈴木 章浩が、2026年3月期決算および中期経営計画2026-2028をスライドを用いて説明しております。ぜひご覧ください。

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事 業 内 容：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に

貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を提供する

GPSソリューション

URL：https://www.genetec.co.jp/

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック 経営管理統括部

経営企画グループ

Tel：03-6258-5610 / email：ir@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。