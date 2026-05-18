澄みわたる透明肌※への夏支度。実力派スキンケア製品を大解剖！

株式会社ヒロソフィー

株式会社ヒロソフィー（本社：東京都港区）は、過酷な夏に向けて素肌の調子を整えるあらゆるケアの実力を分析。くすみ原因を「落とす」ほか、を実現する、高濃度※1ビタミンCの「攻める」、強烈な紫外線から「守る」の視点を大切に、あらゆる角度から印象美をつくる透明感※2叶える方法をご紹介します。

※1自社比 ※2うるおいによる

「落とす」ケア：桜米麹洗顔

汚れをきちんと落とすことはスキンケアの基本。しかし、摩擦を感じさせる洗い方をしてしまうと、くすみがちな肌印象の原因になってしまいます。そこで、気をつけたいのはゴシゴシ洗顔とは無縁の、うるおい感を重視した洗顔料選びが不可欠です。

商品概要：うるおい与えながら洗い上げる丁寧なケアで、透明白玉肌※1へ導く洗顔料。 「桜の花エキス※2」と「米麹※3」のダブル成分配合で、乾燥によるくすみを防ぎながらうるおいをプラス。なでるようなテクスチャーでクッションをつくり、洗顔による肌への負担を軽減します。透き通った美しさをめざせる、処方設計を採用しました。

※1キメを整えることによる ※2 サトザクラ花エキス／保湿成分 ※3コメ発酵液／保湿成分 ※3テトラヘキシルデカン酸アスコルビル／整肌成分

・桜の花エキス（サトザクラ花エキス）：桜由来訴求可能な定番の美容液成分。乾燥などのダメージで荒れた肌にうるおいを与え、肌を柔らかくする効果が期待できます。

・米麹（アスペルギス／コメ胚芽発酵エキス液）：古い角質をやさしくケアし、肌リズムをトリートメント。日本の伝統的な発酵技術をスキンケアに応用し、くすみのない明るい印象の肌へと導きます。

「攻める」ケア：高濃度VC原液

抑制と還元の作用を併せ持つのがビタミンＣは、肌の曇り原因にアプローチできる作用があります。古い角質と一緒に排出できる効果を発揮。ゴワつき肌やくすんでしまった肌を、うるおいのあるキメの整ったなめらかな肌へと導きます。

商品概要：透明感※1のある素肌へ導くビタミンC誘導体※2を配合。ビタミンCの優れたスキンケア効果を生かすために、高濃度※3での配合を実現しました。角層のすみずみへ引き込まれるように浸透し、素肌本来の基礎コンディションを呼び覚まします。

※1キメを整えることによる※2 3-グルセリルアスコルビン酸／整肌成分※3整肌成分 ※3自社比 ※4乾燥のこと

・進化型ビタミンC誘導体（3-グリセリルアスコルビン酸）：光や熱で壊れやすい純粋なビタミンCを安定化させた成分。角質層まで効率的にリーチし、なめらかな肌へ。しっとりとした質感ながら、肌なじみが心地よいビタミンCケアとして重宝できます。

「守る」ケア：UVエッセンスクリーム

効果的な紫外線対策といえば、もちろん、「日焼け止め」を確実に塗ること。無意識に薄く塗ってしまうと効果を半減させてしまうので、UV製品はムラなく満遍なく塗る、抜かりない対策が必要不可欠です。

美白※1有効成分トラネキサム酸※2配合の、医薬部外品UVクリーム。荒れを防ぐ薬用成分グリチルレチン酸ステアリル※2をプラスし、肌トラブル※3を防ぎ、すこやかな肌へ。落ちにくいウォータープルーフの頼もしさと、やさしさに配慮した5つのフリーを叶える処方設計を採用。国内最高基準値※5のUVカット効果で肌を守りながら、澄み切った美しさを貫きます。

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ成分 ※2整肌成分 ※3 乾燥ダメージのこと※4 無着色、無香料、鉱物油不使用、パラベンフリー、アルコールフリー ※5 SPF50＋ PA＋＋＋＋

・美白成分トラネキサム酸：紫外線に当たると活性化する「プラスミン」の産生を阻害すること濁りを感じさせない、すこやかな肌印象を実現。肌荒れなどのトラブルを引き起こさないコンディションへ導きます。

■これからの季節に「透明感」を味方につける大作戦

シミ・くすみに悩まされないみずみずしい透明肌のためには、日ごろのお手入れを抜かりなく行うことが重要。これから夏に向けてますます強くなる紫外線を浴びる季節に必要なのは、すこやかな肌を育てる丁寧なスキンケア。初夏の紫外線パワーは真夏とほとんど変わらず、ほんの少しの外出でも紫外線対策は必要です。日焼け止めケアを取り入れる防御力を極めるだけでなく、シミ・くすみといった肌悩みを定着させない、摩擦を抑えた洗い方やメラニンに着目した美白ケア習慣も大切。年齢を重ねるほど、透明感をキープする秘訣は、いつものスキンケア製品に隠されています。

■ヒロソフィーブランドの特長

「学研」（現 株式会社学研ホールディングス）から誕生した、「美と健康のトータルサポートブランド。「自分自身をモニターに、本当に自分が使いたいもの、皆様に心から喜んで頂けるものだけを」というコンセプトのもと、使用感や品質にこだわった贅を極めた商品だけを一品一品心をこめてお届けいたします。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ヒロソフィー

所在地：〒108-0014 東京都港区芝4-6-4 ヒロソフィー三田ビル

事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の製造販売

お問い合わせ先： info@hirosophy.co.jp

URL：https://hirosophy.co.jp/