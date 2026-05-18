株式会社ＲＲ・ＤＤ

株式会社RR・DDは、株式会社アクセスグループ・ホールディングスに対して提出した株主提案書、および同社が2026年5月15日付で公表した株主提案への取締役会意見等に対する当社見解ならびに補足説明資料を、当社ホームページにて公表いたしました。



当社は、株式会社アクセスグループ・ホールディングスが中期経営計画および配当方針を公表したことについて、当社が問題提起してきた資本政策、株主還元および説明責任の重要性を同社が一定程度認識したものとして、一定の前進と受け止めております。



一方で、同社は過去に既存株主の希薄化を伴う資本政策を実施しており、調達資金の具体的な充当状況、未充当資金の使用方針、M&A・資本業務提携に関する投資判断基準、資本効率指標、自己株式取得を含む資本配分方針については、なお株主が検証可能な形での説明が必要であると考えております。



また、同社の主要株主である株式会社プロネクサスは、2026年5月14日付「定款の一部変更に関するお知らせ」において、会社の株式・持分の取得・所有を通じた事業活動の支配・管理に関する目的変更を公表しております。

当社は、これをもって特定の資本政策や支配権取得を断定するものではありませんが、株式会社アクセスグループ・ホールディングス取締役会においては、主要株主との資本業務提携の将来像、追加取得・役員派遣・支配権移転の可能性、少数株主保護の方針について、株主に対して適切に説明することが重要であると考えております。



さらに、株式会社アクセスグループ・ホールディングスが2026年5月15日付で公表した当社株式等の大規模買付等に関する対応策についても、株主提案権の行使、公開情報に基づく意見表明、株主間の通常の対話を不当に萎縮させることのない運用が必要であると考えております。



当社は、株式会社アクセスグループ・ホールディングスの中長期的な企業価値向上を望んでおります。

本株主提案は、短期的な株主還元のみを求めるものではなく、同社が上場会社として、資本規律、説明責任、株主還元方針および取締役会の監督機能を強化することを目的とするものです。

詳細は、当社ホームページ掲載のお知らせおよび補足説明資料をご参照ください。



当社ホームページ：https://rr-dd.com(https://rr-dd.com/)



以上