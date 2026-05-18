家系図作成代行センター 株式会社

■ タイトル

『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』原文・特別資料 PDF無料提供開始｜家系図文化を次の世代へ

■ サブタイトル

戸籍調査5000件超の行政書士が執筆した“家系図物語”の原文・特別資料を無料提供。

家系図作成代行センター株式会社（北海道札幌市、代表取締役・行政書士 渡辺宗貴）は、家系図文化の普及を目的として、『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』原文および関連特別資料の無料提供を開始いたしました。

『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』原文

当社ではこれまで累計5000件以上の家系図調査を行い、現在も月300件以上のご相談をいただいております。

近年では、終活やファミリーヒストリー、ルーツ探しへの関心の高まりとともに、「家族の歴史を物語として残したい」という声も増えています。

そこで当社では、家系図文化や家族の記録をより身近に感じていただくため、『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』原文および特別資料の無料提供を開始しました。

本作では、戸籍調査や先祖調査を通して見えてくる家族の歴史、地域の記憶、そして「自分はどこから来たのか」というテーマを描いています。

また、特別資料として、『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』厳選5章収録版などもご覧いただけます。

『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』厳選5章

家系図は単なる記録ではなく、家族や地域の歴史を次の世代へ伝える文化でもあります。

当社では今後も、物語や資料を通じて、家系図文化の普及活動を続けてまいります。

■ 提供資料

・『わたしの家系図物語（ヒストリエ）』原文｜物語パート全文

・『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』特別PDF｜厳選5章収録

各資料は、メールマガジン登録者向け特典としてご覧いただけます。

▼ 無料案内ページ

https://historie.e-kakeizu.com/p/7h-p?ftid=epFbn9LktTsH

■ 代表コメント

家系図作成代行センター株式会社

代表取締役・行政書士 渡辺宗貴

家系図調査では、単なる名前のつながりだけではなく、その家族が生きてきた歴史や地域の記憶に触れることがあります。

家系図文化をもっと身近に感じていただくため、今回は物語形式の資料を公開しました。

家族や先祖について考えるきっかけになればうれしく思います。

■ 関連URL

無料案内ページ

https://historie.e-kakeizu.com/p/7h-p?ftid=epFbn9LktTsH

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■ 本件に関するお問い合わせ先

家系図作成代行センター株式会社

担当：渡辺宗貴

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MAIL：info@e-kakeizu.com