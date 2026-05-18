2026年3月期決算および中期経営計画2026-2028説明動画公開のお知らせ
株式会社ゼネテック
- 公開日：2026年5月18日
- 2026年3月期決算および中期経営計画2026-2028説明動画
URL：https://www.net-presentations.com/4492/20260518/8jwvys/
- 2026年3月期決算説明資料(PDF)URL：https://pdf.irpocket.com/C4492/WUpy/A4J6/Runr.pdf
- 中期経営計画2026-2028資料(PDF)
URL：https://pdf.irpocket.com/C4492/WUpy/TQJe/iDuh.pdf
GPSソリューション
株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野 憲二、以下 当社）は、2026年３月期決算および中期経営計画2026-2028の説明動画を公開いたしましたので、お知らせいたします。
- 公開日：2026年5月18日
- 2026年3月期決算および中期経営計画2026-2028説明動画
URL：https://www.net-presentations.com/4492/20260518/8jwvys/
- 中期経営計画2026-2028資料(PDF)
URL：https://pdf.irpocket.com/C4492/WUpy/TQJe/iDuh.pdf
本動画では、代表取締役社長 社長執行役員 上野 憲二、取締役 副社長執行役員 鈴木 章浩が、2026年3月期決算および中期経営計画2026-2028をスライドを用いて説明しております。ぜひご覧ください。
ゼネテックについて
社 名：株式会社ゼネテック
設 立：1985年7月1日
代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二
本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F
事 業 内 容：
・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業
・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、
製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト
「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に
貢献するエンジニアリングソリューション事業
・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を提供する
GPSソリューション
URL：https://www.genetec.co.jp/
【本リリースについてのお問い合わせ先】
株式会社ゼネテック 経営管理統括部
経営企画グループ
Tel：03-6258-5610 / email：ir@genetec.co.jp
※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。