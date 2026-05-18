2026年5月13日（水）・14日（木）・15日（金）の3日間、JGBAは「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」に出展しました！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は、加盟企業の更なる情報共有と交流機会の創出の輪を広げるべく、本年初めて展示会に出展をして参りました！、本展示会では、住宅・建築業界に関わる多くの企業・関係者が来場する中、JGBAのブースにも沢山の方々に足を運んでいただきました。お立ち寄りいただきました皆様、誠にありがとうございました。

皆様にはイベントやセミナー、視察会についての資料やポスターをご覧にいただきながら、お話をさせていただき、JGBAの取り組みについて知っていただくことができました。

また、展示会最終日には田島代表理事の講演会も開催され、JGBAが目指すビジョンや、業界発展に向けた取り組みについて沢山の方に知っていただく良い機会となりました。

JGBAは今後も住宅業界における企業同士の繋がりを強化し、業界全体の発展につながる活動を推進して参ります。

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net