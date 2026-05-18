建設産業はインフラ拡大と持続可能な建築投資によって成長を加速
各国政府、開発業者、投資家は、長期的な経済成長を支えるため、現代的インフラ、都市拡大、省エネルギー型建設への注力を強めています。
世界各地で建設活動は着実に拡大しています。政府や民間投資家が長期的なインフラ開発に継続的に注力しているためです。高速道路や鉄道システムからスマートシティや住宅プロジェクトまで、建設産業は経済成長と都市近代化を支える主要分野の一つとなっています。同時に、持続可能性目標や省エネルギー型建設手法が、新規プロジェクトの設計や施工方法に影響を与えています。
グローバル・マーケット・モデルによると、世界の建設市場は2025年に約16兆5,154億9,000万ドルに達し、2035年まで年平均成長率5.7%で成長を続けると予測されています。
建設産業が成長を続ける理由
建設産業は、多くの産業を支え、長期的なインフラ資産を生み出すことから、経済発展における最も重要な分野の一つとなっています。政府によるインフラ支出拡大や企業による商業・産業プロジェクト投資増加により、需要は引き続き拡大しています。
主な成長要因
● 都市人口の急速な増加
● 交通インフラ投資の拡大
● 住宅需要の増加
● 商業および産業建設の成長
● スマートシティや持続可能な建築への関心拡大
2025年には、建設産業は世界GDPの約14.1%を占め、世界経済活動における重要性を示しています。
住宅およびインフラプロジェクトが市場需要を主導
住宅およびインフラ関連プロジェクトは、引き続き世界の建設活動の大部分を占めています。各国は、経済生産性や都市間接続性向上のため、道路、鉄道システム、空港、電力インフラ、公共設備への大規模投資を進めています。
建築建設分野は2025年に最大市場セグメントとなり、業界全体価値の46.0%を占めました。住宅、オフィスビル、医療施設、教育施設に対する需要が、大規模プロジェクト活動を引き続き支えています。
米国は、インフラ近代化と堅調な不動産需要を背景に、世界市場シェア25%を占める最大市場であり続けました。
グリーン建設とスマートインフラの重要性が高まる
各国政府がより厳格な環境基準や気候関連政策を導入する中で、持続可能性は建設産業全体における重要な重点分野となっています。
建設企業は次のような取り組みを積極的に導入しています。
● 省エネルギー型建築設計
● 環境配慮型建設材料
● 低排出インフラプロジェクト
● スマートシティ技術
● 持続可能な都市開発計画
これらの動向は、開発業者が環境負荷を低減しながら、長期的な運営効率を向上させることに役立っています。
この産業について詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.globalmarketmodel.com/demo-request
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349499/images/bodyimage1】
業界課題がプロジェクト期間とコストに影響
市場需要は依然として強いものの、建設産業は一部地域で建設活動に影響を与える複数の運営上課題に直面しています。
業界が直面する主な課題
● 労働コスト上昇
● 熟練建設労働者不足
● 材料費および設備価格上昇
● プロジェクト承認遅延
● 一部不動産市場における財務圧力
これらの要因は、開発業者にコスト圧力を与え、一部プロジェクトの進行を遅らせています。
技術革新が建設プロジェクト管理を変革
企業が生産性向上や運営非効率削減を目指す中で、デジタル技術は現代建設プロジェクト全体でより一般的になっています。
業界変革を支える技術
● デジタル計画・設計プラットフォーム
● データベース型建設管理システム
● スマートインフラ監視ツール
● 高度大型建設機械
● リアルタイムプロジェクト追跡技術
技術導入は、企業が調整効率を高め、遅延を削減し、複雑なインフラプロジェクトをより効果的に管理することに役立っています。
建設産業の長期的見通しは依然として堅調
各国がインフラ、住宅、都市開発への投資を継続する中で、建設産業の将来見通しは引き続き前向きです。持続可能な建設や現代的公共インフラへの需要は、今後10年間にわたり安定した成長を支えると予想されています。
効率的なプロジェクト管理、持続可能な建築手法、技術主導型建設ソリューションに注力する企業は、世界的に業界進化が進む中で最も大きな恩恵を受けると期待されています。
