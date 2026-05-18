AIには真似できない「明るさ」と「自分の言葉」--人の心を動かす電話営業の論理と感情を紐解く実践研修！

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回の研修では、電話営業において「案件の深い理解」と「相手の心を動かす感情表現」を両立させるため、実践的な2つのワークショップを実施しました。用意されたスクリプトをただ読み上げるのではなく、自分の言葉で価値を再定義し、人間ならではの温度感を届けるためのトレーニングを行いました。

■ 案件理解を深める「自分の言葉で伝える」ワーク

最初のセッションでは、スクリプトから離れ、現在担当しているプロジェクトの魅力を「自分の言葉」で再構築して伝えるワークを実施しました。参加者は以下の3つのポイントを整理し、グループ内で発表しました。

- 私たちが何者か： 単なる営業会社ではなく、他社との違いや強みは何か。- どんなお役立ちができるか： 「にんじんを売る」だけでなく「カレーを作るお手伝いをする」ように、相手のメリットに翻訳して伝える。- なぜお会いすべきなのか： 事例や提案などを交え、相手が今会うべき明確な理由を提示する。

このワークは、担当案件を本質的に理解できているかを測るセルフチェックとして機能し、どんな相手に対しても自信を持って価値を提案できる状態を作ることを目的としています。

■ 人間にしか出せない価値を届ける「感情表現」ワーク

続いて、「夏休みの楽しい予定」をテーマに、ポジティブな内容を全力で明るく、楽しそうに周囲へ伝えるワークを行いました。 この取り組みの狙いは、真面目に商材を説明する際につい硬くなってしまう表情（顔つき）と、純粋に楽しいことを話す際の豊かな表情の違いに気づくことです。

AIなどの自動化技術ではなく、人間が直接声をかけることの最大のメリットは「ポジティブで明るい気持ちをお届けできること」にあります。電話口であっても笑顔や前向きな感情を乗せて話す重要性を体感しました。

■ まとめ：

論理と感情の両輪で「人が動く」営業へプロジェクトの意図や提供価値を正確に理解して伝える「論理（理系人間）」だけでも、ただ気持ちを押し付けるだけの「感情（感情人間）」だけでも、人は動いてくれません。その両方が伝わって初めて、顧客の心を動かすことができます。 今回の研修を通じて、この「2つの軸」を両立させることの重要性を全体で共有し、第一声から明るく元気な挨拶を届ける、人間味あふれる営業活動を実践していく決意を新たにしました。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

営業ハックの営業研修サービスについて

営業ハックではアポ100サービスや営業代行業を通して得た知見をもとに、営業研修サービスも実施しております。「営業組織の底上げを狙いたい」「営業の社内基盤を固めたい」という方がいらっしゃいましたら、営業ハックにお問い合わせ下さい。貴社の営業課題に合わせた解決のご支援をさせていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

研修実施概要

開催日：5月11日(月)11:30～12:00

形式：オンライン

参加人数：約40名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3F

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/