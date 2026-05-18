株式会社NovAccel

医療用ラジオアイソトープ製造を目指し独自の小型超伝導加速器RiSAを開発する株式会社NovAccel（本社：茨城県、以下「NovAccel」）は、この度、広島大学内での製造拠点の稼働に伴い、2026年4Qを目途に医療機関・製薬企業・研究機関を対象として、次世代のがん治療（標的アルファ線療法：TAT）に不可欠な医療用ラジオアイソトープ「アクチニウム225」のサンプル供給プログラムを開始することをお知らせいたします。

■ NovAccelが実現する「高品質と安定供給」

当社の超伝導電子線加速器による製造方法は、従来の製法が抱えていた地政学的リスクや不純物問題を解決し、放射性核種純度 99.99%超という高品質を実現いたします。また、稼働開始後、段階的に製造量を増やし安定的な供給体制を確立してまいります。

■ 広島大学施設にて2026年内の製造設備の稼働開始、サンプル供給を開始予定

広島大学との強固な産学連携のもと、同大学東広島キャンパス構内F3棟にて、RiSA初号機および「アクチニウム225」抽出のための化学設備が本格稼働する予定です。これに伴い、サンプル供給を開始いたします。

供給予定量： 月間 100～300MBq（期間合計 約1GBq）を想定

■ 多様な開発ニーズに応える「3つのサンプル供給プラン」

供給開始に先立ち、本日より以下の３つのプランにて予約・お問い合わせの受付を開始いたします。

Strategic Partner プラン：

【対象：製薬企業様】

将来的な継続供給を見据えた個別の仕様相談やカスタマイズが可能なパートナーシッププラン。

Spot Reserve プラン：

【対象：大学・研究機関様】

特定プロジェクトや研究用途に応じた、単発（スポット）での提供プラン。

Evaluation Sample プラン：

【対象：小規模評価・試験用】

簡易パッケージによる、品質確認や初期評価のためのトライアル提供プラン。

■ がん治療の未来を支える供給ビジョン：2028年の量産化体制確立へ

「必要な治療を、必要な時に、すべての患者様へ」ーー

私たちはこの使命のもと、2027年4月には商用デリバリーを開始し、2028年には自社工場での量産化に向けた体制を強化して参ります。広島での供給開始を起点に、次世代がん治療の基盤を強固に支える安定供給体制を構築して参ります。

【本件に関するお問い合わせ・サンプル予約】

詳細な供給条件、および共同研究に関するお問い合わせは、下記より受け付けております。

Email： info@novaccel.jp

【企業情報】

株式会社NovAccel（ノバセル）

（本社）茨城県土浦市虫掛3706-1

公式サイト： https://novaccel.jp/