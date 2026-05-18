【香川オリーブガイナーズ】高校生が「女性にも野球を楽しんでほしい」と願いデザインしたピンクユニフォームで選手が試合へ --5/23(土)・24(日) ホームゲーム2連戦

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

香川オリーブガイナーズは、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、レクザムボールパーク丸亀にてホームゲームを開催します。

今季の注目企画として、大手前高松高校の生徒たちが探究学習の授業「ガイナーズ探究」のなかでデザインしたオリジナルのピンクユニフォームを、選手が着用して試合に臨みます（両日）。このユニフォームは「女性のお客様にももっと野球を楽しんでほしい」という学生たちの願いから生まれたものです。本来は母の日の試合での着用を目指してデザインされましたが、今回、母の日を含む5月のホームゲームでの実現となりました。高校生が本気で考えたデザインをプロ球団がそのまま採用しました--その背景には、球団と地域の高校が育てた本物のつながりがあります。

◼️ 大手前高松高校デザイン ピンクユニフォーム着用DAY〈両日共通〉

大手前高松高校では、地元球団・香川オリーブガイナーズの魅力を探究する授業が行われています。昨年度、この授業のなかで生徒たちが取り組んだテーマが「女性のお客様に、もっと野球観戦を楽しんでもらうにはどうすればよいか」というものでした。 その答えのひとつとして生まれたのが、今回のピンクユニフォームです。生徒たちは「母の日に試合があれば、ユニフォームをプレゼントのように届けたい」というコンセプトのもとデザインを重ね、球団はその作品をそのまま公式ユニフォームとして採用しました。 今季は母の日当日の試合開催は叶いませんでしたが、母の日を含む5月に、学生たちの想いを乗せたユニフォームで選手たちがグラウンドに立ちます。

コープかがわ創立60周年を冠した5月23日（土）のホームゲーム。この日から2日間、大手前高松高校の生徒たちが「女性にも野球を楽しんでほしい」と探究学習のなかでデザインしたピンクユニフォームを選手が着用する。母の日に届けたかった想いが、5月のグラウンドで形になる。

◼️ DAY 1 2026年5月23日（土）vs 愛媛マンダリンパイレーツ

開場：15:00 ｜ 試合開始：17:00

会場：レクザムボールパーク丸亀

冠協賛：コープかがわ創立60周年記念 冠協賛試合

◆ イベント情報

- 香川おさかな大使「はまうみ君」来場香川の海の幸をPRするキャラクター「はまうみ君」が球場に登場します。- コープかがわ様 主催 抽選会7回裏終了後に実施。20名様にコープかがわ商品が当たります。- オリーブサーモン 試食 ＆ 丼 販売香川県産オリーブサーモンの試食を実施。好評につきオリーブサーモン丼の販売継続も決定！※なくなり次第終了- ふわふわ遊具「たぬレンジャー」 15:00～18:00（両日設置）- ガイナーズグルメ 多数出店個性豊かなキッチンカー・フードブースが集結。試合前から球場グルメをお楽しみください。

株式会社ジーロジック・パートナーズが冠協賛する5月24日（日）のホームゲーム、高知ファイティングドッグス戦。米国女子プロ野球リーグ「Women's Pro Baseball League」にドラフト指名された高松市出身・佐伯絵美さんが来場する。高校生が「女性に野球を届けたい」と願いデザインしたピンクユニフォームと、海を渡って夢を掴んだ地元アスリートの姿が、同じ球場で交わる一日。

◼️ DAY 2 2026年5月24日（日）vs 高知ファイティングドッグス

開場：17:00 ｜ 試合開始：18:00 ※前日と時刻が異なります

会場：レクザムボールパーク丸亀

冠協賛：ジーロジック・パートナーズ株式会社 冠協賛試合

練習見学：14:00～17:00（無料）

◆イベント情報

- 女子高校野球 エキシビションマッチ【入場無料】尽誠学園高校 vs 高知中央高校 12:00～14:00（試合開始前に開催）四国を代表する女子高校野球の強豪校が球場で激突。入場は無料です。ピンクユニフォームのコンセプト「女性にも野球を届けたい」と重なる特別な一戦です。- 佐伯 絵美 さん 来場高松市出身。アメリカ女子プロ野球リーグ「Women's Pro Baseball League」にドラフト指名されたアスリートが、地元・四国の独立リーグのフィールドに凱旋します。「女性にも野球を」という学生たちの思いと、海を渡って夢を追い続けた地元アスリートの姿が、この週末の球場で重なります。- 篠田 朱花 さん & チアダンス「アカラ★ファミリー」来場迫力のパフォーマンスで球場を盛り上げます。- 幸福設備工業 presents ショベルカーでスーパーボールすくい体験 15:00～18:00対象：小学生以下ミニショベルカーを操作してスーパーボールをすくう、ここでしか体験できないイベントです。- ふわふわ遊具「たぬレンジャー」 15:00～18:00- マルシェ ＆ キッチンカー地元食材・こだわりグルメが集まるマルシェも出店。試合前後もお楽しみいただけます。

◼️ 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市勅使町1307

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

本件に関するお問い合わせ先：info-og@oliveguyners.com