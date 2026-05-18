東海テレビの新規事業創出プラットフォーム「Edge」が、MUFG主催「Startup Summit 2026 in NAGOYA」に参加

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社が展開するプレミアムビジネスサービス「Edge」は、2026年6月1日（月）にIGアリーナで開催される、株式会社三菱UFJ銀行主催のビジネスイベント「MUFG Startup Summit 2026 in NAGOYA」に参加いたします。



「Startup Summit 2026 in NAGOYA」は、スタートアップ、事業会社、大学、自治体などが一堂に会し、ブース出展、ピッチ、ネットワーキングなどを通じて、新たな事業連携やオープンイノベーションの可能性を広げる場です。

東海テレビ プレミアムビジネスサービス「Edge」は、新規事業に挑戦する企業やビジネスパーソンに向けて、学び、実践、発信、共創の機会を提供するサービスです。テレビ局が持つ企画力、編集力、ストーリーテリング、映像制作の知見を活かし、新規事業の立ち上げや成長を支援しています。

今回の参加を通じて、「Edge」は中部エリアの企業、スタートアップ、大学、自治体、支援機関との接点を広げ、新規事業創出に向けた共創の可能性をさらに高めてまいります。

「Startup Summit 2026 in NAGOYA」について

「Startup Summit 2026 in NAGOYA」は、三菱UFJ銀行が主催するスタートアップ・新規事業創出支援イベントです。

新規事業や商品開発を検討している企業、スタートアップ、経営者、管理部門担当者などに向けて、大手金融グループならではのネットワークを活かしたマッチングやセッション、交流機会が用意されています。

当日は、スタートアップ、事業会社、大学、自治体によるブース出展やピッチ、中部地区の大学による研究・技術シーズの紹介、ネットワーキングなどが予定されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VPE5OidxrZc ]開催概要

イベント名：MUFG Startup Summit 2026 in NAGOYA

日時：2026年6月1日（月）13:00～18:00

会場：IGアリーナ

所在地：名古屋市北区名城1丁目2番22号

主催：株式会社三菱UFJ銀行

内容：

- スタートアップ、事業会社、大学、自治体によるブース出展・ピッチ- 中部地区の大学による研究・技術シーズの紹介- ネットワーキング- 新規事業創出、オープンイノベーションに関する交流機会

公式サイトリンク：https://www.mubp.bk.mufg.jp/2026/04/20/info0055/

詳細・参加申し込み詳細・参加申し込み :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c4pJOoz2k0mZQED13EsCm7G1L35vnv5NrRRtwb5lI3BUMEFSWkZaSkMwVlBWTU1GUklZR0xINkpBVy4u&origin=QRCode&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExck1uV3drcXh4TUcwU3lYQ3NydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4bcBjoLV5Cy6PXNC52svp4jNTsgIZpwDXHDKxP7yga3pwaTLUK6VySryRU-g_aem_lF5ugizIi_veLmsppa2bYA

■東海テレビ プレミアムビジネスサービス「Edge」について

「Edge」は、東海テレビが展開する新規事業創出のためのプレミアムビジネスサービスです。

新規事業に挑む企業やビジネスパーソンに向けて、オンライン講座、セミナー、交流会、ピッチ、映像コンテンツ、企業間マッチングなどを通じて、事業アイデアの創出から実践、発信までを支援しています。

テレビ局ならではの“伝える力”と“企画する力”を活かし、企業の挑戦を可視化し、共創の機会を生み出していくことを目指しています。

現在、“数社限定”で2026年夏プランの募集を開始！

募集期間：2026年4月1日～6月30日

開始時期：2026年7月予定

気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://school-edge.net/#contact

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（一部・50音順）気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://school-edge.net/#contact講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

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