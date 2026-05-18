3Dプリンティング市場規模、2034年までに1386億米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は16.53%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349615/images/bodyimage1】
3Dプリンティング市場の概要
ニューヨーク発 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「3Dプリンティング市場：技術、プロセス、材料、製品、用途、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の3Dプリンティング市場は2025年に336億米ドルと評価され、2034年には1386億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は16.53%となる見込みです。北米が世界市場を牽引し、2025年には総収益の35%以上を占めると予測されています。
3Dプリンティング（積層造形、AMとも呼ばれる）とは、デジタル設計に基づいて層状に積み重ねて三次元物体を作成するプロセスを指します。従来の切削加工とは異なり、積層造形プロセスでは複雑な工具が不要になり、材料の無駄を30～95%削減できるだけでなく、従来の方法では製造不可能な幾何学的に複雑な部品の製造も可能になります。この技術は、溶融堆積モデリング（FDM）、光造形（SLA）、選択的レーザー焼結（SLS）、バインダージェット方式など、幅広いプロセスを網羅しており、フォトポリマーや熱可塑性樹脂から金属やセラミックまで、幅広い材料に適用できます。
3Dプリンティング業界は、統合期間を経て明らかに成長が市場に戻ってくる局面を迎えており、アナリストは2025年後半が積層造形における大きな転換期の始まりになると考えている。これは、産業界での採用拡大、大量生産用途の成熟、そして低コストの材料押出プラットフォームの企業製造環境への急速な導入によって推進される。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/3d-printing-market/requestsample
主要な市場推進要因
プロトタイプ製作から本格的な工業生産への移行
3Dプリンティング市場における最も重要な構造変化は、主にプロトタイプ製作用途から、認証済みの最終用途部品の量産へと移行していることです。金属粉末床溶融結合方式や大型ポリマーシステムが依然として生産予算の大部分を占めているため、ハードウェアは市場で圧倒的な地位を維持していますが、企業が後処理、規制関連文書作成、積層造形向け設計といったスキルを外部に求めるにつれ、サービス分野は急速に拡大しています。この変化により、自動車、航空宇宙、消費財といった分野において、新たな世代の分散型製造モデルが実現しつつあります。
2026年には、溶融堆積モデリング（FDM）が35.7%の市場シェアで技術構成をリードし、2025年に39億米ドルの収益を上げたステレオリソグラフィーがそれに続き、選択的レーザー焼結（SLS）は16.49%のシェアを占めています。これらは、さまざまなAM技術がエンドマーケット全体で提供する生産用途の多様化を反映しています。自動車分野は依然として最大のエンドユースカテゴリーであり、世界の3Dプリンティング収益の25%以上を占めており、ヘルスケアは最も急速に成長している分野です。
ヘルスケアのカスタマイズと医療グレードアプリケーションの成長
医療分野は、積層造形にとって最も魅力的な成長分野の一つであり、従来の方法では効率的に製造できない患者個別のインプラント、手術ガイド、義肢、医療機器に対する需要がその原動力となっています。業界専門家は、2026年が大規模な3Dプリントアプリケーションの年になると予測しており、個別化されたインプラントがますます実現可能になり、ステントや内視鏡器具の部品といった小型インプラントの製造がより一般的になり、対象となる医療製造市場が大幅に拡大すると見込んでいます。
3Dプリンティング市場の概要
ニューヨーク発 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「3Dプリンティング市場：技術、プロセス、材料、製品、用途、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の3Dプリンティング市場は2025年に336億米ドルと評価され、2034年には1386億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は16.53%となる見込みです。北米が世界市場を牽引し、2025年には総収益の35%以上を占めると予測されています。
3Dプリンティング（積層造形、AMとも呼ばれる）とは、デジタル設計に基づいて層状に積み重ねて三次元物体を作成するプロセスを指します。従来の切削加工とは異なり、積層造形プロセスでは複雑な工具が不要になり、材料の無駄を30～95%削減できるだけでなく、従来の方法では製造不可能な幾何学的に複雑な部品の製造も可能になります。この技術は、溶融堆積モデリング（FDM）、光造形（SLA）、選択的レーザー焼結（SLS）、バインダージェット方式など、幅広いプロセスを網羅しており、フォトポリマーや熱可塑性樹脂から金属やセラミックまで、幅広い材料に適用できます。
3Dプリンティング業界は、統合期間を経て明らかに成長が市場に戻ってくる局面を迎えており、アナリストは2025年後半が積層造形における大きな転換期の始まりになると考えている。これは、産業界での採用拡大、大量生産用途の成熟、そして低コストの材料押出プラットフォームの企業製造環境への急速な導入によって推進される。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/3d-printing-market/requestsample
主要な市場推進要因
プロトタイプ製作から本格的な工業生産への移行
3Dプリンティング市場における最も重要な構造変化は、主にプロトタイプ製作用途から、認証済みの最終用途部品の量産へと移行していることです。金属粉末床溶融結合方式や大型ポリマーシステムが依然として生産予算の大部分を占めているため、ハードウェアは市場で圧倒的な地位を維持していますが、企業が後処理、規制関連文書作成、積層造形向け設計といったスキルを外部に求めるにつれ、サービス分野は急速に拡大しています。この変化により、自動車、航空宇宙、消費財といった分野において、新たな世代の分散型製造モデルが実現しつつあります。
2026年には、溶融堆積モデリング（FDM）が35.7%の市場シェアで技術構成をリードし、2025年に39億米ドルの収益を上げたステレオリソグラフィーがそれに続き、選択的レーザー焼結（SLS）は16.49%のシェアを占めています。これらは、さまざまなAM技術がエンドマーケット全体で提供する生産用途の多様化を反映しています。自動車分野は依然として最大のエンドユースカテゴリーであり、世界の3Dプリンティング収益の25%以上を占めており、ヘルスケアは最も急速に成長している分野です。
ヘルスケアのカスタマイズと医療グレードアプリケーションの成長
医療分野は、積層造形にとって最も魅力的な成長分野の一つであり、従来の方法では効率的に製造できない患者個別のインプラント、手術ガイド、義肢、医療機器に対する需要がその原動力となっています。業界専門家は、2026年が大規模な3Dプリントアプリケーションの年になると予測しており、個別化されたインプラントがますます実現可能になり、ステントや内視鏡器具の部品といった小型インプラントの製造がより一般的になり、対象となる医療製造市場が大幅に拡大すると見込んでいます。