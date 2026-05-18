東海電子株式会社

自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年6月18日（木）に、オンラインセミナー「【ヘルスケアウェビナーVol.6】知っておきたい「目」の仕組みと安全管理 ～デジタル時代の目の疲れと、見落とせない「目の健康寿命」のリスク～」を無料開催いたします。

デジタル時代の今こそ見直したい。働く人の“目の健康”と安全管理

【ヘルスケアウェビナーVol.6】知っておきたい「目」の仕組みと安全管理 ～デジタル時代の目の疲れと、見落とせない「目の健康寿命」のリスク～6月18日（木）お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260618seminar

PCやスマートフォンの利用増加により、目の疲れや見えづらさを感じる方が増えています。

一方で、視力だけでは分からない視野障害や、静かに進行する眼疾患にも注意が必要です。

本ウェビナーでは、目の仕組みや見落としやすい健康リスク、今日から始められるセルフケアについて分かりやすく解説します。

安全管理や従業員の健康対策を見直したい方は、ぜひご参加ください。

こんな課題をお持ちでしょうか

PC、スマホ利用による目の疲れや集中力低下が気になっている

「視力は問題ないから大丈夫」と考え、目の健康管理が後回しになっている

安全運転や業務中の見落としリスクを減らしたいが、何から始めればよいか分からない

～主な対象者～

・安全管理・健康経営に取り組む企業担当者様

・運転業務や点呼業務に関わる管理者様

・従業員の目の健康や疲労対策を見直したい方

セミナー概要

開催日時：2026年6月18日（木）10:00～11:00

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

参加費用：無料

【内容】

1. あなたの目、悲鳴を上げていませんか？

2. 「視力1.0」でも見落とされる視野障害

3. 静かに進行する眼疾患のしくみ

4. 点呼＋α（アルファ）で始める目のセルフケア

5. 目の「健康寿命」を延ばすために

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 鎌野 洋子

お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260618seminar

みなさまのご参加をお待ちしております。



■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部

td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

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