配信元企業：The Business research company
世界各地で建設活動は着実に拡大しています。政府や民間投資家が長期的なインフラ開発に継続的に注力しているためです。高速道路や鉄道システムからスマートシティや住宅プロジェクトまで、建設産業は経済成長と都市近代化を支える主要分野の一つとなっています。同時に、持続可能性目標や省エネルギー型建設手法が、新規プロジェクトの設計や施工方法に影響を与えています。
グローバル・マーケット・モデルによると、世界の建設市場は2025年に約16兆5,154億9,000万ドルに達し、2035年まで年平均成長率5.7%で成長を続けると予測されています。
建設産業が成長を続ける理由
建設産業は、多くの産業を支え、長期的なインフラ資産を生み出すことから、経済発展における最も重要な分野の一つとなっています。政府によるインフラ支出拡大や企業による商業・産業プロジェクト投資増加により、需要は引き続き拡大しています。
主な成長要因
● 都市人口の急速な増加
● 交通インフラ投資の拡大
● 住宅需要の増加
● 商業および産業建設の成長
● スマートシティや持続可能な建築への関心拡大
2025年には、建設産業は世界GDPの約14.1%を占め、世界経済活動における重要性を示しています。
住宅およびインフラプロジェクトが市場需要を主導
住宅およびインフラ関連プロジェクトは、引き続き世界の建設活動の大部分を占めています。各国は、経済生産性や都市間接続性向上のため、道路、鉄道システム、空港、電力インフラ、公共設備への大規模投資を進めています。
建築建設分野は2025年に最大市場セグメントとなり、業界全体価値の46.0%を占めました。住宅、オフィスビル、医療施設、教育施設に対する需要が、大規模プロジェクト活動を引き続き支えています。
米国は、インフラ近代化と堅調な不動産需要を背景に、世界市場シェア25%を占める最大市場であり続けました。
グリーン建設とスマートインフラの重要性が高まる
各国政府がより厳格な環境基準や気候関連政策を導入する中で、持続可能性は建設産業全体における重要な重点分野となっています。
建設企業は次のような取り組みを積極的に導入しています。
● 省エネルギー型建築設計
● 環境配慮型建設材料
● 低排出インフラプロジェクト
● スマートシティ技術
● 持続可能な都市開発計画
これらの動向は、開発業者が環境負荷を低減しながら、長期的な運営効率を向上させることに役立っています。
この産業について詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.globalmarketmodel.com/demo-request
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349499/images/bodyimage1】
業界課題がプロジェクト期間とコストに影響
市場需要は依然として強いものの、建設産業は一部地域で建設活動に影響を与える複数の運営上課題に直面しています。
業界が直面する主な課題
● 労働コスト上昇
● 熟練建設労働者不足
● 材料費および設備価格上昇
● プロジェクト承認遅延
● 一部不動産市場における財務圧力
これらの要因は、開発業者にコスト圧力を与え、一部プロジェクトの進行を遅らせています。
技術革新が建設プロジェクト管理を変革
企業が生産性向上や運営非効率削減を目指す中で、デジタル技術は現代建設プロジェクト全体でより一般的になっています。
業界変革を支える技術
● デジタル計画・設計プラットフォーム
● データベース型建設管理システム
● スマートインフラ監視ツール
● 高度大型建設機械
● リアルタイムプロジェクト追跡技術
技術導入は、企業が調整効率を高め、遅延を削減し、複雑なインフラプロジェクトをより効果的に管理することに役立っています。
建設産業の長期的見通しは依然として堅調
各国がインフラ、住宅、都市開発への投資を継続する中で、建設産業の将来見通しは引き続き前向きです。持続可能な建設や現代的公共インフラへの需要は、今後10年間にわたり安定した成長を支えると予想されています。
効率的なプロジェクト管理、持続可能な建築手法、技術主導型建設ソリューションに注力する企業は、世界的に業界進化が進む中で最も大きな恩恵を受けると期待されています。
配信元企業：The Business research company
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